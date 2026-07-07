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El original ritual de Cuti Romero y Licha Martínez que podría repetirse en el partido de Argentina contra Egipto

Los dos defensores protagonizaron una escena que quedó registrada en la cancha; el gesto volvió a captar la atención en la previa del próximo encuentro ante Egipto

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El original ritual de Cuti Romero y Licha Martínez en el partido contra Cabo Verde
El original ritual de Cuti Romero y Licha Martínez en el partido contra Cabo Verde

A tan solo horas del próximo partido de la Selección argentina en el Mundial 2026 ante Egipto para pasar a la siguiente instancia, se difundió un video que revela un insólito ritual que pocos vieron durante el último partido ante Cabo Verde.

Los jugadores Cristian Romero y Lisandro Martínez protagonizaron un curioso ritual: ambos fueron vistos colocándose agua bendita en sus rostros y piernas.

Las imágenes muestran a los dos defensores cerca de la línea lateral, pocos instantes antes del inicio del partido. Cristian “Cuti” Romero y Lisandro “Licha” Martínez se acercan a un integrante del entorno de la selección, quien sostiene una botella de plástico que contenía, nada más y nada menos que: agua bendita.

Cada uno toma un poco del contenido y lo esparce sobre su cara y cuerpo, un intercambio que dura apenas unos segundos, ya que los futbolistas realizan el gesto con naturalidad y luego continúan con la preparación habitual para el encuentro.

El video se viralizó poco después de la victoria de la selección argentina ante Cabo Verde, un partido que eliminó a la selección africana y a tan solo horas del próximo encuentro contra Egipto, es por ello que muchos hinchas argentinos quedarán atentos para ver si este ritual vuelve a ocurrir.

Cuti Romero y Lisandro Martínez durante el partido de Argentina vs. Cabo Verde
Cuti Romero y Lisandro Martínez durante el partido de Argentina vs. Cabo VerdeAníbal Greco - La Nación

Argentina vs. Egipto: todo lo que hay que saber

  • Octavos de final del Mundial 2026.
  • Día: Martes 7 de julio.
  • Hora: 13 (Horario argentino).
  • Estadio: Mercedes Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos.
  • Árbitro: Francois Letexier (Francia).
  • TV: Telefé, TyC Sports, DSports y TV Pública.
  • Streaming: Disney+ Premium y Paramount+.
  • Minuto a minutocanchallena.com.
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