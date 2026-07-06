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La figura de Estados Unidos que decidió ser jugador tras ver un partido del fútbol argentino: “Fue realmente emocionante”
Chris Richards, el pilar defensivo de la selección estadounidense, reveló que un violento pero apasionante duelo en Buenos Aires fue el disparador para abandonar el básquet y dedicarse profesionalmente al fútbol
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El camino de Chris Richards hacia la élite del fútbol mundial y su rol protagónico en la selección de Estados Unidos para el Mundial 2026 no comenzó en las instalaciones de alta tecnología de Europa, sino en un caluroso estadio del fútbol argentino. A sus 26 años, y consolidado como una pieza clave en el Crystal Palace de la Premier League tras su paso por el Bayern Múnich, el defensor central conserva una anécdota fundacional que cambió el rumbo de su carrera: su visita a Buenos Aires a los 16 años durante un viaje con el Programa de Desarrollo Olímpico.
En aquella expedición, Richards presenció un encuentro entre Vélez Sarsfield y Banfield por el Campeonato de Primera División 2016. Lo que para un adolescente de Hoover, Alabama, parecía un entorno hostil, terminó como la revelación definitiva. “Recuerdo que viajamos en un micro chárter, desde el hotel hasta el estadio, y la gente le tiraba cosas a nuestro micro. Cuando tenes 15, 16 años, es un poco aterrador, pero también cuando regresé a los Estados Unidos estaba como ‘esto es bastante genial’”, relató el jugador sobre aquel bautismo de fuego en diálogo con la prensa tras un entrenamiento.
Para el actual central de la selección dirigida por Mauricio Pochettino, el contraste con su entorno natal, donde el fútbol era un deporte marginal y el baloncesto la actividad predilecta heredada de su padre, Ken, fue el factor determinante. “Momentos como esos, que nunca había experimentado antes, porque no teníamos un equipo profesional en Alabama, honestamente creo que fue la pasión, lo mucho que la gente ama el deporte allí, y también mi entrenador mientras crecía era de Argentina, así que siempre nos inculcó eso. Fue un momento realmente emocionante”, sostuvo el jugador.
Esa experiencia transformadora fue el catalizador para que, al regresar a Alabama, comunicara a su familia su decisión de abandonar las canchas de básquet para volcarse de lleno a la disciplina que lo llevaría a lo más alto. El camino, sin embargo, no estuvo exento de dificultades, ya que tras un rechazo inicial en la academia de FC Dallas, tuvo que reinventarse en Houston Texans SC antes de lograr, finalmente, su fichaje por el gigante bávaro en 2018. Su trayectoria profesional, marcada por pasos en el Hoffenheim y su consolidación definitiva en Londres, lo tiene hoy como un referente del equipo estadounidense anfitrión de la cita mundialista.
Aunque el éxito deportivo fue constante, con títulos como la FA Cup y la Conference League obtenidos con Crystal Palace recientemente, el jugador mantiene intacta la ambición que forjó desde aquel día en Argentina. “Quiero ganar. No quiero entrar en algo y subestimarnos, pensando: ‘Bueno, tal vez podamos pasar la fase de grupos’. No, quiero ganar”, declaró a The New York Times.
Con esa misma mentalidad competitiva que lo ayudó a superar la frustración de perderse Qatar 2022 por lesión, completó tres partidos como titular en el presente Mundial, tras descansar ante Turquía. Ahora, Richards se prepara para los octavos de final ante Bélgica, bajo la expectativa de un país que sueña con levantar el trofeo en casa, un anhelo que, en su caso, comenzó con un micro apedreado en las calles porteñas.
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