El penal no sancionado en favor de Central Norte frente a Nueva Chicago que fue motivo de debate

El partido entre Nueva Chicago y Central Norte por la fecha 27 del Campeonato de Primera Nacional no estuvo exento de acciones discutibles. Sobre el final del encuentro, que terminó en empate, el árbitro Pablo Giménez no sancionó un penal en favor del conjunto salteño y fue motivo de debate en redes sociales.

Cuando faltaban menos de cinco minutos para que terminara el encuentro, el mediocampista Luciano Ferreyra tiró un centro llovido sobre el área de Nueva Chicago, que logró conectar Rodrigo Acosta. El cabezo fue rechazado por Leonardo Díaz, la pelota rebotó en el palo izquierdo y le quedó servida a Diego Ledesma.

Fue entonces que, como muestran las imágenes, Gonzalo Aguirre tomó a Ledesma de la camiseta y, a sabiendas de que la acción podía terminar en penal, lo arrastró hacia atrás. Sorprendentemente, ni Giménez ni los jueces de línea -Ernesto Callegari y Diana Milone- se percataron del hecho y la jugada concluyó en falta en ataque.

A Diego Ledesma, delantero de Central Norte, lo tomaron dentro del área cuando estaba por cabecear solo frente al arco de Nueva Chicago. Pablo Giménez cobró falta en ataque porque el delantero tomó la pelota con la mano.

Cabe destacar que en la Primera Nacional, al igual que en la Copa Argentina, no se cuenta con la asistencia del VAR. Los encuentros de ambas competencias se disputan únicamente con el arbitraje tradicional compuesto por el juez principal, los dos asistentes y el cuarto árbitro, lo que muchas veces reaviva las discusiones en torno a fallos que en la Liga Profesional sí podrían ser revisados mediante el uso de la tecnología.

Hasta el momento, desde del equipo con base en la ciudad de Salta no se pronunciaron sobre lo sucedido. La cuenta oficial de Central Norte se limitó a informar sobre el resultado: “El Cuervo empató 0 a 0 frente a Nueva Chicago. Los dirigidos por Pablo Fornasari la próxima fecha recibirán a Gimnasia de Mendoza”.

En lo que va de 2025, no fue el único episodio controvertido en la Primera Nacional. El 20 de abril, Talleres de Remedios de Escalada enfrentaba a Estudiantes de Buenos Aires. Sobre el final del duelo, el árbitro Julián Jerez sancionó un penal para el equipo local. Franco Vedoya lo ejecutó y el arquero Matías Budiño contuvo el disparo. El rebote quedó servido para que Camilo Viganoni empujara la pelota al fondo de la red.

Última jugada. Talleres falló el penal y convirtió en el rebote. El árbitro pitó el final con la pelota adentro del arco. Festejó desaforado.



Finalmente el juez ANULÓ el gol y Estudiantes se quedó con el triunfo.



Cosas que pasan en el ascenso...

La jugada parecía sellar un empate agónico para Talleres, pero en medio de la acción Jerez dio por terminado el partido y nunca convalidó el gol. La decisión desató la furia de jugadores, cuerpo técnico e hinchas.