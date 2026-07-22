El posteo de Giovani Lo Celso al despedirse de su primer Mundial y un mensaje a los hinchas

Ya en la Argentina, tras la derrota de la Selección ante España en la final del Mundial 2026, Giovani Lo Celsó le dedicó una publicación a sus compañeros de equipo y a los hinchas argentinos por el apoyo durante el último mes.

“Difícil encontrar palabras para este momento…Todos soñábamos con llevar esa copa a casa, pero esta vez no se dio. Duele, y mucho”, sostuvo en el comienzo de su comunicado.

En relación a los días de torneo, marcados por el nerviosismo y el esfuerzo físico, el futbolista destacó: “Me quedo con lo vivido en estos 50 días, con un grupo increíble que dejó el alma en cada paso”.

“Fue algo único, imposible de olvidar, y que voy a llevar conmigo para siempre. Es un orgullo enorme representar estos colores y vestir esta camiseta”, sumó.

La seleccion argentina fue recibida por miles de hinchas

Para agradecerle a los hinchas argentinos, desde los que recorrieron los estadios junto al plantel y aquellos que mostraron su apoyo desde territorio argentino, expresó: “Gracias a cada argentino que estuvo alentando, apoyando y creyendo hasta el final. Sin ustedes, nada de esto hubiera sido posible”.

“No hay nada más lindo que ser argentino”, concluyó en el posteo.

Lo Celso, uno de los jugadores que sostuvo la bandera en el partido ante Inglaterra

Tras el triunfo 2-1 de la Argentina ante Inglaterra en Atlanta, por las semifinales del Mundial, los futbolistas de la selección nacional colocaron sobre el césped una bandera blanca con letras negras que decía: “Las Malvinas son argentinas”.

Giovani Lo Celso sostuvo una bandera que decía: "Las Malvinas son argentinas" tras la victoria argentina ante Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 SHAUN BOTTERILL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En la previa del partido, el propio entrenador albiceleste, Lionel Scaloni, intentó de bajar la tensión, diciendo que sólo se trataría de un encuentro de fútbol, pero internamente los jugadores lo vivieron como un encuentro cargado de tensión. Y quedó demostrado en el mensaje que dieron los jugadores a través de la bandera colocada por el mediocampista Giovani Lo Celso en una de las áreas.

Una final atravesada por la tensión

El duelo frente a España estuvo marcado por el nerviosismo, las protestas y las decisiones arbitrales. La selección argentina debió disputar parte del encuentro con diez jugadores, una situación que obligó al cuerpo técnico a modificar su planteo para sostener al equipo en inferioridad numérica.

Lionel Scaloni también fue amonestado por cuestionar una determinación del árbitro esloveno Slavko Vincic desde la zona técnica.