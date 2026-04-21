Boca en la Copa Libertadores 2026: cuándo juega y cómo sigue el fixture

Boca comenzó su andar en la Copa Libertadores 2026 en un alto nivel, con dos victorias en sus primeros dos partidos, cinco goles a favor y apenas uno en contra. Además, mejoró en cuanto a lo futbolístico y el DT Claudio Ubeda encontró el once ideal que ya sale de memoria. El próximo desafío será el martes 28 de abril a las 21.30 ante Cruzeiro, en el estadio Mineirão de Belo Horizonte, Brasil, en el marco de la última fecha de la primera vuelta de la etapa de grupos.

En su estreno en esta edición del torneo más importante de Sudamérica, al que regresó después de dos años de ausencia, derrotó a Universidad Católica por 2 a 1 como visitante con goles de Leandro Paredes y Adam Bareiro (Juan Ignacio Díaz descontó para el club chileno). Luego, en su debut como local, goleó 3 a 0 a Barcelona de Ecuador gracias a las anotaciones de Lautaro Di Lollo, Santiago Ascacíbar y Ander Herrera.

Ander Herrera convirtió su primer gol en la Copa Libertadores en la goleada ante Barcelona Gonzalo Colini - La Nación

La Bestia Negra tiene tres puntos y está tercera en la tabla de posiciones del Grupo D, en la que el xeneize es el único líder con puntaje ideal. En el primer partido derrotó por la mínima diferencia al ídolo del Astillero, en Ecuador, con un gol de Matheus Pereira. En la segunda fecha perdió 2 a 1 con los Cruzados, en Brasil, por los tantos de Justo Giani y Jimmy Martínez (Pereira empató transitoriamente para el local). En el plantel hay dos argentinos: Lucas Villalba y Lucas Romero.

Boca vs. Cruzeiro: todo lo que hay que saber

Fecha 3 del Grupo D de la Copa Libertadores 2026.

Día : Martes 28 de abril.

: Martes 28 de abril. Hora : 21.30 (horario argentino).

: 21.30 (horario argentino). Estadio : Mineirão de Belo Horizonte, Brasil.

: Mineirão de Belo Horizonte, Brasil. Árbitro : A confirmar.

: A confirmar. TV : Fox Sports.

: Fox Sports. Streaming : Disney+ Premium.

: Disney+ Premium. Minuto a minuto: canchallena.com.

Fixture y resultados del Grupo D de la Copa Libertadores 2026

Fecha 1

Barcelona 0 - 1 Cruzeiro

Universidad Católica 1 - 2 Boca

Ante Universidad Católica, en un partido de mucha fricción, Boca se impuso por 2 a 1 Esteban Felix - AP

Fecha 2

Cruzeiro 1 - 2 Universidad Católica

Boca 3 - 0 Barcelona

Fecha 3

Cruzeiro vs Boca - Martes 28 de abril a las 21.30 - Estadio Mineirão

Barcelona vs Universidad Católica - Miércoles 29 de abril a las 21 - Estadio Monumental Banco Pichincha

Fecha 4

Universidad Católica vs Cruzeiro - Miércoles 6 de mayo a las 23 - Estadio Claro Arena

Barcelona vs Boca - Martes 5 de mayo a las 21 - Estadio Monumental Banco Pichincha

Fecha 5

Boca vs Cruzeiro - Martes 19 de mayo a las 21.30 - Estadio La Bombonera

Universidad Católica vs Barcelona - Jueves 21 de mayo a las 21.30 - Estadio Claro Arena

Fecha 6

Boca vs Universidad Católica - Jueves 21 de mayo a las 21.30 - Estadio La Bombonera

Cruzeiro vs Barcelona - Jueves 21 de mayo a las 21.30 - Estadio Mineirão



