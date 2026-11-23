La definición del Torneo Anual de 2026 dejó una de las escenas más insólitas y comentadas del fútbol argentino. En medio de una jornada que mantuvo en vilo a los hinchas de Rosario Central, Boca y Argentinos Juniors, una información errónea provocó festejos anticipados en el Gigante de Arroyito. Entre quienes saltaron al campo de juego convencidos de que el Canalla se había consagrado campeón estuvo Eric Grennon, cuya imagen celebrando un título que nunca llegó se volvió viral en cuestión de minutos.

Este último domingo, antes del triunfo por 3 a 1 de Central sobre Gimnasia y Esgrima de Mendoza, por los octavos de final del Clausura, Grennon recordó lo sucedido en una entrevista con TyC Sports y explicó cómo se originó la confusión que derivó en aquella invasión al campo y en el recordado grito de “somos bicampeones” frente a la cámara de TV.

🗣️ EL HINCHA VIRAL DE CENTRAL, TRAS EL FALLIDO FESTEJO EN EL GIGANTE DE ARROYITO: De la confusión al escuchar la radio a su reacción en las redes sociales. "FUE EL MOMENTO DE CALENTURA".



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“Fue un momento de confusión: estábamos pendientes de la radio, no había señales de celular y bueno... llegaron malas informaciones a través de los comentaristas de la radio. En ese instante de confusión nos quedamos con lo último que se gritó, que fue que lo habían anulado [el gol de Boca convertido por Enner Valencia] y salimos a festejar. Todo lo demás ya es historia, eso lo conoce todo el mundo”, relató a TyC Sports.

Aquel día, Central había cumplido con su parte al derrotar 2 a 0 a Estudiantes de Río Cuarto. Mientras los rosarinos seguían con atención lo que ocurría en otras canchas, comenzó a circular la versión de que Boca no había conseguido el gol decisivo o que la conquista había sido anulada. La noticia se desparramó rápidamente por las tribunas y desató una celebración masiva que incluyó el ingreso de hinchas al campo de juego.

Sin embargo, la realidad era otra. Boca terminó imponiéndose 1 a 0 sobre Defensa y Justicia gracias a un gol de Enner Valencia en la última jugada del encuentro y se quedó con el campeonato por apenas un punto de ventaja sobre el equipo rosarino.

Luego del 1-0 de Boca vs. Defensa, alguien festejó en el Gigante de Arroyito y muchísima gente pensó que Rosario Central era el CAMPEÓN... ¡La hinchada invadió el campo de juego y festejó ante las cámaras!



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Consultado sobre cuándo se enteró de que Central no era campeón, Grennon explicó: “No..., después estábamos adentro de la cancha y a los minutos dijeron que no habían anulado el gol y que había sido válido. Y bueno, que había salido campeón Boca”.

La imagen del hincha celebrando en el campo se multiplicó rápidamente en redes sociales, donde se convirtió en protagonista de memes, videos y comentarios de todo tipo. Lejos de pasar inadvertido, el episodio transformó a Grennon en uno de las caras más visibles de aquella definición. Reconoció que se había vuelto muy viral en las redes: “La verdad que sí. inesperado, pero bueno, ya está, ya pasó y hay que aceptarlo”.

Pero la exposición pública también tuvo consecuencias negativas. Días después de la definición comenzaron a circular fuertes mensajes publicados desde sus redes sociales, algunos con amenazas dirigidas a quienes se burlaban de él. Esas publicaciones generaron polémica y ampliaron el alcance de una historia que originalmente se limitaba a lo deportivo.

Grennon sostuvo que aquellos mensajes fueron producto de la bronca que sintió al ver el nivel de agresividad que había recibido en internet. “Fue un momento de calentura: pasó que cuando llegué a mi casa y agarré señal, se habían metido en mi Instagram, me habían comentado fotos con mi vieja, con mis amigos... o sea, yo tenía un Instagram en público, de una persona normal, con unos 1600 seguidores, y se metieron y me hicieron un chiquero. Me habían mandado mensajes de todos lados y ésa fue mi primera reacción, en caliente. Después, tras aquel momento de calentura, eliminé todo”.

También se refirió entre risas a una reacción que tuvo en aquellos días y que recordó una célebre frase de Diego Maradona. Cuando le mencionaron que parecía dispuesto a enfrentar a quienes lo hostigaban, respondió: “Me pintó la del Diego, vamos a ver si me dura 30 segundos”.

A la distancia, Grennon eligió tomárselo con humor y resignación. La imagen de aquel festejo anticipado quedó grabada en la memoria futbolera, en una tarde en la que Rosario Central pasó de creer que era campeón a enterarse amargamente, apenas unos minutos después, de que el título había viajado rumbo a La Bombonera.