El pedido especial que le hizo Scaloni a De Paul: “Cuando baja el pistón el equipo lo siente”

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Fue durante la pausa de hidratación en medio del debut de la selección argentina contra Argelia en el Grupo J; el equipo se prepara para jugar contra Austria este lunes a las 14 horas
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Tras la contundente victoria por 3 a 0 sobre Argelia, en el debut del Grupo J, y en vísperas del choque contra Austria este lunes, a las 14 horas, se conocen detalles y conversaciones estratégicas de los jugadores con el director técnico, Lionel Scaloni.
Es el caso del pedido especial que le hizo Scaloni al volante Rodrigo De Paul durante la pausa de hidratación contra el equipo africano.
“Vemos que está jugando bien, físicamente se lo nota bien, y cuando juega con los que conoce bien, da un plus. Pero es el primero que sabe que no puede bajar el pistón: en la pausa de hidratación le dije que no podía bajar, es un jugador que nos contagia un montón. Cuando baja el pistón el equipo lo siente, le pedí que subiera un poco más, porque si no estaba bien lo podía cambiar”, explicó sobre De Paul.
La gran noche de Messi, que hizo brillar a la Argentina ante Argelia
La magia sigue intacta. Dos décadas exactas después de su primer Mundial, Messi marcó los tres tantos de la Argentina, que abrió la defensa del título en la Copa con un 3-0 sobre Argelia.
A una semana de cumplir 39 años, con 16 goles alcanzó al alemán Miroslav Klose como el máximo anotador en la historia de los mundiales. Fue la figura descollante en un debut prometedor de la selección en la Copa del Mundo.
La Argentina ahora enfrentará a Austria este lunes a las 14, en Dallas.
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