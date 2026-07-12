El saludo de un nene a Messi que se hizo viral: “Te amo”

Lionel Messi protagonizó, junto a uno de los nenes que acompañan a los jugadores en la entrada a los partidos, un episodio que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

El momento se dio en la previa del partido que este sábado por la noche protagonizan la selección argentina y el equipo de Suiza.

En el túnel, antes de ingresar al campo de juego y cantar el himno nacional de ambos seleccionados, los jugadores estaban formados en fila, cada uno con un nene a su lado. En ese marco, las cámaras tomaron el momento en el que uno de los chicos, designado para ir al lado de otro jugador argentino, se adelantó varios lugares en la fila para saludar al jugador de Inter Miami. “Messi, te amo”, se puede ver que dice cuando recibe el saludo del rosarino.

El saludo de un nene a Messi que se hizo viral

Por otra parte, en el momento de cantar el himno nacional argentino, los jugadores del plantel dirigido por Scaloni fueron mostrados cantando con euforia. Algunos incluso cerrando los ojos durante ese momento.

Los jugadores de la selección argentina cantaron con emoción el himno nacional

En esos instantes previos al partido, el arquero del plantel argentino, Emiliano “Dibu” Martínez, arengó a sus compañeros en el túnel del Estadio Kansas City. El futbolista de Aston Villa le pidió a los jugadores dirigidos por Scaloni que “jueguen con el corazón”.

“Vamos, muchachos. Solo eso pido, lo único. Juguemos con el corazón”, gritó Martínez que se encontraba en la fila detrás de Lionel Messi, el capitán del seleccionado.

¿ASÍ O MÁS CLARO?



La arenga del Dibu Martínez previo al ingreso de Argentina en el estadio de Kansas.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/DxVfe2Dji9 — DSPORTS (@DSports) July 12, 2026

Este sábado por la noche la previa del comienzo del encuentro tuvo una instancia extra: un minuto de silencio en homenaje para Jayden Adams, un futbolista sudafricano que disputó este Mundial 2026 y ayudó a que su equipo llegue por primera vez a la fase de eliminación directa.

Su muerte fue confirmada el sábado por Gayton McKenzie, ministro de Deportes, Artes y Cultura de Sudáfrica, en un comunicado. Adams fue titular en el partido inaugural de la Copa del Mundo, ante México en el Estadio Azteca. En esa oportunidad, dejó la cancha a los 61 minutos.

MINUTO DE SILENCIO EN KANSAS



Previo al encuentro entre Argentina y Suiza se dedicó un homenaje para Jayden Adams, jugador sudafricano que jugó el #MundialEnDSPORTS con los Bafana Bafana.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/q28NEXqOSl — DSPORTS (@DSports) July 12, 2026

Jugó desde el principio en el partido ante República Checa y fue sustituido en el entretiempo. “La causa del fallecimiento de Jayden aún no ha sido confirmada”, precisó McKenzie. “Quisiera pedir a los miembros de la prensa y al público que actúen con moderación y compasión y que se abstengan de especular”, agregó.

“La muerte nos ha arrebatado cruelmente a uno de los nuestros”, indicó el Sindicato de Futbolistas de Sudáfrica mediante una publicación en X. ”Le ha quitado a nuestra nación a un futbolista extraordinario. El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, y la Federación Sudafricana de Sindicatos expresaron también sus condolencias.

Con información de AP.