Los goles de Egipto frente a la Argentina por los octavos de final del Mundial

El gol de Yasser Ibrahim para Egipto, que abrió el marcador ante la Argentina, fue a los quince minutos del partido. El defensor, que actúa en Al-Ahly, marcó de cabeza tras ganarle el salto a Lisandro Martínez y Cristian Cuti Romero.

Todo comenzó en un tiro de esquina en la derecha del ataque egipcio. Salah la jugó corta para Ashour, que entretuvo la pelota ante la marca de De Paul. Cuando Julián Alvarez también se acercó, Ashour la cedió atrás para Lasheen, que tiró un centro preciso al segundo palo. Allí, Ibrahim le ganó el salto a Lisandro Martínez y cabeceó cruzado ante un Emiliano Martínez que se quedó estático, sin poder hacer nada.

¡GOL DE EGIPTO! 🇪🇬 Ibrahim ganó en el área y de cabeza abre el marcador



📺 Argentina 0-1 Egipto | Viví el #MundialXTelefe en https://t.co/S24R6EWDr8 con @giraltpablo y @clankjpv pic.twitter.com/eJnGvjLn5C — telefe (@telefe) July 7, 2026

Argentina acusó el golpe, pero paulatinamente generó opciones para empatar. Sin embargo, la fortuna no estuvo de su lado. Una infracción a Tagliafico dentro del área fue sancionada por el árbitro, pero Lionel Messi desperdició el penal, atajado por Oufa. Luego, el arquero tuvo una tapada fenomenal ante un cabezazo de Mac Allister en el área chica. Y como si fuera poco, un tiro libre de Messi se estrelló en el palo.

Así fue el segundo gol de Egipto

A los 22 minutos del segundo tiempo, la selección argentina recibió un mazazo en Atlanta, cuando Mostafa Ziko anotó anotó el 2-0 para Egipto, en Atlanta, por los octavos de final de la Copa del Mundo.

¿Cómo fue la acción? Todo comenzó con un córner en favor de la Argentina, ejecutado por Messi. Se produjo un doble despeje de cabeza en el área, con el segundo le cayó la pelota a Mohamed Salah. El hábil egipcio corrió 50 metros con la pelota, con Nahuel Molina como último hombre. Leandro Paredes intentó moverlo de atrás, pero igual le dio un pase a Haissem Hassan, que hizo una bicicleta, se fue para afuera, tiró un centro atrás y Ziko llegó antes que Lisandro Martínez para empujarla en el área chica.