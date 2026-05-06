Mundial 2026: la locura de los argentinos para ver a la selección en el torneo de las entradas más caras de la historia

Matías Celestino enumera de memoria los 18 partidos de clasificación que disputó la selección argentina masculina de fútbol rumbo al Mundial de este año. Asistió a todos: nueve como local y nueve como visitante, recorriendo el continente con su bombo para alentar a su país, el vigente campeón del mundo.

Ahora, Celestino, de 43 años, se prepara para el momento culminante de ese esfuerzo maratónico: llevar su bombo, pero también a su esposa y a su hijo, a los partidos de Argentina en el Mundial de Estados Unidos este verano.

Es el peor momento para ser un hincha apasionado de Argentina.

Hinchas argentinos en Qatar: el folclore fue comentario permanente en el Mundial 2022 Richard Sellers - Getty Images Europe

Los aficionados argentinos, para quienes el fútbol puede ser una obsesión, siempre han acudido a los Mundiales por decenas de miles, aportando un marco visual y sonoro en torneos recientes en Brasil, Rusia y Qatar. Ahora se enfrentan a los precios de entradas más altos de la historia para el Mundial de este verano en Estados Unidos, México y Canadá.

Por primera vez en los casi 100 años de historia del torneo, la FIFA, el organismo rector del fútbol, adoptó precios dinámicos, un modelo común en Norteamérica para pasajes aéreos, conciertos y eventos deportivos. Los costos para los fanáticos de los equipos más populares se han disparado a niveles impactantes desde precios iniciales que ya eran varias veces más altos que en Qatar hace cuatro años.

Messi con la Copa del Mundo tan ansiada: un día inolvidable en el estadio Lusail

“Es como si quisieran hacer un negocio con nuestra pasión”, dijo Soledad Aldao, una hincha argentina de 35 años, un domingo reciente en un asado organizado por fanáticos en un parque de Buenos Aires.

Entre el humo y el aroma de la carne, unos 150 hinchas vestidos con ropa de la selección se reunieron para compartir un asado, intercambiar consejos para ahorrar costos y buscar compañeros de viaje y de habitación para sus viajes a Estados Unidos. También se quejaron de los precios de las entradas, que han generado críticas y cuestionamientos de fanáticos y políticos, e incluso denuncias legales.

La pasión de los hinchas en cada rincón, en este caso en Argentinos Juniors, la cuna de Diego Maradona SARAH PABST - NYTNS

Aldao, desarrolladora de software, pagó 700 dólares por cada una de dos entradas para la fase de grupos para ver a Argentina contra Jordania y Argelia: más del triple de lo que habrían costado hace cuatro años y más que el salario mensual promedio en Argentina. Desde entonces, los precios han subido aún más, con entradas individuales que ahora superan los 800 dólares. Eso es el doble del precio de entradas equivalentes para partidos de los otros equipos del grupo de Argentina: Argelia, Jordania y Austria.

Y esos son sólo los precios oficiales. En un sitio de reventa del que la FIFA, una organización sin fines de lucro, se queda con un 30 %, los precios suben todavía más. Una entrada ofrecida para la final del Mundial del 19 de julio fue noticia cuando su dueño pidió más de 2 millones de dólares. Los precios oficiales de la propia FIFA para la final ya superan los 10.000 dólares, unas diez veces más que en 2022.

“Es como si quisieran hacer un negocio con nuestra pasión”, dijo Soledad Aldao, de 35 años, durante un asado en el que los hinchas buscaron optimizar la organización del viaje a raíz de los altos precios SARAH PABST - NYTNS

En Mundiales anteriores, los hinchas pagaban precios fijos y uniformes para partidos equivalentes. La FIFA sostiene que necesita esos ingresos para financiar el desarrollo del fútbol en todo el mundo.

Los argentinos compiten por entradas no sólo entre ellos, sino también con fanáticos que quieren ver a uno de los mejores jugadores de la historia, Lionel Messi, en lo que casi con seguridad será su último Mundial.

Aldao estuvo entre los aproximadamente cinco millones de argentinos que colmaron las calles de Buenos Aires cuando la selección, liderada por Messi, venció a Francia hace cuatro años para ganar una final considerada por muchos como la mejor en la historia del torneo. En ese momento decidió que tenía que ir al próximo Mundial, costara lo que costara. Está considerando vender su auto para financiar más entradas. “Es una locura, pero es un sueño para mí y es algo de nuestra cultura”, dijo.

Posters y murales, un clásico de las calles de Buenos Aires, en este caso, con la imagen de Maradona, el capitán del título en México 86 SARAH PABST - NYTNS

El atractivo de estar en un Mundial para los argentinos se hace visible cada cuatro años, cuando estadios y ciudades se llenan de hinchas vestidos de celeste y blanco.

“El Mundial es el único movimiento que puede unir a un país tan dividido como el nuestro”, dijo Celestino.

Cómo financiar los viajes

A los hinchas argentinos les cuesta pagar este Mundial

Para muchos argentinos, financiar viajes a los Mundiales nunca ha sido sencillo. La economía volátil del país, con salarios bajos e inflación descontrolada, suele obligar a las personas a trabajar dos o incluso tres empleos para llegar a fin de mes. El ingreso mensual promedio de los trabajadores registrados es de unos 1200 dólares, y casi la mitad de la fuerza laboral trabaja de manera informal, muchas veces ganando menos.

