El Gobierno aplicó derecho de admisión a 14 argentinos por incidentes en el Mundial

El Gobierno aplicó derecho de admisión a 14 argentinos vinculados con distintos incidentes registrados durante el Mundial 2026. Las medidas fueron publicadas este jueves en el Boletín Oficial e impiden a los sancionados asistir a eventos deportivos en todo el país por períodos de entre dos y cuatro años.

La resolución 735/2026 alcanza a Gonzalo Paulo Barrero, Thomas Kastner, Lucas Mariano Andrés Margiotta y Franco Ezequiel Di Salvo, a quienes se les atribuyen desórdenes, enfrentamientos físicos y otros incidentes durante el partido que la Argentina disputó ante Egipto el 7 de julio, en Atlanta, Estados Unidos. En la lista también aparece Bianca Soifer, periodista deportiva que estuvo presente en la cobertura de varios encuentros de la Copa del Mundo.

A partir de un informe del Departamento de Policía de Atlanta, la Dirección de Seguridad en Eventos Deportivos recomendó imponerles una restricción de concurrencia por 24 meses a cualquier evento deportivo en la Argentina.

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Asimismo, mediante la resolución 736/2026, se sancionó a Emiliano Armando Arcos y Rubén Ángel Arcos, quienes, según informó la FIFA, ingresaron al partido entre la Argentina y Egipto utilizando credenciales pertenecientes a otras personas y vulneraron los controles de seguridad establecidos para el acceso al estadio.

Por ese motivo, el Gobierno dispuso para ambos una restricción de concurrencia por 24 meses a todos los eventos deportivos en territorio nacional.

Por último, la medida 737/2026 está vinculada a los incidentes ocurridos el 14 de julio en las inmediaciones del Underground de Atlanta, histórico distrito comercial ubicado en el centro de esa ciudad, durante un banderazo de apoyo a la selección argentina, donde se produjo un enfrentamiento entre simpatizantes vinculados con San Lorenzo y Huracán.

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En este caso, la medida alcanza a Pablo Matías Acosta, Leandro Gastón Fernández, Sebastián Farre, Matías Ezequiel Silveti, Emiliano Ruy Tagliarino, Vando Ruy Tagliarino y Vito Ruy Tagliarino.

Según la normativa, las autoridades identificaron a los siete hombres a partir de imágenes difundidas sobre los incidentes. Además, se consigna que Matías Ezequiel Silveti fue aprehendido por la Policía de Atlanta por su participación en los hechos, mientras que Leandro Gastón Fernández fue detenido por la Policía de Orlando por su presunta participación en un hurto.

Por la gravedad de los antecedentes consignados, Fernández y Silveti recibieron una restricción de concurrencia por cuatro años, mientras que Acosta, Farre, Emiliano Ruy Tagliarino, Vando Ruy Tagliarino y Vito Ruy Tagliarino fueron sancionados por tres años.