El Kily González será director técnico del Inter Miami

Cristian “Kily” González será el nuevo director técnico del Inter Miami. El entrenador rosarino, de 52 años, desembarcará en Florida para dirigir al equipo de Lionel Messi y Rodrigo De Paul.

Este sábado el Inter Miami sufrió una derrota de local ante Toronto FC por 2-1. Fue su quinto partido consecutivo sin conocer la victoria. En paralelo, en la liga se mantiene como segundo clasificado de la Conferencia Este con 39 puntos.

Hasta ese entonces, el equipo era dirigido por Guillermo Hoyos, el cordobés que ingresó como reemplazo de Javier Mascherano, quien dejó el puesto en abril por cuestiones personales.

Guillermo Hoyos como DT del Inter Miami ANDREW WEVERS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La salida de Hoyos fue sorpresiva, ya que el DT no habló de irse del club en el último tiempo. Incluso la semana pasada brindó declaraciones sobre Messi y su estado tras la muerte de su padre, Jorge.

Hoyos no podrá despedirse en la cancha: este jueves la MLS publicó un comunicado donde anunció una suspensión de un partido para el entrenador del Inter Miami por “reiteradas infracciones de club a la política de inicio tardío de los partidos”.

La política de MLS sobre el inicio tardío establece que todos los clubes deben estar en el campo de juego y listos para jugar a la hora programada para el comienzo del primer y del segundo tiempo. Los clubes de MLS y sus entrenadores están sujetos a multas progresivas y, en caso de infracciones reiteradas, a la suspensión del entrenador, según lo establecido en la normativa de la liga. Hoyos iba a cumplir su suspensión durante el partido ante Montreal el próximo 29 de agosto.

La carrera como DT del Kily González

Como futbolista, comenzó su carrera en Rosario Central, luego pasó a Boca (donde compartió equipo con Diego Armando Maradona) y después emigró a Europa, donde jugó en Zaragoza, Valencia e Inter de Milán. Tras su paso por el fútbol europeo, volvió al país, donde jugó en Central y San Lorenzo. Además, jugó el Mundial 2002 con la selección nacional.

Tras su carrera como jugador, pasó a ser entrenador. Se destacó como DT principalmente en Rosario Central y Unión de Santa Fe. El rosarino dirigió a los canallas entre 2020 y 2022 tras haberse desempeñado las divisiones inferiores y la reserva del club. Su presentación se produjo tras la salida de Diego Cocca.

Durante su ciclo condujo al equipo en 68 partidos con un saldo de 25 victorias, 14 empates y 29 derrotas. En total consiguió el 51% de los puntos.

Kily González en Rosario Central Marcelo Manera - Archivo

El ciclo finalizó en marzo de 2022, después de la derrota por 1 a 0 ante Newell’s en el clásico rosarino. El director técnico ya venía cuestionado, pero tras el encuentro recibió los insultos de todo el estadio y eso habría hecho inclinar la balanza definitivamente.

De esta manera, González fue el cuarto entrenador que se fue desde que arrancó este campeonato: antes habían dejado su cargo Rodolfo De Paoli (Barracas Central), Angel Guillermo Hoyos (Talleres de Córdoba) e Iván Delfino (Patronato).

A partir de 2023 fue entrenador de Unión de Santa Fe en reemplazo de Sebastián Méndez. Allí logró consolidar una fuerte identificación con el plantel y con parte de la hinchada de Unión. Dirigió 78 partidos, con 25 triunfos, 26 empates y 27 derrotas.

Kily Gonzalez en Unión de Santa Fe Fotobaires

Durante su primera temporada logró evitar el descenso y, luego, consiguió la clasificación internacional del club. Sin embargo, el desgaste con el plantel y los resultados terminaron precipitando su salida a principios de 2025.

Fue entonces que se convirtió en técnico de Platense, tras la sorpresiva ida de Favio Orsi y Sergio Gómez. Sin embargo, solo dirigió por 14 partidos y, debido a los malos resultados -que culminaron con una derrota ante Independiente-, fue echado del cargo en octubre de 2025. “Uno entiende que los resultados no eran los que habíamos buscado en todo el campeonato y ahí se toma la decisión de echarme del club. Yo no me quería ir, pero iba más allá de mis ganas”, dijo en diálogo con ESPN.