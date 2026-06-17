El pedido especial que le hizo Scaloni a De Paul en la pausa de hidratación: “Cuando baja el pistón el equipo lo siente”

Tras la contundente victoria por 3 a 0 sobre Argelia, en el debut del Grupo J, comienzan a conocerse detalles que tuvieron lugar durante el desarrollo del partido e impactaron en el resultado final más allá de la gran noche del capitán de la selección, Lionel Messi.

Es el caso del pedido especial que le hizo el director técnico, Lionel Scaloni al volante Rodrigo De Paul durante la pausa de hidratación y la capacidad que tiene para motivar al equipo.

“Vemos que está jugando bien, físicamente se lo nota bien, y cuando juega con los que conoce bien, da un plus. Pero es el primero que sabe que no puede bajar el pistón: en la pausa de hidratación le dije que no podía bajar, es un jugador que nos contagia un montón. Cuando baja el pistón el equipo lo siente, le pedí que subiera un poco más, porque si no estaba bien lo podía cambiar”, explicó sobre De Paul.

El saludo del director técnico Lionel Scaloni, de Argentina, al delantero Lionel Messi #10, de Argentina, durante el partido del Mundial 2026 entre Argentina y Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Missouri, Estados Unidos, el 16 de junio de 2026. Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

La gran noche de Messi, que hizo brillar a la Argentina

La magia sigue intacta. Dos décadas exactas después de su primer Mundial, Messi marcó los tres tantos de la Argentina, que abrió la defensa del título en la Copa con un 3-0 sobre Argelia.

A una semana de cumplir 39 años, con 16 goles alcanzó al alemán Miroslav Klose como el máximo anotador en la historia de los mundiales. Fue la figura descollante en un debut prometedor de la selección en la Copa del Mundo.

La Argentina ahora enfrentará a Austria el próximo lunes a las 14, en Dallas.