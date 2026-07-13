El nene que le dijo “te amo” a Messi antes del partido con Suiza reveló cómo reaccionó el capitán

En la previa del partido que el sábado por la noche disputaron la argentina y Suiza, un niño de nueve años se volvió viral tras confesarle su admiración a Lionel Messi.

El episodio ocurrió en el túnel, instantes antes de ingresar al campo de juego para la entonación de los himnos nacionales. Uno de los chicos que integraba la fila junto a los futbolistas decidió romper el el protocolo , adelantarse varios lugares en la hilera y buscar directamente al capitán del Inter Miami. “Messi, te amo”, le dijo.

Se trata de Ziki, quien este lunes se refirió al espontáneo gesto que protagonizó y que rápidamente se propagó por las redes sociales.

“El se río”, afirmó el chico mientras esperaba junto a su familia en la puerta del hotel donde se aloja la selección en Kansas City. El conjunto de Scaloni partirá rumbo a Atlanta para enfrentarse a Inglaterra en semifinales de la Copa del Mundo.

Al ser consultado sobre sus sentimientos hacia el astro rosarino, dijo en diálogo con TN: “No hay palabras”.

Minutos después, su padre contó el largo camino que recorrió su hijo para ganarse un lugar junto a los futbolistas en la antesala de los cuartos de final. Además de revelar los detalles del episodio, el hombre recordó que no era el debut del niño en el certamen, ya que venía de acompañar la salida del equipo a la cancha en el debut frente a Argelia.

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