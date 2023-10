escuchar

El programa de Los 8 escalones (eltrece), más allá de las competencias de preguntas y respuestas a las que se enfrentan los participantes y la emoción de seguir el proceso del concurso por el premio mayor; suele recopilar grandes momentos entre los concursantes y el conductor, Guido Kaczka. Así, el ciclo incluye desde las anécdotas divertidas hasta las historias más emotivas que conmueven a los asistentes y a los espectadores.

Con la esperanza de salir de la complicación económica que atravesaba, Adrián asistió al estudio de eltrece para competir por ganar el premio de los 3 millones de pesos. En su presentación, relató las dificultades que afrontó en el último tiempo, junto a su novia, Gabriela. “Soy empleado de comercio, aunque actualmente estoy desocupado. Hace 20 días, perdí el trabajo”, señaló.

El participante detalló cómo fue su despido. “Es una empresa muy grande, un supermercado muy grande de acá, una multinacional. Yo estaba en el sector de carnicería, espectacularmente bien. Pero me cambiaron de jefe y fue todo mal”, destacó. Y continuó: “El sector se maneja como verdulería y carnicería. Él ascendió como verdulero y de carnicería no tenía ni idea. Como no le caí bien, me sancionó por un montón de cosas y yo pedí el cambio de sucursal; pero esto no le gustó a la empresa y decidieron echarme”.

Durante la edición de este lunes en Los 8 escalones, Adrián consiguió el premio de los $3 millones al responder de manera correcta a la siguiente pregunta: “¿Cómo se llama el sombrero femenino que se impuso a mediados del siglo XIX y que, normalmente, se lleva ladeado o inclinado hacia un ojo, con un detalle de plumas o un adorno al costado?”, leyó Evangelina Anderson.

Mientras el contrincante de Adrián eligió la respuesta “D”, que decía “Panamá”, el ganador del certamen esa noche seleccionó la “B”, Eugenia. Al anunciar que recibió los $3 millones, el participante no pudo contener la emoción y se quebró en vivo, mientras buscaba a su pareja, Gabriela, para saltar y festejar en medio del estudio de eltrece.

La cábala que utilizó el ganador de los $3 millones

“La verdad es que lo recontra necesitamos. Nos viene recontra bien”, expresó Adrián, mientras rompía en llanto y se abrazaba a su pareja y acompañante, Gabriela, quien también se mostró sorprendida y emocionada. “Mi amor, lo sabía. Lo supe desde el primer momento”, le dijo a la joven.

En tanto, el ganador del ciclo conducido por Guido Kaczka reveló que siguió un ritual durante su asistencia al programa, con el objetivo de que le diera suerte para ganar el premio. “Miren”, dijo, mientras sacó algo del bolsillo de su camisa, de color dorado. “Esto me lo dio la polola, mi novia Gabriela. Es un papelito, que lo encontramos ahí detrás, y me dijo: ‘Te van a llover estos papelitos’, y me lo puso acá”, describió.

En medio de la emoción y del llanto por su logro, expresó: “Yo perdí mi trabajo de manera injusta y ella también lo perdió al tiempito, pero consiguió al toque. Ya está trabajando de nuevo. Así que lo recontra necesitamos, gracias. No lo puedo creer”, cerró Adrián.