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La selección argentina sufre ante Egipto y los memes son furor en las redes: “Hola Dios”
La selección campeona del mundo no pudo quebrar el cero en el primer tiempo y se fue debajo en el marcador al entretiempo; en redes, los futboleros fueron muy duros con la Scaloneta
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El penúltimo duelo de los octavos de final del Mundial fue entre Argentina y Egipto, y el partido empezó de la peor manera para los campeones del mundo: con gol de Yasser Ibrahim, los africanos abrieron el marcador y se fueron 1-0 al entretiempo. Además, Lionel Messi erró un penal y las redes sociales crearon todo tipo de memes por el complicado momento de la Scaloneta.
Desde rezos hasta críticas, se hizo mención a todo lo ocurrido en el partido y los memes llegaron en gran cantidad a las redes sociales. Uno de los aspectos más mencionados fue el mal nivel de varios de los titulares y consagrados de la selección argentina, como Enzo Fernández, Rodrigo De Paul y Julián Álvarez, entre otros.
Los mejores memes de Argentina vs Egipto
HOLA DIOS SOY YO DE NUEVO https://t.co/rEriaSj171— Usvstheem (@Usvstheem_) July 7, 2026
hola dios soy yo de nuevo pic.twitter.com/qyV7dCGkX1— meli3p (@trabesties) July 7, 2026
hola dios soy yo de nuevo#vamosargentina pic.twitter.com/NaEpgzx7Cl— CeleSツ (@CelePistan) July 7, 2026
enzo jugando como el orto, messi errando un penal, gol de egipto de casualidad alguien mas nos quiere coger pic.twitter.com/SAihFi8qcn— cata 🎸 (@rubiavoragine) July 7, 2026
GANEN O MUERAN— 𝙀𝙡 𝙩𝙚𝙘𝙡𝙖 (@Tecladovich) July 7, 2026
LOS HINCHAS QUE ESTÁN AHÍ CANTEN AMARGOS ALIENTEN A LA SELECCIÓN pic.twitter.com/RsFmFVYYBU
El Dibu despues de que renuncio Adorni: pic.twitter.com/PpnUEYnMJQ— The 9/12 Day (@The_912_Day) July 7, 2026
Enzo Fernández y Mac Allister intentado crear una jugada en el mundial pic.twitter.com/RDhDQSSrdK— nenn (fan) (@FCB_nenn) July 7, 2026
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