El mapa de los grandes: qué refuerzos tienen River, Boca, Racing, Independiente y San Lorenzo y qué puestos y nombres buscan

escuchar

Todavía siguen los festejos en todo el país por la conquista de la selección en la Copa del Mundo en Qatar 2022, pero los clubes grandes empiezan a marcar el pulso de la vuelta a la actividad local. Si bien es cierto que el próximo campeonato recién arrancará a fines de enero, los dirigentes se están moviendo para tratar de incorporar refuerzos. El último campeón local fue Boca, aunque el que levantó la última Copa fue Racing; River está enfocado en el nuevo proyecto de Martín Demichelis y San Lorenzo, mientras espera novedades con respecto a la política del club, ya negocia por futbolistas pedidos por Rubén Darío Insua. La situación de Independiente es la más crítica, ya que sólo está en condiciones de buscar a jugadores libres (que lleguen con el pase en su poder) y, más que nunca, mira el ascenso como posible escenario para acelerar negociaciones.

River puso primera con Demichelis desde los entrenamientos y por el primer amistoso ante Unión La Calera, de Chile. Más allá de lo que trabaje en estos días, la mente está puesta en 2023: tras el fin de semana de año nuevo, el plantel viajará a Miami para realizar la segunda parte de la pretemporada en la que tendrá tres partidos amistosos. Sus rivales serán Vasco da Gama, Millonarios y Rayados.

Más allá de que Demichelis parece tener las ideas claras desde los esquemas tácticos que pretende utilizar y las estrategias, las buenas noticias para el DT es que ya tiene dos refuerzos, ambos viejos conocidos del Millonario: Ignacio Fernández y Matías Kranevitter. Hasta el momento, en la pretemporada estuvo ensayando con los sistemas tácticos 3-1-3-3 y 4-3-3 . ¿Qué más está buscando? Un defensor central zurdo. De todas maneras, una de las prioridades ahora es resolver la continuidad de Juanfer Quintero, con quien todavía no se pusieron de acuerdo en lo económico.

Boca no hizo oficial la renovación del contrato de Hugo Ibarra, pero es un hecho de que seguirá como DT en 2023. Boca todavía no hizo incorporaciones, pero sí se reforzó con Equi Fernández, el volante central que regresó tras el préstamo en Tigre. ¿Qué futbolistas busca el Consejo de Fútbol liderado por Juan Román Riquelme? Como River, un defensor central zurdo. Se conversó con Huracán por Lucas Merolla. Y también surgieron las alternativas de dos zagueros de Defensa y Justicia: Adonis Frías (por quien Boca ya intentó tenerlo en junio pasado) y Nazareno Colombo. Estos dos últimos son diestros, pero se podrían acomodar a jugar como segundo central. Cabe destacar que un central está en el radar de Boca porque Marcos Rojo está lesionado y Carlos Zambrano todavía no renovó su contrato. El peruano tiene una cláusula para liberarse ahora. Boca lo quiere retener, pero su futuro es una incógnita.

Equi Fernández en acción ante River; el volante central tendrá revancha en Boca desde diciembre Prensa Tigre

Otro tema a resolver por el Xeneize está en el arco. Agustín Rossi tiene una oferta de Flamengo para cerrar su vínculo a partir del 1° de enero y sumarse en junio de 2023, fecha en que finaliza su contrato con Boca. El club le hizo un par de ofertas al arquero, pero cada día que pasa hay más chances de que emigre. Si Rossi no renueva, no habría que descartar que comience como titular en 2023 Sergio Chiquito Romero.

Racing fue uno de los primeros en moverse. Casi en silencio, cerró la venta de Enzo Copetti a Charlotte FC de la MLS, en una cifra bruta de 6.300.000 dólares. Y logró repatriar a Maximiliano Moralez, el enganche de 35 años que había surgido de sus divisiones inferiores en 2007 junto con Claudio Yacob, Matías Sánchez, Gonzalo García y Chiquito Romero. El exjugador del New York City pasó la revisión médica este miércoles al mediodía para firmaría un contrato por dos años.

