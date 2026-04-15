Quién es Guillermo Hoyos, el entrenador cordobés que dirigirá a Lionel Messi en Inter Miami

Un salida intempestiva y un desembarco inesperado. La renuncia de Javier Mascherano como entrenador de Inter Miami sorprendió al universo del fútbol y en especial a la MLS, de los Estados Unidos, aunque la designación de Guillermo Hoyos como reemplazante generó cierta curiosidad. Pero los antecedentes del cordobés de 62 años y la relación cercana con Lionel Messi despejaron todos los interrogantes.

El DT, que ya dirigió su primera práctica, cuenta con más de dos décadas de experiencia internacional como entrenador y director deportivo, con pasos por la Argentina, México, Chile, Bolivia, Grecia y Chipre. Incluso, fue seleccionador nacional de Bolivia y formador en las divisiones menores de Barcelona, donde hizo su aporte en la formación del capitán de la selección argentina.

🗣️ Primeras palabras de Guillermo Hoyos como entrenador de Inter Miami CF pic.twitter.com/WosRBkucjm — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) April 14, 2026

También tuvo un camino como jugador de fútbol, aunque para llegar a esta instancia, primero debió lidiar con una infancia muy compleja, porque a los 8 años se encontró con toda su familia viviendo en la calle por problemas de adicción de su padre. Su vida transcurrió entre almuerzos en una iglesia, trabajo como lustrabotas, como canillita y se ganaba unas monedas abriendo las puertas de los taxis. Aprendió a leer a los 11 años y desde ese momento comenzó a caminar por el mundo del fútbol. Pasó por Banfield, Talleres de Córdoba, Boca, Gimnasia de La Plata y Chacarita en el país, pero también jugó en la filial de Real Madrid, hizo experiencias por el fútbol chileno, el boliviano, el colombiano y el venezolano.

Nacido en Villa María, en Córdoba, encontró en Barcelona de España un espacio para desarrollar todo su talento en la gestión deportiva. Allí comenzó a forjar su relación con Messi, a tal punto que fue uno de sus invitados al casamiento del capitán de la selección argentina. Hoyos dejó el puesto de director deportivo de Inter para asumir el rol como entrenador y en un video publicado por el club, habló de sus sensaciones ante este gran desafío: “Con mucha ilusión, muchos sueños. Hemos estado siempre en el fútbol, siendo jugador y ahora entrenador. Realmente es una posibilidad, una oportunidad. Para mí, soy creyente y es una gran bendición que estoy viviendo y mi familia también. Quiero agradecerles a las personas que han confiado en uno para este tema y tratar de hacerlo humana y deportivamente muy bien”.

“He was always like a fútbol father.”



That was Lionel Messi’s description years ago of his relationship with Guillermo Hoyos — the coach who guided him at La Masia as a youth and who is now Inter Miami’s interim manager.#InterMiamiCF #Messi pic.twitter.com/uhC5wuet6b — Franco Panizo (@FrancoPanizo) April 14, 2026

Además, se refirió a la sorpresiva salida de Javier Mascherano: “Yo creo que es una decisión propia, de cada uno; tendrá sus motivos para tomarla. Desde acá agradecerle este año y medio que trabajó con nosotros. Hemos salido campeones y hay una liga ganada. Realmente no puedo decir mucho más”.

Además, Hoyos habló acerca de su debut como DT de Inter Miami el sábado próximo ante Colorado Rapids y se refirió a Lionel Messi: “Es un equipo que es ganador; constantemente gana a través del mejor jugador de la historia que exige, y el equipo exige todo eso. Entonces hace que sea algo, no diría normal, pero que se acerca a lo normal porque el Inter tiene que salir a jugar y ganar en todos los campos. Es una forma de vivir más que de jugar. Los jugadores que tenemos hacen que busquemos permanentemente ganar. Eso no escapa a la ilusión y los sueños que tenemos nosotros y tratar de hacer un gran partido y traernos el resultado positivo”.