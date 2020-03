El arquero Fernández se arroja a la derecha y ataja el remate de De la Cruz; River volvió a fallar con los penales Fuente: AP

La racha parece difícil de creer. No solo porque River es el equipo más goleador del fútbol argentino, sino porque también cuenta con jugadores de buen pie y jerarquía individual que suelen hacer la diferencia en el campo de juego. Pero los penales se han transformado en un karma que sigue sumando episodios difíciles de creer: ante Binacional de Perú , a pesar de ganar 8-0 en la segunda fecha del Grupo D de la Copa Libertadores , desperdició dos oportunidades de abrir el marcador desde los doce pasos.

Primero, luego de que el capitán peruano Yorkman Tello bajara en el área a Ignacio Fernández, tomó la pelota Nicolás De La Cruz. Pero el mediocampista uruguayo ejecutó un anunciado remate a la derecha del arquero Raúl Fernández, quien dio tres saltos hacia adelante y despejó la pelota sin problemas. Y segundo, tras una falta Eder Fernández sobre Matías Suárez, fue Nacho Fernández quien decidió patear: su potente disparo se estrelló en el travesaño.

Ya son 15 los penales que River acumula durante la temporada 2019/20 desde julio, con nueve en la Superliga (convirtió 4 y erró 5) y seis entre la pasada y la actual edición de la Copa Libertadores (repartió tres y tres). Así, tiene un promedio de 46,6% de conversión: logró inflar la red en siete oportunidades, mientras que desperdició ocho disparos. Además, por segunda vez, falló dos en un mismo partido: lo que le ocurrió ante San Lorenzo -con Rafael Borré y Juanfer Quintero por la Superliga-, volvió a suceder frente a Binacional.

¿Quiénes pudieron cambiar la falta por gol? Nacho Fernández (ante Racing, Huracán y Cerro Porteño) y Borré (frente a Lanús, Cerro Porteño y Boca) en tres oportunidades, mientras que la restante fue Quintero (a Defensa y Justicia).

¿Los que no acertaron? De La Cruz (atajados ante Lanús y Binacional), Nacho Fernández (atajado frente a Vélez y al travesaño con Binacional), Borré (atajado vs. San Lorenzo y errado ante Banfield) desperdiciaron dos, mientras que Quintero (al palo ante San Lorenzo) y Suárez (fallado vs. Cruzeiro) sumaron uno.

Además, lleva solo 10 convertidos de los últimos 22 que ejecutó en todas las competiciones. Para llegar a ese número se suman los goles de Ignacio Scocco sobre Newell's e Independiente en la Superliga 18/19 y el de Lucas Pratto a Internacional en la Libertadores 2019, más las ejecuciones falladas por Pratto (atajado con Banfield y por encima del travesaño con Alianza Lima), Borré (atajado ante Alianza Lima) e Ignacio Fernández (atajado con Athletico Paranaense en la Recopa Sudamericana).

Ahora bien, hay una cuestión central que vuelve a estar bajo los focos tras la noche copera que reflotó un viejo karma: River no practica los penales, no es una situación de juego que los jugadores suelan ejercitar. "Creo que la técnica de la pegada se ejercita todos los días. Además, el contexto no se puede entrenar porque necesitás la presión del juego, de la gente... Y ahí pasan muchas cosas. En mi época de jugador no me ponía a patear penales todas las semanas, aunque sí practicaba la técnica todo el tiempo. Pero porque no es lo mismo patear un penal en las prácticas: yo las clavaba todas en el ángulo", explicó Gallardo hace unas semanas.

Ese es el mensaje que se baja en la intimidad del plantel: el contexto de un entrenamiento no es el mismo que el de un partido oficial. Pero la noche en Núñez frente al equipo peruano, con un Monumental a puertas cerradas, se pareció más a una práctica que a un duelo copero. Y el problema, que no para de crecer, en una definición puede ser fundamental. La Superliga que se fue ya lo demostró.