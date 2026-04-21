Nicolás Papasso, candidato a presidente de San Lorenzo: “Se terminó el tiempo de los millonarios salvadores, hay que gestionar bien”

“Mi primer recuerdo es a los 2 años, entrando con mi papá a la tribuna visitante de la cancha de Huracán para ver un partido de San Lorenzo. Los domingos comíamos en el club, la mesa 158 era la de todos los veranos. Tengo muchos recuerdos de la infancia puestos ahí”. Así se presenta Nicolás Papasso con LA NACION, candidato a presidente de San Lorenzo por la agrupación Nueva Generación, en las elecciones que se realizarán el 30 de mayo próximo. La fórmula la completa Ángel Gras, exdirector general de Cultura de la Cámara de Diputados de la Nación.

“Fui mucho al camping, donde era imposible agarrar una mesa hace un tiempo y hoy es imposible ver una ocupada. Es muy triste el verano en Ciudad Deportiva. El deterioro es permanente y la decadencia es general en muchos aspectos, y eso me impulsa a cambiar la realidad social, cultural y deportiva, no solo el fútbol. A mi edad entendí que teníamos los proyectos, las ganas y las herramientas y desde ahí busco involucrarme y no hacerme el distraído”, dice Papasso al explicar qué lo impulsó a querer hacerse cargo del club.

Tal como viene haciendo LA NACION con el resto de los candidatos, él respondió sobre diferentes tópicos que son importantes para el día a día del club de cara a lo que se viene. En cuanto a la posibilidad de volver a contar con un estadio en Avenida La Plata, afirma: “Cualquier candidato que diga que en el corto plazo se puede hacer un estadio, miente. Ya nos mintieron muchas veces. Es un tema de estado, que no sé si lo tendría que definir un presidente o una CD. Tal vez haya que plebiscitar sobre qué quiere la mayoría, entre dos o tres modelos: ¿estadio o villa olímpica? ¿Microestadio y deportes mejorando el Bidegain a 65 mil personas? Hay muchos intereses y plantearía este tipo de plebiscito. Más que hacer el estadio, hay que asegurar el predio: las 500 cocheras, los 8 mil metros cuadrados. Hay que pasar de un estacionamiento de camiones y micros escolares con olor a pis a ponerlo en valor. Planteamos hacer un microestadio para 10.000 personas al aire libre, desmontable en 5 días y ya tenemos cerrado el Museo Santo, con gente que ya trabajó en el de Benfica, Boca, River, que son los hermanos Berra, con un sector exclusivo del Papa Francisco. Con eso facturaríamos 7 u 8 millones de dólares más, y llevar los deportes federados para tener 10 o 15.000 socios más y así asegurar el predio, salir del déficit operativo y terminar con los mutuos”.

Nicolás Papasso, durante la presentación de su plataforma electoral

Y un detalle que no pasó por alto: para mejorar la experiencia del socio en el Pedro Bidegain, Nueva Generación firmó un convenio con Fever, empresa que trabajó con Chelsea como sponsor y fue ticketera del Atlético Madrid, y que instrumentaría el Face ID para el acceso al estadio, entre otras cuestiones. “No dejar de lado al Bidegain y así mejorarle la calidad de acceso y estadía al socio mientras resolvemos qué se hace con Avenida La Plata”, explica el candidato a presidente.

En los últimos días, por caso, se conoció públicamente que Papasso generó un acuerdo con la obra social OSMITA, y explicó el vínculo en caso de ganar o que la próxima CD lo acepte y lo implemente para el club: “Me reúno con ellos de manera casual, eran sponsor del voley con 5 millones de pesos y en la última gestión le pidieron 15. No estaba a su alcance, los echaron y los maltrataron. Enterado de esto, me junté y les dije que me interesaban dos cosas. Primero, que el carnet de San Lorenzo tenga la cobertura de esta obra social: va a haber que pagar copagos, pero no aumenta la cuota social del club, y eso me parece fundamental. Además, integraremos el club de beneficios de la mutual de ellos. También habrá beneficios para los federados, ya que todos tendrán cobertura médica de OSMITA. Con todo eso, la idea es llegar a todos los rincones del país. No se puede atender solo en Avenida La Plata 1700, hay que llegar a todos lados. Proyectamos cerca de 3 millones de dólares por año. En un contexto dificil para todos, hay que evitar la baja de socios lo máximo posible y esto es importante”.

Papasso deja en claro ante LA NACION que “todos los proyectos que tenemos están a disposición de San Lorenzo. Si no ganamos e integramos CD, lo empujaremos, y si hay algo mejor, lo apoyaremos”.

