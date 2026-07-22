El padre de Rodrigo De Paul habló sobre la bandera de Malvinas que mostraron los jugadores

El padre de Rodrigo de Paul, Roberto, defendió este martes la bandera referida a las Islas Malvinas que mostraron los jugadores de la selección argentina luego de la victoria ante Inglaterra por las semifinales de la Copa del Mundo 2026. Sostuvo que el reclamo debe realizarse “por vías pacíficas”, se refirió a las versiones sobre eventuales sanciones y desestimó las especulaciones vinculadas a la arenga realizada por Lionel Messi en la previa del partido contra España.

“Esto es un partido de fútbol y nada más que eso [sobre el cruce con Inglaterra]. Pero nosotros llevamos nuestras Islas Malvinas siempre con nosotros y, por más que uno trate de sacarlo del medio, eso siempre está”, expresó en diálogo con LN+.

En ese sentido, defendió la decisión de los jugadores de exhibir la bandera y respaldó a la iniciativa. “Yo considero que el cartel que portaron los chicos es justo. Que el mundo se entere, son cosas nuestras. Yo me siento orgulloso porque somos argentinos y así lo sentimos”, afirmó.

Luego de la victoria ante Inglaterra, los jugadores de la selección mostraron una bandera con la inscripción: "Las Malvinas son argentinas" PAUL ELLIS - AFP

El padre del mediocampista también destacó el esfuerzo del seleccionado para imponerse en la semifinal y marcó_ “Los muchachos dejaron gran parte de su físico para ganar ese partido”. Además, describió al resultado del encuentro como “una satisfacción para todos los argentinos”.

También habló sobre las especulaciones en torno a la arenga realizada por Lionel Messi en la previa de la final y descartó las versiones que surgieron en redes sociales. “No creo que haya nada”, respondió.

En ese sentido, remarcó los cuestionamientos de periodistas y exfutbolistas de México e Inglaterra hacia la albiceleste y consideró que los integrantes del seleccionado deben mantenerse al margen de esas opiniones. “Todos querían que la Argentina perdiera. Hay que abstraerse de eso”, añadió.

El padre del mediocampista de la selección manifestó su deseo de que Messi y Rodrigo sigan formando parte del plantel argentino CHARLY TRIBALLEAU - AFP

En cuanto a las declaraciones de su hijo sobre “conspiraciones infundadas” que rodearon al equipo, Roberto De Paul aclaró que no le preguntó a qué se refería, aunque consideró que aludía a los comentarios externos que surgieron durante el Mundial. En ese sentido, recordó que Pedri, jugador de España, había hablado de un supuesto interés de los árbitros por favorecer a la Argentina y propiciar una nueva consagración de Messi. “Yo creo que a esa parte se referían: a jugar y no escuchar nada de afuera”, explicó.

Por otra parte, contó que mantuvo poco contacto con el mediocampista de Inter Miami después de la derrota en la final porque decidió darle tiempo para atravesar la eliminación y le escribió recién unos días después. “Lo dejé hacer su duelo”, relató, antes de señalar que su hijo probablemente continuaba triste debido a que el objetivo era conseguir el bicampeonato para la selección argentina.

El contundente posteo de De Paul, con dardos a los críticos de la selección y dolor por la derrota Instagram

Roberto De Paul definió como “duro” ver a su hijo llorando y pidiendo disculpas por no haber logrado el título. “Para un padre no es lindo ver cómo lloraban cuando terminó el partido y pedir perdón por algo que no pudieron conseguir”, afirmó. Sin embargo, expresó que acompañaba el dolor con orgullo por el recorrido del plantel. “Hicieron cosas que no son comunes”, señaló.

En otro tramo de la entrevista, respaldó la continuidad de Lionel Scaloni al frente de la selección argentina y argumentó que, durante el ciclo del entrenador, los jugadores y sus familiares tuvieron una unión especial. “Todo esto me parece que es gracias a él”, sostuvo.

Por último, subrayó que Aerolíneas Argentinas dispuso un vuelo chárter para el regreso de los familiares y reveló que, durante las despedidas, ya pensaban en la Copa América 2028. También manifestó su deseo de que Messi y De Paul puedan participar de esa competencia, aunque extendió ese anhelo a cualquiera de los jugadores que integren la futura convocatoria.