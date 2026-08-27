El gobierno de la Ciudad aplicó derecho de admisión a 17 hinchas de Huracán por incidentes en el partido con Riestra

El gobierno de la Ciudad aplicó el derecho de admisión a 17 hinchas de Huracán involucrados en los incidentes ocurridos el sábado 22 de agosto, en la previa del partido frente a Deportivo Riestra, en las inmediaciones del estadio Tomás Adolfo Ducó.

La medida dispuesta por el Ministerio de Seguridad porteño les impedirá ingresar y permanecer durante 48 meses en los estadios donde se desarrollen encuentros de fútbol y en sus respectivos perímetros de seguridad. Se trata de la máxima sanción contemplada por la normativa.

Los 17 personas involucrados en los incidentes que se registraron en la previa del partido de Huracán y Deportivo Riesta fueron incluidos en la Base de Antecedentes sobre Violencia en Eventos Futbolísticos de la Ciudad

La resolución fue adoptada en el marco del programa Tribuna Segura, luego de las actuaciones realizadas por la Policía de la Ciudad a raíz de los disturbios.

Los incidentes comenzaron durante un recorrido preventivo efectuado antes del encuentro. Los agentes fueron alertados por una serie de altercados en el Parque José C. Paz y, cuando llegaron al lugar, observaron a varios hombres que empezaron a correr y realizaron disparos con un arma de fuego.

Los incidentes fueron registrados en diferentes sector del parque José C. Paz

En otro sector de ese mismo espacio verde se registró una pelea y algunos de los involucrados arrojaron elementos contundentes contra el personal policial.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron un arma de fuego y vainas servidas, además de otros elementos. También se iniciaron actuaciones por portación de arma de guerra, portación de armas no convencionales y atentado y resistencia a la autoridad, entre otras infracciones.

Durante el operativo se secuestraron un arma de fuego y vainas servidas, entre otros elementos

A partir de esas actuaciones policiales, los 17 involucrados fueron incorporados a la Base de Antecedentes sobre Violencia en Eventos Futbolísticos de la Ciudad. De esta manera, no podrán acceder a estadios ni permanecer en sus alrededores durante los próximos cuatro años.

Derecho de admisión: también se aplicó a hinchas que protagonizaron incidentes en el Mundial

El 30 de julio, como contó LA NACION, el Gobierno aplicó el derecho de admisión a 14 argentinos vinculados con diferentes incidentes ocurridos durante el Mundial 2026. Las restricciones, publicadas en el Boletín Oficial, les impiden concurrir a eventos deportivos en todo el país por períodos de entre dos y cuatro años.

Se aplicaron sanciones a hinchas que fueron a ver el Mundial 2026 Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

En ese caso, cinco personas recibieron la sanción por haber generado desórdenes y enfrentamientos durante el partido entre la Argentina y Egipto, disputado el 7 de julio en Atlanta. La misma pena se les aplicó a otros dos argentinos que ingresaron a ese encuentro con credenciales pertenecientes a terceros y vulneraron los controles de seguridad del estadio.

Los otros siete sancionados fueron identificados por los incidentes ocurridos el 14 de julio durante un banderazo en apoyo a la selección argentina en las inmediaciones del Underground de Atlanta. Allí se produjo un enfrentamiento entre simpatizantes vinculados con San Lorenzo y Huracán.