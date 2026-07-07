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La selección argentina sufre ante Egipto y los memes son furor en las redes: “Hola Dios”

La selección campeona del mundo no pudo quebrar el cero en el primer tiempo y se fue debajo en el marcador al entretiempo; en redes, los futboleros fueron muy duros con la Scaloneta

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Los memes estallaron tras el sufrimiento de la Argentina ante Egipto en el Mundial
Los mejores memes de Argentina vs Egipto

El penúltimo duelo de los octavos de final del Mundial fue entre Argentina y Egipto, y el partido empezó de la peor manera para los campeones del mundo: con gol de Yasser Ibrahim, los africanos abrieron el marcador y se fueron 1-0 al entretiempo. Además, Lionel Messi erró un penal y las redes sociales crearon todo tipo de memes por el complicado momento de la Scaloneta.

Desde rezos hasta críticas, se hizo mención a todo lo ocurrido en el partido y los memes llegaron en gran cantidad a las redes sociales. Uno de los aspectos más mencionados fue el mal nivel de varios de los titulares y consagrados de la selección argentina, como Enzo Fernández, Rodrigo De Paul y Julián Álvarez, entre otros.

Los mejores memes de Argentina vs Egipto

Estallaron los memes tras el sufrimiento de los argentinos contra Egipto
Estallaron los memes tras el sufrimiento de los argentinos contra Egipto
Los memes por el sufrimiento de la selección ante Egipto
Los memes por el sufrimiento de la selección ante Egipto
Los memes por el sufrimiento de la selección ante Egipto
Los memes por el sufrimiento de la selección ante Egipto
Los memes son furor durante el duelo entre Argentina y Egipto
Los memes son furor durante el duelo entre Argentina y Egipto
Los mejores memes por el sufrimiento de la Argentina
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Muchos memes tuvieron en cuenta varios audios virales
Muchos memes tuvieron en cuenta varios audios viralesCaptura X
El rendimiento de Messi generó muchas dudas en redes
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Los memes estallaron tras el sufrimiento de la Argentina ante Egipto en el Mundial
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