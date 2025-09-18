El hincha del Liverpool que se cruzó con Simeone dio su versión: “Es un poco cobarde”

La historia que comenzó con un gesto desde la tribuna y un cruce de miradas en Anfield continuó en redes sociales. Jonny Poulter, el fanático de Liverpool que protagonizó un tenso episodio con Diego Simeone durante el empate 2-2 entre los ingleses y Atlético de Madrid, por la fecha 1 de la Champions League, publicó un video para explicar lo sucedido y desmentir algunas versiones que circularon tras el partido.

“Es hora de desahogarme con respecto a lo que pasó anoche con Simeone. Creo que es un poco cobarde”, arrancó Poulter en su relato, dirigido tanto a los hinchas como a la prensa que siguió el caso.

More angles of Diego Simeone's exchange with the Liverpool fans that led to his red card



📺 @tntsports & @discoveryplusUK — Football on TNT Sports (@footballontnt) September 17, 2025

En la conferencia posterior al partido, Simeone fue consultado por medios españoles sobre si había recibido insultos racistas o alusiones a la guerra de Malvinas. El técnico eligió no responder, se levantó de la sala y dejó la incógnita abierta. Ese silencio, según Poulter, alimentó las sospechas.

“No hubo nada racista dicho por mí ni por nadie. Nunca hubo una mención de la guerra de las Malvinas. Pero el hecho de que le preguntaron y no respondió, y simplemente se levantó y se fue, lo dejó abierto a la especulación para todo el mundo”, aseguró el hincha inglés.

Just putting it out there. Nothing racist, no mention of any war or slurs of any kind.



Up the reds — Jonny Poulter (@jonnyplfc6) September 18, 2025

En su versión, lo único que le dijo al técnico argentino fue un insulto acompañado de un gesto grosero: “Nunca dije nada, aparte de... (hizo la mímica en cámara) vete a la mierda”.

El momento de máxima tensión llegó después del 2-2 parcial del Atlético. Poulter señaló que la reacción de Simeone y de uno de sus asistentes encendió la mecha: “Cuando marcaron el empate, él y su asistente celebraron frente a nosotros y obviamente lo llamaban mierda o lo que sea”.

Más aún, denunció un gesto agresivo por parte del colaborador del DT rojiblanco: “Se acercó y me escupió”.

El incidente se viralizó rápidamente en las redes sociales. Poulter dijo haber recibido “una oleada de mensajes” en sus cuentas, muchos de ellos preguntándole qué había dicho exactamente.

El Cholo, desbordado en Anfield

En un cierre de partido en Anfield de locos, el equipo de Arne Slot lo ganó en el tercer minuto de descuento con el gol de cabeza de Virgil van Dijk tras un córner desde la izquierda de Dominik Szoboszlai.

En medio del festejo inglés, se vio a Diego Simeone fuera de sí. Luego de que un hincha le gritó el gol en la cara, reaccionó desbordado, y lo tuvo que separar la seguridad.

El cruce de Simeone con hinchas de Liverpool Marc Atkins - Getty Images Europe

La reacción del técnico argentino, que incluyó gritos y la corrida para ir a buscar al hincha, derivó en su expulsión inmediata, mientras discutía con el cuarto árbitro. El Cholo se retiró visiblemente alterado. Con este resultado, el Atlético arrancó con el pie izquierdo la fase de liga de la Champions.

Después del encuentro, Simeone explicó los motivos de su enojo: “Vienen siempre hablando de cuidar, cuidar, cuidar... te insultan todo el partido desde atrás de tu banco y vos no podés decir nada porque sos el entrenador. Obviamente que no es justificable mi reacción al insulto, pero ¿sabés lo que son 90 minutos que te insulten todo el tiempo? Te girás y con el gol del rival te siguen insultando. No es tan fácil. Contra los insultos hacia los entrenadores también deberíamos pelear, porque no nos gusta recibir insultos todo el partido”.

👀 Las diferentes versiones de Simeone



➡️ Hoy en Anfield: "No es fácil recibir insultos todo el partido"



➡️ En el derbi con Courtois: "La gente no reacciona porque sí, para mí sanción al que provoca"



¡Vive #DirectoGol en @Gol y en @TENtv! — Directo Gol (@DirectoGol) September 17, 2025

El entrenador argentino, sobre el diálogo que tuvo con el cuarto árbitro, dijo: “Me entendía la situación. Ojalá que un equipo como Liverpool pueda mejorar esa parte y, obviamente, cuando identifiquen a la persona que hizo eso tenga sus consecuencias. Fueron insultos todo el partido. Gestos incluidos”. Y concluyó con autocrítica: “Está claro que el que debe estar calmo soy yo. Soportar los insultos, los gestos, soportar cualquier situación del otro... También somos personas”.

Más allá de la polémica, Simeone valoró la reacción de su equipo: “Me quedó con el espíritu, los chicos que están llegando y adaptándose a lo que queremos. Vinimos a un campo muy difícil, con un equipo fantástico, que juega muy bien, que es valiente, que ataca mucho. Estar 2-0 abajo en el arranque del partido no preveía algo bueno, pero fuimos capaces de trabajarlo, pelearlo y llevarlo hasta el límite. Si tenemos que perder, perdamos así”.