El golazo de Abel Hernández de chilena que mantiene a Peñarol en lo más alto del campeonato uruguayo

Una genialidad. Una verdadera joya. El autor de uno de los goles más impresionantes que dejó el fin de semana en el fútbol fue Abel Hernández, pero no sólo por la majestuosa pirueta, sino por el contexto y el momento de la conquista. El delantero uruguayo, jugador de Peñarol, ensayó una increíble chilena en el área, en el último minuto del partido ante Plaza Colonia, por el torneo apertura uruguayo. Gracias a su definición, el Carbonero ganó el partido y es el líder del campeonato.

No se le hizo nada fácil a Peñarol, que empataba 1 a 1 en el partido que se disputó en el estadio Centenario de Montevideo. El equipo Mirasol ganaba 1 a 0 con el gol marcado por Rodrigo Saravia. Los de Colonia del Sacramento llegaron a la igualdad a los 47 de la primera parte. Cuando el partido llegaba a su fin y todo parecía que iba a terminar en igualdad -el juez Esteban Ostojich, había adicionado siete minutos- se produjo el emocionante desenlace.

Se disputaba el último minuto de los que se habían agregado al duelo correspondiente a la fecha 12. Luego de un lateral desde la izquierda, Brian Mansilla tomó el control del balón y se lo llevó hacia adelante, en dirección al banderín del córner. El volante levantó la mirada, mandó un centro al área y apareció la acrobacia de Hernández. El atacante se frenó, giró, dio dos pasos hacia atrás y decidió utilizar el recurso de la chilena. La pelota dio en el travesaño, bien en el ángulo para darle el triunfo a Peñarol en los instantes finales y con un golazo magistral.

Como no podía ser de otra manera, su celebración eufórica. Se sacó la camiseta, corrió hacia donde estaba la gente del Carbonero y todos sus compañeros fueron tras él para abrazarlo en su festejo. Algunos de los futbolistas de su equipo no podían creer la definición que había hecho este atacante de 32 años que tiene una larga trayectoria con pasos por el fútbol europeo como la Serie A, la Premier League y el fútbol de Rusia.

Hernández también formó parte de la selección uruguaya en la que disputó 29 partidos, marcó cinco goles y formó parte del seleccionado campeón de la Copa América disputada en Argentina en 2011. Incluso, estuvo en la nómina de jugadores que disputaron el Mundial de Brasil 2014.

Su tanto, además de haber sido una genialidad, le significó tres puntos muy importantes para el equipo dirigido por Alfredo Arias que marcha primero en el torneo apertura uruguayo con 27 unidades y le sacó cinco unidades a Cerro Largo, su inmediato perseguidor, cuando al campeonato le faltan tres fechas para su finalización.

Al finalizar el duelo, el delantero recordó que “Había hecho uno parecido en Inglaterra, pero no tan lindo”, durante su etapa en Hull City y reconoció: “éste queda entre los más lindos que he hecho”. Además, reveló sobre en qué momento de la jugada decidió definir con una chilena: “Cuando la vi que venía bien ‘tendidita’ en el aire dije que era la chance; lo había intentado por la Sudamericana y se me había ido un poco lejos, esta vez intenté apretarla un poco más, por suerte fue un lindo gol que nos dio la victoria”, cerró Hernández.

