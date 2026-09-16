El gesto provocador de Cristiano Ronaldo a la hinchada del Al Ain que gritó por Messi

Cristiano Ronaldo protagonizó el pasado martes un particular episodio con la hinchada del Al Ain, equipo al que se enfrentó en la Champions League Elite de Asia. El futbolista del Al Nassr realizó un provocativo gesto a los fanáticos luego de que cantaran por Lionel Messi en la previa del partido.

El episodio ocurrió durante el precalentamiento. Ambos equipos debutaban en la competición en el Hazza Bin Zayed Stadium en Emiratos Árabes Unidos. Ronaldo se paseaba por el campo de juego realizando ejercicios para entrar en calor cuando escuchó los cánticos de la hinchada, que pedían por el argentino.

Fue entonces que un grupo de fanáticos rivales filmó al futbolista para buscar su reacción. Mientras hacía un ejercicio donde levantaba las rodillas a la altura de la cadera, amagó a tomarse la entrepierna con una de sus manos, lo que generó la risa de los hinchas.

El gesto provocador de Cristiano Ronaldo a la hinchada del Al Ain gritó por Messi

Pocos segundos después, se tomó la entrepierna, lo que desató gritos en la tribuna. Ronaldo se rio y miró directo a la cámara mientras la hinchada del conjunto emiratí continuaba con sus cánticos.

El equipo dirigido por Ange Postecoglou sufrió una dura derrota por 4-0 ante el rival. El campeón saudí, que nunca ha ganado el torneo, se vio abajo en el marcador a los 25 minutos cuando Houssine Rahimi metió el primer gol. El delantero marroquí amplió la ventaja para el bicampeón pasados los 60 minutos del partido.

Soufiane Rahimi, hermano de Houssine, anotó el tercer tanto a falta de 18 minutos para el final y luego asistió a Georgios Giakoumakis para que marcara el cuarto.

Cristiano Ronaldo en el Al Nassr Yasser Bakhsh - Getty Images Europe

Ronaldo, de 41 años y en busca de su gol número 980, tuvo un tiro libre al final del partido, pero el portero Khalid Eisa lo detuvo. Este resultado deja al campeón de la Liga Profesional Saudí con una sola victoria en sus últimos cuatro partidos.

Postecoglou habló sobre la derrota en conferencia de prensa. “Los jugadores lo dieron todo, y no les atribuyo ninguna responsabilidad… la responsabilidad es mía”, declaró el entrenador del Al-Nassr, y añadió: “El Al-Nassr en su conjunto tuvo un mal desempeño”.

No es la primera vez que Ronaldo recibe cantos molestos en la cancha. Unos días atrás, el club saudí Al-Taawon fue multado y ordenado a jugar a puertas cerradas después de que apareciera un video donde sus hinchas coreaban cánticos sobre el fallecido delantero portugués Diogo Jota. Ronaldo había pedido prohibiciones de por vida para los fanáticos involucrados.

El delantero de la selección de Portugal Cristiano Ronaldo saluda tras el partido de fútbol del Grupo K de la Copa del Mundo entre Colombia y Portugal en Miami Gardens, Florida Rebecca Blackwell - AP

“La liga debe tomar medidas y castigar este tipo de comportamiento de los hinchas. Esto ya no es fútbol, y tiene que haber límites. A las personas que se comportan así nunca se les debería permitir entrar de nuevo a un estadio”, comentó el delantero en Instagram, sobre un video del incidente.

La primera ronda tuvo resultados dispares para los cinco clubes saudíes. El Al-Hilal, cuatro veces campeón, venció al Al-Gharafa de Qatar por 2-1. Ruben Neves convirtió un penalti al final de la primera parte, cuando ambos equipos se habían quedado con diez hombres. Sergej Milinkovic-Savic sentenció la victoria en la segunda mitad.

Al-Ahli y Al-Ittihad empataron 1-1 con el Pakhtakor de Uzbekistán y el Al-Shamal de Qatar, respectivamente, mientras que Al-Qadsiah comenzó con una victoria por 2-1 sobre el Al-Wasl de los Emiratos Árabes Unidos.

Con información de AP