La llegada de Lionel Messi a PSG: un grupo de socios e Barcelona quiere bloquear el posible contrato

Lionel Messi reconoció que firmar un contrato con Paris Saint Germain es una posibilidad. Dicho acuerdo, técnicamente, aún no existe. Lo concreto es que el jugador se irá, y muy probablemente sea al conjunto francés. Hay, sin embargo, una fuerza superior que es la que imponen el intenso vínculo que Messi y los hinchas de Barcelona tuvieron en los últimos 21 años. Hay quienes se niegan a aceptar su partida. Y para evitarlo están dispuestos a cualquier cosa. O, ellos no pueden tenerlo, al menos desean que no sea PSG el que lo contrate, y presentaron una demanda ante la Comisión Europea para impedir esa contratación.

La queja, según informó el diario Marca, fue presentada por el abogado Juan Branco, en nombre de los socios del FC Barcelona. El pedido indica que el contrato entre Messi y Paris Saint Germain no puede llevarse a cabo. El argumento del documento legal dice: “Los ratios del PSG en términos de Fair Play financiero son peores que los de Barcelona. En la temporada 2019/20 el ratio entre salarios e ingresos del conjunto parisino fue del 99%, mientras que el del Barça fue el del 54%”, explica el comunicado interpuesto ante la Corte de Apelaciones de París.

Messi, Neymar, Paredes, Di María y Verratti, juntos en Ibiza; podrían ser compañeros en PSG Instagram @neymarjr

La posibilidad de que semejante recurso prospere es bastante improbable, ya que la denuncia lo que busca es bloquear la formalización de un posible contrato. Pero una vez cerrado el acuerdo vinculante, el derecho laboral lo protegería y, para impedir la relación, debería comenzarse una demanda que se alargaría en el tiempo.

Las normas del Fair Play financiero se impusieron para evitar que los equipos inviertan en contrataciones y salarios más dinero del que generan. Los aportes de inversores externos, tal el caso de PSG, que se nutre de fondos qataríes, generan una distorsión en las competiciones.

La queja dice que “en la temporada 2019/20 el PSG no respetó los dos ratios económicos impuestos por la DNCG (...). El 5 de agosto del 2021 Joan Laporta anunció en rueda de prensa que no podría ofrecer un nuevo contrato a Messi por el tope salarial impuesto a los clubes (...). El contrato de Messi, pese a que se quería reducir su salario un 50%, habrían alcanzado el 110% del tope salarial impuesto por las autoridades europeas y por LaLiga española”.

El pedido no sólo contempla la posible contratación de Messi por parte del equipo rancés, sino que apunta además a las incorporaciones del marroquí Achraf Hakimi, el español Sergio Ramos, el italiano Gianluigi Donnarumma, el neerlandés Georginio Wijnaldum y el portugués Danilo Pereira . Ellos se suman a un plantel que ya tiene a Neymar y Kylian Mbappé. Un verdadero combinado de estrellas internacionales.

