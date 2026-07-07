La selección argentina sufre ante Egipto y los memes son furor en las redes: “Hola Dios”

El penúltimo duelo de los octavos de final del Mundial fue entre Argentina y Egipto, y el partido empezó de la peor manera para los campeones del mundo: con gol de Yasser Ibrahim, los africanos abrieron el marcador y se fueron 1-0 al entretiempo. Además, Lionel Messi erró un penal y las redes sociales crearon todo tipo de memes por el complicado momento de la Scaloneta.

Desde rezos hasta críticas, se hizo mención a todo lo ocurrido en el partido y los memes llegaron en gran cantidad a las redes sociales. Uno de los aspectos más mencionados fue el mal nivel de varios de los titulares y consagrados de la selección argentina, como Enzo Fernández, Rodrigo De Paul y Julián Álvarez, entre otros.

Los mejores memes de Argentina vs Egipto

Estallaron los memes tras el sufrimiento de los argentinos contra Egipto

Los memes por el sufrimiento de la selección ante Egipto

Los memes por el sufrimiento de la selección ante Egipto

Los memes son furor durante el duelo entre Argentina y Egipto

HOLA DIOS SOY YO DE NUEVO https://t.co/rEriaSj171 — Usvstheem (@Usvstheem_) July 7, 2026

Los mejores memes por el sufrimiento de la Argentina

hola dios soy yo de nuevo pic.twitter.com/qyV7dCGkX1 — meli3p (@trabesties) July 7, 2026

enzo jugando como el orto, messi errando un penal, gol de egipto de casualidad alguien mas nos quiere coger pic.twitter.com/SAihFi8qcn — cata 🎸 (@rubiavoragine) July 7, 2026

Muchos memes tuvieron en cuenta varios audios virales Captura X

El rendimiento de Messi generó muchas dudas en redes Captura X

GANEN O MUERAN

LOS HINCHAS QUE ESTÁN AHÍ CANTEN AMARGOS ALIENTEN A LA SELECCIÓN pic.twitter.com/RsFmFVYYBU — 𝙀𝙡 𝙩𝙚𝙘𝙡𝙖 (@Tecladovich) July 7, 2026

El Dibu despues de que renuncio Adorni: pic.twitter.com/PpnUEYnMJQ — The 9/12 Day (@The_912_Day) July 7, 2026

Enzo Fernández y Mac Allister intentado crear una jugada en el mundial pic.twitter.com/RDhDQSSrdK — nenn (fan) (@FCB_nenn) July 7, 2026