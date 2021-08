El plan B de Boca: tras el mal drenaje de la Bombonera, las obras; adónde apunta para ser local en el Torneo 2021

El empate entre Boca y Argentinos tuvo dos miradas. La más cierta, es que el equipo de Miguel Ángel Russo sigue haciendo pocos méritos para que se hable de alguna mejora futbolística. La otra, y no por eso mucho menos real, es que para ambos equipos fue muy difícil poder plasmar algo vistoso en medio de un campo de juego repleto de charcos , tras la tormenta y el mal drenaje de la Bombonera: no hay lugar para un análisis certero sobre el 1-1. Un tema recurrente en Brandsen 805 el de los problemas en su césped. Aunque quedan cuestiones por resolver, las diferentes patas del club coincidieron en poner manos a la obra urgente y, por ende, no jugar en su casa por un buen tiempo.

Un Boca hundido en la tabla (22° de 26 equipos) quedó masticando bronca por la presentación del campo, que afectó notoriamente la búsqueda de ganar su primer compromiso del Torneo 2021. Tan así es que, pocas horas después y en medio de un lunes libre para el plantel, el cuerpo técnico de Russo, el Consejo de Fútbol de Juan Román Riquelme y la dirigencia comandada por Jorge Amor Ameal dialogan y hacen las averiguaciones correspondientes para llevar a cabo las intenciones.

Para empezar, a esta hora no existe un estadio confirmado para albergar la localía del xeneize. Sí empiezan las alternativas, claro: desde el Único de La Plata (teniendo a favor que Gimnasia y Estudiantes ya no lo utilizan hace tiempo) hasta el Madre de Ciudades, de Santiago del Estero. Eso, específicamente, será hablado con el entrenador y sus colaboradores, con los que decidirán el campo más apto para un equipo acostumbrado a jugar en las amplias dimensiones de la Bombonera.

Fútbol de Primera División. Boca Juniors vs Argentinos Juniors. Manuel Cortina - La Nación

El trabajo del drenaje ya estaba pensado desde antes. Entonces, ¿por qué no se realizó en el último receso? Lo que explican en la institución de la Ribera apunta a la (des)organización de la última Copa América . Conmebol había proyectado realizarla principalmente en Argentina y Colombia, ante la baja del segundo quiso organizarla sólo en nuestro país (ahí, la Bombonera era una gran candidata de sede) y, a pocos días del arranque de la competición, pasó a designar a Brasil como anfitrión. De esa manera, ante tanta expectativa, el arreglo ya previsible se pospuso para fin de año.

“Lo queríamos hacer cuando terminamos de jugar la Copa de la Liga (31 de mayo) y comenzaron Eliminatorias y Copa América. Como nos dijeron que algunos partidos se iban a jugar acá , se complicó todo”, le confiaron desde el Consejo de Fútbol a LA NACION sobre la postergación de los trabajos de desagües que -ayer quedaron a la vista- son muy necesarios.

Incluso, agregan que la obra demandaría de dos a tres meses. Es decir que, en caso de acelerar sobre la cuestión, podría disputar fuera de la Bombonera casi todo lo que resta de competición local (20 jornadas, que terminan en diciembre).

Una de las pruebas de que la Bombonera sufre las fuertes tormentas: la primera final ante River de la Copa Libertadores 2018 debió posponerse. Santiago Filipuzzi - LA NACION

Un problema que a Boca le aparece a cada rato y no termina de solucionar. Se puede recordar cómo los empleados ya se habían esforzado en 2016, en la previa a aquella inolvidable semifinal perdida ante Independiente del Valle, por la Copa Libertadores, para mejorar el sector del campo que está cercano a la platea preferencial: era una costumbre de esos años observar la acumulación de barros y pozos tras las lluvias.

También, claro, que la Bombonera no aguantara aquella fuerte tormenta que cayó el 10 de noviembre de 2018: la primera final copera frente a River debió posponerse 24 horas , ante un campo de juego pasado por agua y que recién consiguió drenar gran parte de la inundación unas horas después de la suspensión.

A Boca le quedó un sabor amargo el empate. Por no ganar, pero –sobre todo- por haber sido el único campo que no soportó la cantidad de agua que cayó en la tarde-noche del domingo.