El periodista argentino que le puso 8 a Maradona contra los ingleses y aún lo defiende: sus argumentos

El 23 de junio de 1986, hace hoy 35 años, la Argentina despertó aún extasiada por la histórica victoria de la selección argentina frente a Inglaterra, con una memorable actuación de Diego Maradona, en un partido válido por los cuartos de final del Mundial México 1986. Claro, la tecnología estaba lejos de lo que es hoy. El proceso de publicación era más complejo que hoy: máquina de escribir, transmisión por télex, diagramación en redacción, planta de impresión, distribución en camiones y puesto de diarios y revistas. Por eso, los fanáticos tuvieron que esperar hasta las primeras horas del día siguiente para hacerse con algún ejemplar de los medios gráficos. No importa qué diario fuera, todos buscaban lo mismo: los puntajes del equipo, el puntaje de Maradona.

Los lectores de Tiempo Argentino quedaron desilusionados. También sintieron lo mismo los dueños de la compañía al enterarse de lo que había publicado su diario. “Maradona 8”. Sí, el autor de los dos goles argentinos -uno de ellos, considerado una obra de arte- y la figura del partido para el mundo entero había recibido apenas un 8. Es una puntuación que cualquier futbolista le gustaría recibir, pero acá era diferente. Nadie aceptaba matices, mucho menos después de vencer a los ingleses, o los “piratas”, como se había puesto de moda decirles.

La página de Tiempo Argentino en la que se ve el 8 a Diego Maradona en el partido ante Inglaterra

La persona que tomó esa determinación fue Raúl Armando Pérez, enviado especial del diario a México. Así lo argumentó en la edición impresa de aquel día: “Maradona (8): para que la Argentina encuentre el camino que corresponde hacia el arco de enfrente, la jugada tiene que pasar por él. Todos lo saben y lo buscan permanentemente. Y él responde. Cada vez está jugando mejor. Para el segundo gol no hay adjetivos que basten. Pero, además, hizo el primero, al cabo de otra jugada suya, e inventó muchas jugadas más con la marca de su talento”. Pero si hizo “todo bien”, ¿por qué sólo un ocho?

En el libro El Partido, de Andrés Burgos, editorial Tusquets, Pérez explicó el motivo de la calificación de Maradona. “Yo le puse 8 y tengo mis razones. Maradona no marcó la diferencia en el primer tiempo, sino en el segundo, y además le bajé un punto por el gol con la mano. Fue trampa y como periodista no podés dejar de señalarlo, seas argentino o no”, sostuvo en uno de los capítulos finales del libro.

Diego Armando Maradona, seguido por Terry Butcher, enfrenta a Peter Shilton para convertir el segundo gol contra Inglaterra. STAFF - AFP

El mito creció con el paso de los años: que lo hicieron volver a la Argentina, que hubo una segunda edición con el puntaje modificado por los editores del suplemento papel y que se produjo una fuerte discusión. Nada de eso fue cierto, aunque sí hubo secuelas provocadas por el enojo de las autoridades. “Es cierto que con lo del puntaje hubo bronca en la conducción del diario -no de la sección-, porque además Maradona era columnista de Tiempo Argentino. Después del partido, el diario envió a otro periodista, Jorge Taboada, muy cercano a Bilardo, para cubrir la semifinal contra Bélgica y la final contra Alemania. Yo me quedé en México y seguí trabajando, pero él pasó a ser el encargado de poner los puntajes”.

Aquella actitud marcó el futuro profesional de Pérez. “Me dio bronca la situación y justo en eso se abrieron los retiros voluntarios para irse del diario. Yo volví del Mundial, me anoté en la lista, arreglé la indemnización, me tomé los compensatorios que me debían y no volví a la redacción”, cerró su participación en el libro. Al día de hoy, Raúl Armando Pérez tiene 69 años, y se desempeñó en la agencia Diarios y Noticias (DyN) hasta el día de su cierre en 2017, siguiendo la información de Boca. El 8 a Diego lo acompañará por siempre.

LA NACION