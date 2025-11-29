River: la forma que eligió el Millonario para despedir a los jugadores históricos que se van en plena crisis interna

En el marco de una renovación de plantel tras un final de año anticipado, River oficializó este viernes la salida del equipo de cuatro jugadores históricos que ganaron la Copa Libertadores 2018 contra Boca en Madrid: Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Gonzalo “Pity” Martínez y Milton Casco. También anunció la partida de Miguel Borja, quien fue cuestionado por los hinchas del Millonario durante el segundo ciclo de Marcelo Gallardo.

En el mundo riverplatense se habla de que más futbolistas podrían abandonar el club -entre ellos Facundo Colidio y Sebastián Boselli-, sin embargo, de momento solo anunciaron las partidas de los cinco jugadores con mensajes emotivos.

La primera salida en ser anunciada fue la Enzo Pérez, quien tras la consagración en Madrid se fue de River a Estudiantes -bajo el mando de Martín Demichelis- y volvió durante el segundo ciclo de Marcelo Gallardo. En su retorno, el mediocampista fue crucial para el equipo del Muñeco y hasta el primer semestre de 2025 fue uno de los futbolistas indiscutidos para el entrenador. “Por la gloria eterna, por defender nuestro colores con el corazón y por ser un capitán legendario, eternamente gracias, Enzo”, despidió el club en una publicación en redes sociales.

Por la gloria eterna, por defender nuestros colores con el corazón y por ser un capitán legendario, ¡𝐄𝐓𝐄𝐑𝐍𝐀𝐌𝐄𝐍𝐓𝐄 𝐆𝐑𝐀𝐂𝐈𝐀𝐒, 𝐄𝐍𝐙𝐎! ❤️♾️ pic.twitter.com/SVu8eKzgzT — River Plate (@RiverPlate) November 28, 2025

El segundo turno fue para Milton Casco, quien era, junto con Franco Armani, uno de los dos jugadores campeones en 2018 que no se fueron del equipo de Núñez. El lateral izquierdo llegó al club en 2015 y se va recién 10 años después. “Luego de más de 10 años ininterrumpidos vistiendo nuestros colores y de haber obtenido 11 títulos, Milton Casco cierra su ciclo como jugador de River”, expresó el Millonario.

Luego de más de 10 años ininterrumpidos vistiendo nuestros colores y de haber obtenido 11 títulos, Milton Casco cierra su ciclo como jugador de River.



¡𝗚𝗥𝗔𝗖𝗜𝗔𝗦, 𝗠𝗜𝗟𝗧𝗢𝗡! ⚪🔴⚪🛡️⚔️ pic.twitter.com/pquiZTO43x — River Plate (@RiverPlate) November 28, 2025

La tercera despedida fue la de Ignacio Fernández, uno de los futbolistas favoritos de Gallardo y quien tuvo gran participación este año en River. Con dos ciclos en el Millonario -en el medio se fue a Atlético Mineiro- “Nacho” disputó 314 partidos, metió 42 goles y ganó 10 títulos. Su próximo destino podría ser Gimnasia de La Plata, club en el que también ya jugó.

Ignacio Fernández cierra su ciclo como jugador de River, donde disputó un total de 314 partidos, convirtió 42 goles y ganó 10 títulos 🏆



¡𝗚𝗥𝗔𝗖𝗜𝗔𝗦, 𝗡𝗔𝗖𝗛𝗢! 🤍❤️🤍 pic.twitter.com/bvvC5XZL3r — River Plate (@RiverPlate) November 28, 2025

Luego fue el turno de Gonzalo “Pity” Martínez, que en su segundo ciclo en River tuvo pocos minutos de juego por las lesiones que sufrió. “8 títulos, 37 goles y una corrida inolvidable”, dijo el Millonario en referencia al tercer gol ante Boca en la final de la Copa Libertadores 2018.

8 títulos, 37 goles y una corrida inolvidable. ¡Gracias por la gloria y por tantas alegrías, Pity! ♾️🤍❤️🤍 pic.twitter.com/GaCdp8TOoH — River Plate (@RiverPlate) November 28, 2025

Por último, River anunció la salida de Miguel Borja, que llegó al club a mediados de 2022, en los últimos meses del primer ciclo de Gallardo. Con Demichelis, el delantero colombiano se afianzó, sin embargo, perdió el nivel y recibió duras crítica de los hinchas, aunque llegó a convertir 62 goles en 158 partidos ye igualar a Roberto Zárate y Juan Pablo Ángel entre los mayores goleadores de la historia del Millonario.

Después de haber marcado 62 goles en 159 partidos con el Manto Sagrado, Miguel Ángel Borja se despide de River Plate. ¡Gracias y éxitos para lo que viene, Miguel! 💪 pic.twitter.com/WhpEsFLHsi — River Plate (@RiverPlate) November 29, 2025

Los cinco jugadores tenían contrato hasta diciembre y la gestión de Stefano Di Carlo decidió, junto con Gallardo, no extenderlo. El club busca achicar la masa salarial y modificar la estructura contractual. De hecho, los futbolistas se despidieron de sus compañeros este viernes en una reunión colectiva previa al almuerzo.

Otro de los futbolistas que formarán parte del recambio en el plantel en Federico Gattoni, aunque de momento no fue anunciada su salida. El exdefensor de San Lorenzo, que llegó al Millonario desde el Sevilla, no tuvo muchos minutos de juego, opacado por Paulo Díaz, Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero, y no será tenido en cuenta para 2026.

La nueva dirigencia, que asumió a principios de noviembre en reemplazo de Jorge Brito, buscará implementar cambios económicos y una reestructuración deportiva, a tal punto de que el presidente le comunicó a la Comisión Directiva la intención de establecer un cambio radical en la política de remuneraciones.

Los nuevos contratos tendrán un tope fijo del 60% del salario y el resto dependerá de la productividad y el cumplimiento de objetivos, mientras que los premios se abonarán únicamente ante la concreción de resultados deportivos. El club también revisará la conformación de la secretaría técnica: la intención de la máxima autoridad es la continuidad de Enzo Francescoli y Leonardo Ponzio. De momento resta definir sus roles específicos y el grado de injerencia en la toma de decisiones futuras.