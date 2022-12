El insólito olvido de Lionel Messi en la previa del triunfo de la Argentina sobre Croacia, por las semifinales del Mundial Qatar 2022

escuchar

Sucedió en el túnel, antes del partido en que la selección goleó a Croacia por 3 a 0, por las semifinales del Mundial Qatar 2022. Lionel Messi les sonrió a todos los niños que siempre aguardan junto a los futbolistas para ingresar junto a ellos al campo de juego. Saludó al árbitro y a sus asistentes. Abrazó a Luka Modric. Y recién entonces, se enfocó en salir a la cancha cuando los oficiales así lo anunciaran.

Fue entonces cuando el capitán del equipo de Lionel Scaloni se dio cuenta de que le faltaba algo. Entonces, caminó hasta el final de la hilera y le hizo señas al asistente del cuerpo técnico argentino Marcelo “Daddy” D´Andrea.

Increíble: Messi saludó a absolutamente a todos y cuando estaba por salir pidió que frenen porque se había olvidado el banderín. Gran perla de @elgraficoweb pic.twitter.com/qOTE19zqn3 — Panqui (@panquimolina) December 14, 2022

“El banderín. Falta el banderín”, se lo escuchó decir al capitán argentino, en una toma que destacó la revista El Gráfico. En todos los detalles, la Pulga le avisó al oficial de campo: “Me olvidé el banderín. Ahora me lo traen”.

Salida del Vestuario, los nenes esperando por Messi y el olvido del Banderín. DALE DALE DALE VAMOS VAMOS VAMOS DALE pic.twitter.com/DoXKawVEaL — Faalopita (@faalopita) December 14, 2022

Mientras se formaban, y cuando los gritos de aliento se multiplicaban, alguien le alcanzó al crack rosarino el objeto que instantes más tarde intercambiaría con Modric en el sorteo entre capitanes. Entonces sí, salieron al campo de juego, encabezados por la terna arbitral, comandada por el árbitro Daniele Orsato.

Aquel olvido fue el episodio que antecedió a la descomunal actuación de Messi frente a los croatas, un rendimiento que llegó a su pico luego del desborde al defensor Gvardiol para el posterior pase a Julián Alvarez, que selló el 3 a 0. De esta manera, el rosarino ya es el máximo artillero de la historia argentina en los Mundiales. Tiene 11 goles y con eso superó a Gabriel Batistuta, que quedó detrás con 10. Llamativo es lo de este Mundial, porque tres de los cinco tantos que lo convierten en uno de los goleadores de Qatar 2022 llegaron por esa vía. Más: con 11 goles y 9 asistencias, es el jugador récord en ese doble ítem de la historia de los mundiales: superó a Pelé, Miroslav Klose, Gerd Múller y Ronaldo Nazario. Luego del partido, le dieron -por cuarta vez en el torneo- el premio a mejor jugador del partido. Otro récord: llegó a 25 partidos en Mundiales e igualó el primer lugar de ese listado que hasta esta noche ocupaba solo el alemán Lothar Matthäus. El domingo lo superará.

Lionel Messi celebra luego que su compañero Julián Álvarez anotó el tercer gol de Argentina ante Croacia en la semifinal de la Copa Mundial, el martes 13 de diciembre de 2022, en Lusail, Qatar. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

“Estoy orgulloso de poder terminar mi viaje mundialista jugando esta final. Es emocionante lo que estoy viviendo. El domingo será mi último partido en un Mundial”, sentenció el crack del París Saint Germain, en la zona mixta, tras la enorme victoria por 3-0 ante Croacia. El capitán del seleccionado argentino argumentó que “pasarán muchos años hasta el próximo torneo”, lo que le hace pensar que “no pueda hacerlo”. “Así que espero poder terminar de la mejor manera”, deseó Leo.

Si al desafío del próximo domingo no le faltaban condimentos..., la despedida mundialista de Messi es un nuevo -y enorme- foco de atención para el mundo del fútbol. “Estoy disfrutando mucho todo. Me siento bien. Me siento fuerte para afrontar cada partido. Hemos hecho un gran sacrificio. El último partido que jugamos [ante Países Bajos, por los cuartos de final] fue con prórroga. Estábamos cansados, pero el grupo agarró fuerza. Estoy muy feliz, a lo largo de esta Copa del Mundo me he divertido mucho y, por suerte, pude ayudar al grupo a conseguirlo”, aportó Messi, de 35 años.

LA NACION