¡Bienvenido, chileno! 🇨🇱



El lateral Oscar Opazo, libre de Colo Colo, firmó contrato por dos años, es nuevo jugador de Racing y hoy se entrenó con el plantel.



¡El mayor de los éxitos para vos en tu nueva casa! 💙🏟️ pic.twitter.com/mkoB8kN2GT — Racing Club (@RacingClub) December 21, 2022

Moralez fue el segundo refuerzo de la Academia: el primero fue el defensor Oscar Opazo. El futbolista chileno realizó el martes por la mañana su primer entrenamiento con el plantel y luego firmó el contrato por dos años. Opazo llegó para ser una alternativa más ante la salida del lateral izquierdo Eugenio Mena. “Estoy muy feliz. Falta un pasito. Es importante volver a Racing. A la gente le digo que nos veremos pronto”, declaró Moralez al salir de realizarse los estudios. Gago pretende también un centrodelantero (Jonathan Calleri, de San Pablo) ante la partida de Copetti.

Y este jueves también se supo que Leonardo Sigali renovó su contrato con la Academia por dos años más. Así lo comunicó el club en su cuenta de twitter, con las presencias del presidente Víctor Blanco y el manager Rubén Capria.

Independiente está complicado, aunque dentro de ese contexto adverso podría cerrar dos incorporaciones que le darían un plus al actual plantel: el arquero Rodrigo Rey (que está resolviendo por estas horas su salida de Gimnasia) y Martín Cauteruccio, que se fue de Aldosivi. El Rojo tiene problemas económicos, la deuda es millonaria, y la nueva gestión de Fabián Doman pretende cerrar contratos antes de que le caiga al club una posible inhibición. Hasta el momento, las confirmaciones fueron las llegadas del mediocampista central mixto Kevin López, procedente de Quilmes, y Mauricio Cuero (delantero colombiano que quedó libre de Banfield), que este jueves firmó su contrato hasta 2024.

Kevin López, mediocampista de Quilmes, fue el primer refuerzo de Independiente Prensa Independiente

El Rojo de Avellaneda, que será comandado por el DT Leandro Stillitano, perdió varios futbolistas: se fueron libres Sebastián Sosa, Alan Soñora, Leandro Fernández, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Rodríguez, Gonzalo Asís y Juan Ignacio Pacchini. También emigraron por haber vencido sus préstamos Axel Vigo, Damián Batallini y Facundo Ferreyra. Y Lucas Romero fue vendido a León de México a cambio de aproximadamente 500.000 dólares libres de impuestos.

San Lorenzo está bien en lo que respecta al plantel conducido por Rubén Insua, aunque institucionalmente ingresó en un compás de espera por la postergación de las elecciones que se iban a realizar el 17 de diciembre pasado. Como el técnico perdió a Sebastián Torrico (se retiró para participar activamente en la política del club por el oficialismo) y Cristian Zapata (el colombiano no renovó su contrato finalmente), la búsqueda de Insua apunta a conseguir un arquero y un defensor central. La continuidad de Augusto Batalla tampoco está confirmada. Los nombres apuntados son de Talleres de Córdoba: Guido Herrera y Rafael Pérez.

Adam Bareiro, adelantando este jueves su vuelta a los entrenamientos en la Ciudad Deportiva de San Lorenzo Prensa San Lorenzo

Insua de todas maneras está en un buen contexto, ya que tuvo un año positivo, en el cual logró armar un equipo competitivo, que les generó oposición a todos. Ahora, como prometió él durante este recorrido, el nuevo objetivo será pelear por un título en 2023. En ese sentido, la mejor noticia fue que Adam Bareiro, una de las figuras del plantel, adelantó su vuelta al trabajo para este miércoles. Así de enchufado parece estar el Ciclón puertas para adentro del vestuario.

Son los primeros pasos de los grandes tras el receso mundialista.

LA NACION