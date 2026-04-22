Héctor Paletta, el árbitro VAR del superclásico: “Sigo sosteniendo mi determinación”

Quedó expuesto como nadie tras el superclásico entre River y Boca. Su nombre fue señalado por todo el club de Núñez como el máximo responsable de no haber podido empatar el partido sobre el final del encuentro. Héctor Paletta, el responsable de VAR en el Monumental, tomó la determinación de hablar y hacer frente a todas las acusaciones que cayeron sobre él, adentro y afuera de la cancha.

“Uno tiene que conservarse por el entorno después de una polémica como la que se desató por una determinación arbitral. Recibí llamados y mensajes de todo tipo. Se creó algo que no es común después de una decisión arbitral, errónea o no, que siempre las hay dentro de un partido de fútbol, se generó algo que es inusual”, fue una de la primeras reflexiones del árbitro.

Héctor Paletta. El árbitro VAR del Superclásico entre Boca y River @FutbolFichajes

Cuando le consultaron por qué no llamó a Herrera por la supuesta infracción de Lautaro Blanco sobre Lucas Martínez Quarta, Paletta explicó: “Mi filosofía desde que me senté en una cabina para ser árbitro de video siempre respaldar las decisiones del árbitro de cancha que es el que transpira la camiseta. Y hubo un equipo arbitral que valoró o evaluó que hubo un contacto y que ese contacto no tuvo la suficiente fuerza como para derribar al rival. Yo en las imágenes coincidía, no tengo una evidencia de ”elefante" como lo llamamos, de un error claro y obvio como para convocar al árbitro. Esa es la realidad“.

Y continuó: ”Sigo sosteniendo mi determinación. Hay una imagen en la que parece que fue más fuerte, pero es muy poca la evidencia para corregir una decisión de campo en la que yo coincido que ese brazo de referencia que pone Blanco sobre la espalada de Martínez Quarta que pesa 80 kilos y mide 1.80 metro se desplaza hacia atrás no lo derriba por ese contacto. Siente el brazo y se deja caer exagerando la situación. Yo evalúo todo, porque después Martínez Quarta se queda en el piso tomándose la espalda como pareciera que le hubieran pegado una piña en la espalda. La verdad que era toda evidencia como para respaldar una decisión fuerte de campo. Es una jugada gris, que para mitad de la biblioteca puede ser penal y para la otra mitad no. Entonces, decidimos respaldar la determinación del equipo de campo“.

Lautaro Blanco empuja dentro del área a Martínez Quarta en el final del superclásico: pudo haber sido penal

Además le consultaron si no llamó a Herrera porque pudo escuchar que estaba seguro de la acción que ellos también evaluaron: “Él ve el contacto, ve las manos en la espalda y ve la exageración de la caída Martínez Quarta. Las imágenes me dan para ver el movimiento en cámara lenta y cuando Martínez Quarta siente el contacto hay un estiramiento del brazo de Blanco, pero después de ver las repeticiones cuadro por cuadro da para respaldar la determinación de campo. Cuando hay decisión del árbitro y no hay un error no se interviene como sí se hizo en el final del primer tiempo, cuando hubo una mano que no se vio y se trató de un error claro y obvio. Para eso está la herramienta, esa es la filosofía que yo tengo del uso del VAR desde el primer día que lo hago. No es el primer partido que tengo, gracias a Dios me fue bien, estoy bien considerado, tuve muchos partido de importancia, incluso, de River Plate. En todos los equipos hay fallos a favor o en contra, todos tienen algo por qué protestar o por qué no. Pero por esta decisión, en la que para algunos puede ser penal y para otros no, después se creó algo que no sé su llamarlo mediático o fusilamiento... Eso sí genera algo y por eso salgo a hablar, porque primero están los protagonistas que son los jugadores, después los árbitros de campo y yo soy un asistente de ellos. Entonces, salgo a hablar por todo lo que pasó después”.