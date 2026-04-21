Boca vs. Defensa y Justicia, por el Torneo Apertura 2026: día, horario, TV y cómo ver online

La última fecha de la primera etapa del Torneo Apertura 2026, que no es tal porque está pendiente la novena, comenzará el próximo jueves 23 de abril con el duelo Defensa y Justicia vs. Boca Juniors en el estadio Norberto Tito Tomaghello de Florencio Varela. El cotejo está programado a las 20 y se transmitirá en vivo por ESPN Premium, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el visitante con una cuota máxima de 2.12 contra 3.85 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 3.05.

El Halcón de Florencio Varela se ubica octavo en la tabla de posiciones con 19 puntos producto de cuatro triunfos, siete empates y tres derrotas seguidas en sus últimas tres presentaciones. Fue el último club que dejó el invicto en el certamen y de momento se está clasificando a octavos de final con el último cupo. Tanto Unión de Santa Fe como San Lorenzo tienen la misma cantidad de unidades y están por encima y debajo suyo, respectivamente, por diferencia de goles.

En ese contexto, el elenco dirigido por Mariano Soso se juega gran parte de su continuidad en el certamen ante el xeneize porque necesita sumar para sostenerse en puestos de ingreso a los playoffs. En el cotejo pendiente, luego, visitará a Gimnasia de Mendoza.

Defensa y Justicia pelea por clasificar a los octavos de final del Torneo Apertura 2026 JUAN MANUEL BAEZ / Fotobaires

El elenco de Claudio Úbeda, en tanto, atraviesa el mejor momento del año con 13 encuentros sin derrota en todas las competiciones. Después de los dos triunfos iniciales en la Copa Libertadores, le ganó el Superclásico a River 1 a 0 en el estadio Monumental y tiene al alcance de su mano la clasificación a octavos de final porque se ubica tercero en la zona A con 24 tantos gracias a seis alegrías, seis pardas y dos derrotas.

Teniendo en cuenta que la próxima semana visitará a Cruzeiro por el certamen continental, es probable que el DT disponga de una formación con más suplentes que los habituales titulares. Leandro Paredes concluyó el Superclásico con una molestia muscular y puede ser resguardado para el cotejo en Florencio Varela, donde su equipo contará con el apoyo de tres mil hinchas porque se autorizó la presencia de simpatizantes visitantes.

La última vez que ambos clubes se enfrentaron fue en el Torneo Clausura 2025 con triunfo de Defensa y Justicia como local 2 a 1 con un doblete de Abiel Osorio. Paredes marcó para el perdedor.