LA NACION

El penal no sancionado en favor de Central Norte frente a Nueva Chicago que fue motivo de debate

Sobre el final del complemento, Gonzalo Aguirre cometió una falta sobre Diego Ledesma que no fue percibida ni por el árbitro ni por los jueces de línea

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
LA NACION
La falta de Gonzalo Aguirre sobre Diego Ledesma a minutos de terminar el encuentro entre Nueva Chicago y Central Norte
La falta de Gonzalo Aguirre sobre Diego Ledesma a minutos de terminar el encuentro entre Nueva Chicago y Central NorteCaptura de Pantalla

El partido entre Nueva Chicago y Central Norte por la fecha 27 del Campeonato de Primera Nacional no estuvo exento de acciones discutibles. Sobre el final del encuentro, que terminó en empate, el árbitro Pablo Giménez no sancionó un penal en favor del conjunto salteño y fue motivo de debate en redes sociales.

Cuando faltaban menos de cinco minutos para que terminara el encuentro, el mediocampista Luciano Ferreyra tiró un centro llovido sobre el área de Nueva Chicago, que logró conectar Rodrigo Acosta. El cabezo fue rechazado por Leonardo Díaz, la pelota rebotó en el palo izquierdo y le quedó servida a Diego Ledesma.

Fue entonces que, como muestran las imágenes, Gonzalo Aguirre tomó a Ledesma de la camiseta y, a sabiendas de que la acción podía terminar en penal, lo arrastró hacia atrás. Sorprendentemente, ni Giménez ni los jueces de línea -Ernesto Callegari y Diana Milone- se percataron del hecho y la jugada concluyó en falta en ataque.

Cabe destacar que en la Primera Nacional, al igual que en la Copa Argentina, no se cuenta con la asistencia del VAR. Los encuentros de ambas competencias se disputan únicamente con el arbitraje tradicional compuesto por el juez principal, los dos asistentes y el cuarto árbitro, lo que muchas veces reaviva las discusiones en torno a fallos que en la Liga Profesional sí podrían ser revisados mediante el uso de la tecnología.

Hasta el momento, desde del equipo con base en la ciudad de Salta no se pronunciaron sobre lo sucedido. La cuenta oficial de Central Norte se limitó a informar sobre el resultado: “El Cuervo empató 0 a 0 frente a Nueva Chicago. Los dirigidos por Pablo Fornasari la próxima fecha recibirán a Gimnasia de Mendoza”.

En lo que va de 2025, no fue el único episodio controvertido en la Primera Nacional. El 20 de abril, Talleres de Remedios de Escalada enfrentaba a Estudiantes de Buenos Aires. Sobre el final del duelo, el árbitro Julián Jerez sancionó un penal para el equipo local. Franco Vedoya lo ejecutó y el arquero Matías Budiño contuvo el disparo. El rebote quedó servido para que Camilo Viganoni empujara la pelota al fondo de la red.

La jugada parecía sellar un empate agónico para Talleres, pero en medio de la acción Jerez dio por terminado el partido y nunca convalidó el gol. La decisión desató la furia de jugadores, cuerpo técnico e hinchas.

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Fútbol
  1. La noche de la trampa: el Mellizo explotó por una acusación y Vaccari fue experto en sarcasmos
    1

    Guillermo Barros Schelotto explotó por una acusación y Julio Vaccari se volvió experto en sarcasmos en la noche de la trampa

  2. El golazo de Julián Álvarez que no le alcanzó a Atlético de Madrid: perdió en un final insólito
    2

    El golazo de Julián Álvarez para Atlético de Madrid frente a Espanyol, pero al Cholo no le alcanzó: perdió 2-1

  3. Real Madrid vs. Osasuna, por la Liga de España 2025-2026: día, horario, TV y cómo ver online
    3

    Real Madrid vs. Osasuna, por la Liga de España 2025-2026: día, horario, TV y cómo ver online

  4. De la enigmática frase de Simeone tras las críticas recibidas a ¿un nuevo argentino en Atlético de Madrid?
    4

    Las críticas a Simeone por sus cambios en la derrota del Atlético ante el Espanyol y la enigmática frase del DT

Cargando banners ...