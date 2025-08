El insólito gol en contra que sufrió Manchester United mientras dos jugadores se peleaban

La jugada fue insólita. Porque, mientras Ayden Heaven se tropezaba con la pelota y la mandaba al fondo de la red para decretar -en contra-, el 2 a 2 de Everton ante Manchester United, dos jugadores se desentendieron de la acción y empezaron a empujarse en el medio de la cancha. Sucedió en la final de la Premier League Summer Series, un torneo amistoso de pretemporada disputado en Estados Unidos, que conquistó el conjunto rojo, más allá de la igualdad final.

El encuentro tuvo de todo: un penal, un gol agónico, una expulsión y un gol en contra, todo en una misma noche. Aunque el que se llevó todas las miradas fue el pobre Heaven, protagonista involuntario de la jugada más curiosa.

El partido comenzó con ambos equipos dosificando esfuerzos, como suele suceder en estas instancias de pretemporada. Pero la calma no duró mucho: a los 17 minutos, Tarkowski sujetó a Amand dentro del área y el árbitro no dudó en marcar penal. Sin VAR en esta competencia, la decisión no tuvo cuestionamientos ni revisión posible. Bruno Fernandes se encargó de la ejecución y con su habitual precisión puso el 1-0 para los Red Devils.

Ndiaye también se peleó con Jake O'Brien AJ REYNOLDS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Con la ventaja, el United tomó el control del juego: llegó a tener un 61% de posesión y generó situaciones para estirar la diferencia. Pickford, figura en el arco del Everton, evitó el segundo con una gran intervención ante Cunha.

Pero el equipo dirigido por David Moyes no se rindió. A los 40 minutos, Ndiaye aprovechó una mala salida del fondo rival, presionado por Mykolenko, y empató el partido con una definición precisa.

El segundo tiempo comenzó con cambios: Patrick Dorgu reemplazó a Mbeumo en el United. Everton mantuvo los mismos once, pero entró decidido a dar vuelta la historia. Beto, tras una buena combinación con Ndiaye, tuvo una clara pero remató desviado.

Tyler Fredricson, Leny Yoro and Ayden Heaven celebran el título de Manchester United en la Summer Series de la Premier League AJ REYNOLDS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A los 13 del complemento llegó un momento significativo: el ingreso de Ayden Heaven. Apenas entró, sufrió un golpe accidental en la cara en un cruce con Thierno Barry. Fue atendido por los médicos, pero pudo seguir en el campo. Parecía solo un susto, hasta que la noche tuvo un giro todavía más desafortunado.

Primero, Mount —otro de los recién ingresados— puso el 2-1 tras una buena asistencia de Bruno Fernandes a los 24. Pero la ventaja fue efímera. Seis minutos después llegó la acción que se viralizó de inmediato: en una contra del conjunto azul, Amad Diallo quiso despejar, la pelota rebotó en Heaven y se metió en el fondo del arco propio para el 2 a 2 definitivo.

¡DE NO CREER! Amad Diallo quiso despejar, la pelota rebotó en Heaven y se metió en propia puerta para el 2-2 del Everton al Manchester United. Mientras tanto, Bruno Fernandes y Ndiaye estaban a los empujones...



📺 La #PLSummerSeries, por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/ppJvx657Vv — SportsCenter (@SC_ESPN) August 3, 2025

Mientras todo eso sucedía en el área, en el mediocampo, Bruno Fernandes y Ndiaye se desentendieron de la acción y empezaron a empujarse, razón por la cual ambos fueron amonestados.

El cierre fue a pura intensidad. Mount tuvo el gol del triunfo a los 42 del segundo tiempo, pero nuevamente Pickford sostuvo al Everton con una gran atajada. El árbitro añadió apenas tres minutos y no hubo tiempo para más. Así se selló el empate con el que Manchester United se coronó campeón de la Summer Series.

Lo mejor del partido