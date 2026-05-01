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El penal que atajó Santiago Beltrán y salvó a River tras un error grosero de Martínez Quarta ante Bragantino

El arquero del millonario es la figura con sus intervenciones en el partido por la Copa Sudamericana

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Santiago Beltrán le tapó el penal a Eduardo Sasha en el partido entre Bragantino y River por la Copa Sudamericana en San Pablo
Santiago Beltrán le tapó el penal a Eduardo Sasha en el partido entre Bragantino y River por la Copa Sudamericana en San PabloNELSON ALMEIDA - AFP

En San Pablo, River visita este jueves a Bragantino por la tercera fecha del grupo H de la Copa Sudamericana con la necesidad de ganar para volver a la cima tras el triunfo de Carabobo, de Venezuela, por 2-0 sobre Blooming, de Bolivia. Se está disputando la etapa final, con el duelo 0-0.

Al inicio del segundo tiempo, un error grosero de Lucas Martínez Quarta derivó en un penal para Bragantino. El árbitro Wilmar Roldán hizo un pique en la puerta del área, el defensor se tomó un segundo extra con la pelota en su pie y quiso eludir a Pitta, que se la robó y fue tomado desde atrás cuando iba hacia el arco. El VAR le puso suspenso cuando convocó al colombiano a ver la jugada, pero el juez sostuvo todo lo sancionado, incluso la tarjeta amarilla al Chino.

Para alivio de River, Santiago Beltrán tapó el penal que Eduardo Sasha ejecutó al ras y en el rebote, con el arquero en el suelo, la pelota terminó afuera porque Lucas Barbosa quedó pasado y resolvió mal.

La primera jugada clara de peligro en el partido la fabricó el local a los 5 minutos y Santiago Beltrán salvó a River con un manotazo que envió la pelota al córner en un remate desde afuera del área del paraguayo Isidro Pitta. El delantero le había robado el balón a Lautaro Rivero, que se resbaló en la salida, y buscó con un zurdazo desde la medialuna que encontró atento al joven arquero.

En el otro arco, Cleiton entregó una volada espectacular antes de los 20 minutos para sacar de un ángulo un cabezazo de Maximiliano Salas, tras un tiro libre lanzado desde la izquierda por Marcos Acuña. Fue otra acción fantástica que evitó la apertura del marcador, en ese caso para River.

En el descuento de la primera etapa, Beltrán volvió a poner una mano en su estirada para evitar un gol del equipo brasileño. Lucas Barbosa encaró entre jugadores de River y, aunque tenía solo un compañero [José Herrera], intentó resolver de media distancia con un fuerte remate cruzado, pero el guardavalla millonario la sacó al córner nuevamente. Otra volada para irse al descanso con el tanteador sin abrirse.

En el segundo tiempo, Bragantino se quedó con uno menos a los 24 minutos por la expulsión de Alix Vinicius, que bajó a Giuliano Galoppo en la puerta del área. El mediocampista aprovechó una falla en la salida de los locales, encaró y se iba hacia el arco cuando lo cruzaron entre dos. Como el defensor estaba amonestado, otra amarilla lo dejó afuera del juego.

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