"El club tiene que tener una marca y un modelo. Independiente del Valle tiene el 7+4 (7 de inferiores y 4 de afuera), eso me encanta", dice Papasso Hernan Zenteno - La Nacion

Respecto de las inferiores, en las últimas semanas se mostró con Diego Griffa, hijo del célebre Jorge Griffa, descubridor de talentos como Lisandro Martínez, Lo Celso, Pol Fernández entre tantos jugadores: “Hoy CASLA no prueba jugadores, solo aceptan de 5 o 6 representantes. Hay que terminar con eso porque no hay competencia y un scouting federal e internacional. No hay que perder tiempo con los que no están a la altura de ser profesionales el día de mañana. Hay que formar un jugador, pero también una persona, dándole sentido de pertenencia. Y eso se hace sabiendo qué es San Lorenzo y dónde está. Acá somos Jacobo Urso, que murió en la cancha por perforarse una costilla y no querer salir del partido. Los que han brillado en Europa y fueron formados no vuelven. A otros clubes, sí; acá, no. Hay que hacer mea culpa y solucionarlo”.

Sobre el plantel de primera, Papasso sostiene: “El fútbol profesional tiene que estar alineado con los juveniles. El club tiene que tener una marca y un modelo. Independiente del Valle tiene el 7+4 (7 de inferiores y 4 de afuera), eso me encanta. Las personas deben adaptarse al club y no viceversa”. Claro, el conjunto ecuatoriano es ejemplo de proyecto a largo plazo en Sudamérica, con títulos, grandes rendimientos y ventas de futbolistas a Europa, cuando hasta hace 15 años era un equipo totalmente desconocido.

En cuanto a los deportes federados y la situación que atraviesan los mismos, Papasso admite su preocupación: “Somos la institución más ganadora en deportes federados y eso hay que respetarlo. El deporte federado no es deficitario, los dirigentes de turno le sacan la financiación para pagar los juicios que se hacen en el fútbol. GEBA deja plata, Ferro tiene 90 mil socios... La plata de San Lorenzo está en los juicios y los verdaderos problemas del club. Hay que formar deportistas, darles beneficios y mejorar la infraestructura para que elijan a este club y volver a tener la vida social del club que tenemos que recuperar”.

"Nuestra cuna de jugadores tiene que ser el Bajo Flores y la de socios, Avenida La Plata", es uno de los postulados de Papasso LUIS ROBAYO - AFP

Un tema que preocupa a los socios e hinchas es la Ciudad Deportiva. “Está igual que hace 35 años -cuestiona Papasso-. Desde los 80 que no se hace nada y el resto de los clubes crece y crece. El camping, el restaurante, el vestuario, todo es igual. Hay que controlar quién entra y quién sale, de mínima. Como sea, pero hacerlo. Faltan tres o cuatro canchas de fútbol, hay que reestructurar todo. Y llegar a 150.000 socios. Hay que armar una buena Ciudad Deportiva de futbolistas. Nuestra cuna de jugadores tiene que ser el Bajo Flores y la de socios, Avenida La Plata. No se pueden pelear dos disciplinas por una cancha dentro de la comisión directiva, y eso hoy pasa. Estamos hablando con varios municipios para tener algún predio. Cerrado no hay nada, pero es muy necesario que la Primera salga del ruido de la Ciudad Deportiva y desintoxicarse del día a día del club".

Sobre la posibilidad de que se llame a una convocatoria de acreedores, dejó en claro su postura: “Hay que ver la factibilidad. Primero, por el contrato de Carrefour por la hipoteca del predio. Además, necesitás que el 80% de la Asamblea lo apruebe y, sobre todo, tener dos tercios de la deuda aprobada y el 50+1 de los acreedores físicos. No es una decisión presidencial. Vos también ponés los activos y el pasivo arriba de la mesa. Hoy el déficit es de 1000 millones de pesos mensuales, y en cuatro meses te ponés la convocatoria de sombrero. ¿Refinanciás? Okey. Pero, ¿cómo se paga? ¿De dónde sale la plata? Si no hacés frente, viene el remate de activos: y eso es Liliana Ripoll [se refiere a la síndico que intervino en la crisis de Racing en 1999] diciendo “San Lorenzo ha dejado de existir”. Por último, si el presidente dice “un síndico va a resolver los problemas”, no votemos. Y sino que la gente elija el mejor estudio y que el club lo manejen ellos, listo. Hay que entender el problema y solucionarlo. ¿Queremos un club de los socios o de un síndico?”, y agrega: “Se terminó el tiempo de los millonarios salvadores. Es tiempo de gestionar bien San Lorenzo”.

También habló de lo que sería la relación de AFA bajo su presidencia: “tiene que ser una relación fluida y cordial. Debemos recuperar ese lugar que el club tuvo históricamente. Y defender a San Lorenzo para que no pase las cosas que pasan. Hay que pelear desde adentro, del club y de AFA. Los intereses de la política nacional no deben interferir en los de San Lorenzo”.

Para cerrar, enumeró cuáles serían sus primeras tres medidas de gobierno: “Ordenar la deuda, generar ingresos genuinos y mantener plantel y reforzar para ganar algo, ya que no nos tenemos que conformar más con solo competir.