Messi y Maradona, los dos mejores 10 de la historia y campeones mundiales, juntos en un mural SARAH PABST - NYTNS

Pero los expertos dicen que es precisamente por la historia de inestabilidad política y económica de Argentina que el fútbol de alto nivel funciona como un pilar clave del orgullo nacional.

“Somos un país pobre, somos un país fallido, pero somos los mejores hinchas”, dijo Pablo Alabarces, sociólogo y autor de varios libros sobre fútbol.

Algunos hinchas empiezan a ahorrar al terminar un Mundial para el siguiente, mientras que otros comprometen dinero que no tienen.

Aunque la situación financiera es precaria, Celestino contó que su esposa, Micaela, planea dejar su trabajo como docente para ir al Mundial. La pareja ha asumido varios miles de dólares de deuda para financiar una estadía de un mes en Estados Unidos. Celestino dijo que ya agotó varias tarjetas de crédito, organizó una rifa y pidió ayuda a amigos y vecinos. Pero, como muchos otros, está esperando para comprar las entradas con la esperanza de que bajen los precios cerca de los partidos. Argentina jugará dos veces en Dallas y una en Kansas City. “Espero que aparezca algún alma generosa que me dé una mano”, dijo.

Las publicidades relacionadas con el Mundial 2026 ya forman parte de la escenografía de Buenos Aires, en este caso en la 9 de Julio SARAH PABST - NYTNS

Con los años, hinchas como Alejandro Solnicki han desarrollado trucos para ahorrar dinero. En lugar de comprar un vuelo directo a Estados Unidos, Solnicki, de 41 años y trabajador de un casino, hará una odisea de cinco días pasando por São Paulo, Aruba y Charlotte, Carolina del Norte, antes de llegar a Misuri para el primer partido. Aun así, pagó 750 dólares por entrada para cada uno de los tres partidos de Argentina. “Gastamos lo que haga falta porque somos fanáticos; no usamos la racionalidad”, dijo.

La comodidad no forma parte del cálculo. Solnicki contó que en un partido de clasificación reciente en Colombia compartió una habitación de hotel con otras diez personas. “Dormimos todos sentados”, dijo.

Los hinchas argentinos mostraron ese mismo compromiso en el Mundial de Qatar, donde fueron celebrados por viajar en gran número y darle vida a un evento que a veces carecía de ambiente.

Los recuerdos de ese esfuerzo siguen visibles tanto en Buenos Aires como en Qatar, a miles de kilómetros de distancia.

En el asado en Buenos Aires, los hinchas se reunieron bajo una bandera con los colores argentinos que decía “BARWAGENTO”, en referencia a un barrio qatarí construido para alojar trabajadores migrantes que fue tomado temporalmente —y de manera famosa— por hinchas argentinos durante el torneo. Su hogar temporal en Qatar fue renombrado permanentemente como “barrio argentino”.

La pasión y el colorido de los hinchas argentinos, que los han vuelto admirados e imitados, se vieron plenamente una semana reciente en el Estadio Monumental de Buenos Aires, sede de uno de los dos clubes más grandes del país: River Plate. El estadio ha agotado sus 85.000 localidades en más de 100 partidos consecutivos.

Fans de River en e último superclásico: el fenómeno de los hinchas argentinos llama la atención en el mundo SARAH PABST - NYTNS

Los fanáticos, armados con bombos e instrumentos de percusión, cantaron con fervor antes y durante todo el partido, solo deteniéndose en el entretiempo. Ante el clásico rival, Boca Juniors, ofrecieron un espectáculo impresionante, incluso superando lo que ocurría en el campo. Un grupo de hinchas pasó la noche anterior convirtiendo 40 toneladas de papel en papelitos blancos que recibieron a los equipos en la cancha. El canto no se detuvo.

Esa emoción corre el riesgo de estar ausente en el próximo Mundial si hay pocos hinchas argentinos presentes, dijo José Serio, que intenta conseguir una entrada para lo que sería su sexto torneo.

La locura en Qatar

“Están quitando lo más lindo que tiene el fútbol: las banderas, los bombos, los colores… están matando eso”, dijo. “Si no bajan los precios, no van a tener ese ambiente”.

Algunos habitués de los Mundiales han decidido no ir, tanto como protesta como por necesidad. Rodrigo Diez, de 36 años y empleado de aduana, dijo que asistió a tres Mundiales anteriores donde pagó 50 dólares (en Brasil), 70 (en Rusia) y 70 (en Qatar), y no está dispuesto a pagar precios que “no tienen sentido”.

“Ir sería hacerles el juego, para que en el próximo Mundial hagan lo mismo otra vez”, dijo, y agregó: “Da bronca que tomen algo que debería ser para todos y lo conviertan en algo solo para unos pocos”.

(*) Tariq Panja, que ha cubierto seis Mundiales, y Emma Bubola, corresponsal en Argentina, informaron desde Buenos Aires.