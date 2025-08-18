La referencia de Gallardo contra un facilismo que apunta contra River y su lectura sobre el arbitraje

River derrotó 4 a 2 a Godoy Cruz en el Monumental y es el único líder de la zona B del Torneo Clausura. Además, manda en la tabla anual. Tras el triunfo, Marcelo Gallardo habló y se refirió a lo que hizo el equipo con algunos futbolistas sin tanta continuidad, también se expresó sobre la opinión que muchos tienen sobre su equipo que, por haber hecho una gran inversión, debería ganar siempre. Y dejó sus sensaciones sobre el arbitraje del fútbol argentino.

En primer lugar, respondió sobre cómo se logra tener un equipo confiable y lo relacionó con los futbolistas que jugaron este domingo: “Siendo regular, teniendo la continuidad del partidos sin altibajos. Cuando vas sumando partidos, recuperando jugadores con continuidad, eso te da confiabilidad. Pero en estos tiempos sufrimos lesiones importantes que no nos permitieron darle continuidad al juego y hoy, que no era un partido fácil, los chicos que no venían jugando lo hicieron bastante bien, con ideas buenas de juego. Eso estuvo bueno y también haber ganado”.

Fabricio Bustos fue reemplazado en la primera etapa por una torcedura de tobillo y Juanfer Quintero salió por precaución en el entretiempo. Sobre esto, el Muñeco reveló: “Bustos tuvo un esguince, mañana veremos la gravedad, pero no sería nada de mucha importancia. Juanfer salió con una molestia en la rodilla que creemos que no va a ser preocupante”. En la misma consulta, habló sobre Salas y Martínez Quarta, que llevan más tiempo sin presencias: “Están mejor, se entrenaron con un poco más de normalidad y en estos días veremos cómo se sienten para ver si son tenidos en cuenta el jueves”.

Juanfer fue titular, pero salió en el entretiempo Gonzalo Colini - LA NACION

El jueves, River disputará el desquite de los octavos de final de la Copa Libertadores, y con la victoria del domingo, existe la posibilidad de que algunos futbolistas que fueron titulares este domingo tengan su oportunidad en el duelo copero. “Los futbolistas que juegan bien se ponen en el equipo, después evalúo en qué condiciones están para el beneficio del equipo. Nacho y Juanfer jugaron bien en Paraguay y hoy también. Galoppo entró bien y aporta goles, pensando en el jueves. Lo iremos resolviendo en estos días”, consideró el DT.

En línea con esa respuesta, agregó: “Me gustó que no es fácil poner un equipo con muchos cambios y que tenga una propuesta de juego, más allá de los errores que hubo y cometimos. Pero hubo muchos aciertos, y en eso de que muchos jugadores no tenían ritmo, me gustó lo que se vio contra Godoy Cruz, que venía de jugar en Brasil contra un gran rival y presentó una buena oposición”.

Juan Carlos Portillo tuvo su debut en River, y explicó por qué jugó y por qué lo hizo como volante central. “Tenía planeado que aparezca, que lo hiciera en la zona central ya que veníamos con problemas de lesiones en esa zona, y allí hay una mejor preparación en el ritmo de juego para que sume ritmo”.

Galoppo fue titular y convirtió por duplicado Gonzalo Colini - LA NACION

Otra de las preguntas tuvo que ver con el facilismo de que River debería ganar con sencillez por toda la plata que invirtió. Ante esa consulta, Gallardo ahondó en su respuesta: “Podés ser un millonario y no ser feliz, muchas veces la plata hace la felicidad, pero no siempre te pone en un buen lugar. Acá se destaca que tenemos una buena posición, que la ganamos y podemos invertir. Eso genera mezquindad en los demás, eso es la vida, no solo el fútbol. En Europa están mejor que nosotros, y se invierte mucho dinero y siempre ganan los mismos. No quiere decir que si gastás, no siempre vas a ganar los partidos. Vamos a tener más herramientas, va a ayudar, pero después tenemos que mostrar la diferencia en el juego”.

Luego explicó que no está en su filosofía ni en la del club, ganar de cualquier forma. “Nuestra búsqueda es ser un buen equipo de fútbol, no ganar a cualquier precio. Me gusta que nos exijan, pero es una mentira que se gana siempre. Queremos ganar muchos partidos, en el año perdimos dos partidos, empatamos mucho, pero nos estamos reconstruyendo, como otros. En base a una idea clara, que tiene que ver con el club, apostando a una visión de mediano y largo plazo. También hay que trabajar para sentirnos bien nosotros mismos, ser felices con lo que hacemos, tener seriedad en las formas. Intentamos ser iguales en las victorias y en las derrotas. Tenemos esa filosofía, pero el facilismo no me importa, es fácil opinar desde cualquier lugar; a mí no me corresponde criticar a los que opinan con facilismo, sé hacia donde quiero ir con un grupo de gente que trabaja”.

"VOS PODÉS SER UNA PERSONA MILLONARIA Y VOS POR AHÍ NO SOS FELIZ"... ¿River debe ganar TODOS los partidos que juega por la plata que invirtió en los últimos mercados de pases? ¡Atención a la metáfora de Gallardo! pic.twitter.com/nR66yEv8Ni — SportsCenter (@SC_ESPN) August 18, 2025

En una de las últimas consultas dejó una lectura sobre el arbitraje: “Todos colaboramos para que haya un poco de esa bronca que se manifiesta. Esta fecha fue un caos, hubo mucha polémica por lo que observé. No opino de los demás. Cada uno reacciona como reacciona, las pulsaciones van a mil, las emociones generan comportamientos que hay que tratar de manejar. Siempre nos quejamos cuando perdemos”.

Por último, se desvió de una pregunta y completó su idea. “Me parece que van llegando futbolistas de renombre, de recorrido, muchos de ellos con jerarquía, y el fútbol argentino te chupa, venís acá y no es lo mismo, hay que preparar la cabeza para convivir con esto que hablamos, de esta manera de vivir que tenemos que a veces parece pasional, pero a veces hay desequilibrio. Es una cultura nuestra, hoy hacíamos un comentario de los partidos de la Premier League, que nadie se queja, no hay amontonamientos, y acá pasa todo lo contrario, pero eso es difícil de cambiarlo en el fútbol argentino”, concluyó Gallardo.