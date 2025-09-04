La emoción de Messi durante la entrada en calor previa a su último partido de local con la selección argentina

Durante la entrada en calor previa al partido de la selección argentina ante Venezuela -el cual será el último oficial que Lionel Messi dispute con la camiseta albiceleste en el país- el capitán rosarino se mostró conmovido. Mientras realizaba los movimientos precompetitivos con sus compañeros, el futbolista se puso a llorar y fue contenido por el resto del plantel y el público, que lo ovacionó.

Tal como ocurre protocolarmente en cada encuentro, los jugadores argentinos salieron al césped del Estadio Monumental media hora antes del horario estipulado de arranque para hacer la entrada en calor. Desde un comienzo, el público intuía que se viviría un momento de muchas sensaciones, principalmente para Messi.

El número 10 entró al terreno de juego junto con sus compañeros y pocos segundos después expresó sus emociones: mientras la voz del estadio hablaba y la gente ovacionaba, Messi no pudo aguantar las lágrimas y se quebró.

🥹💔 Vos, yo y todos estamos con el corazón roto viendo este video. pic.twitter.com/TAmLddHY5m — TyC Sports (@TyCSports) September 4, 2025

Así, el campeón del mundo terminó la entrada en calor con lágrimas en los ojos, hasta que los preparadores llamaron a los jugadores para reunirse. Allí sus compañeros le dieron ánimos para que dejara de llorar. Minutos después, Rodrigo De Paul, uno de sus mejores amigos del plantel y con quien comparte equipo en Inter Miami, lo hizo distender y rieron juntos.

Después del llanto en el calentamiento, Messi se metió en el partido y no volvió a dar señales sobre sus emociones. El capitán se retiró a los vestuarios con la cabeza puesta en el cruce por Eliminatorias.

Luego, a la hora de salir al terreno de juego ya para el inicio del juego, el rosarino entró a la cancha acompañado por sus tres hijos: Thiago, Mateo y Ciro. Ellos ingresaron con él en la cabeza de la fila de los jugadores argentinos y estuvieron con su padre cuando se cantó el himno nacional. En ningún momento, en tanto, el capitán volvió a quebrar en llanto.

Nuestro glorioso Himno Nacional 🎶



🙌 Nuestro emblema ❤️‍🔥pic.twitter.com/QbMhGhCoBO — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) September 4, 2025

Días atrás, cuando Inter Miami pasó a la final de la Leagues Cup (luego perdió la definición frente a Seattle Sounders por 3 a 0), Messi había anticipado que el encuentro ante Venezuela iba a ser particular: "Va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de Eliminatorias. No sé si después habrá amistosos o más partidos. Por eso me va a acompañar mi familia, mi mujer, mis hijos, mis padres. Lo vamos a vivir de esa manera. Después no sé qué pasará, pero vamos con esa intención“.

Todo indica que el ídolo de la selección argentina jugará el Mundial del año próximo, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, y, quizás, luego le cierre la puerta a la selección nacional. Messi, a su vez, llegará a la competencia con 38 años.

Después de las Eliminatorias, entre el 6 y el 14 de octubre, la Argentina realizará una gira por Estados Unidos y, aunque no anunció los rivales, es un secreto a voces que uno de los amistosos que afrontará sería ante México en el Soldier Field de Chicago o en el Metlife Stadium de Nueva Jersey. El otro oponente puede ser Corea del Sur aprovechando el desembarco al país de su capitán y figura, Heung-min Son, quien recientemente fue contratado por Los Angeles FC de la Major League Soccer (MLS).