Aunque ya pasaron más de cuatro meses, la decisión de River de cerrar sus puertas y no presentarse a jugar frente a Atlético Tucumán en el inicio de la Copa Superliga todavía sigue dejando tela para cortar. Aquel 14 de marzo pasado, a tan solo días del inicio del aislamiento en el país, generó una fuerte polémica en el mundo del fútbol argentino, que hoy continúa debatiendo sobre el accionar durante la pandemia de coronavirus. Frente a un panorama repleto de incógnitas, Mario Leito, presidente del equipo tucumano, reavivó la polémica con una fuerte declaración para criticar las "contradicciones" de los dirigentes de Núñez.

"River entra en contradicciones. Sin muertos no quiso jugar. Con miles de infectados y muertos, quieren volver al fútbol. No se entiende", explicó Leito en diálogo con La Oral Deportiva. Aquel 14 de marzo, en el país había tan solo 45 infectados y dos fallecidos por el Covid-19. "Así como no se presentó en su momento, ahora es de los que solicita volver a entrenar. Si mantienen el criterio que tuvieron en ese momento, estaríamos frente a contradicciones".

Por otro lado, el presidente del Decano también apuntó: "Aquellos días del partido con River, yo dije que había que tomar una decisión en conjunto y no unilateral. Si ellos lo planteaban como correspondía, hubiesen tenido el apoyo del fútbol argentino. Igualmente, creo que necesitamos la madurez de todos los presidentes para entender que estamos en una situación anormal. Debemos apoyar y dejar entrenar a aquellos que hicieron un esfuerzo para participar en copas internacionales".

Es que, mientras la Copa Libertadores ya fijó su calendario con el regreso para el 15 de septiembre, la Argentina y Bolivia son los únicos países que todavía no tienen fechas de regreso estipuladas. A pesar de que se estima que en la segunda semana de agosto comenzarían los entrenamientos grupales, la diferencia con el resto del continente es muy marcada y los clubes argentinos (Boca, River, Racing, Defensa y Justicia y Tigre) iniciarán la competencia con mucho menos tiempo de trabajo. Por eso, los cinco clubes presionan para volver cuanto antes a las prácticas.

Frente a estos dilemas, Leito explicó que su meta es que Atlético Tucumán pueda regresar a los enternamientos, ya que en Tucumán la situación no es la misma que en la del AMBA. "Yo planteé la posibilidad que teníamos en Tucumán de ya poder entrenarnos. Tuvimos una reunión en donde Tapia nos manifestó que no era factible entrenarse porque esto significaba una ventaja deportiva y teníamos que respetar", comentó.

"Mañana (por el viernes) vamos a tener una reunión para ver si podemos avanzar. Somos respetuosos más allá de tener una idea que no comparte esta posición. Debemos acatar las decisiones de AFA", contó el presidente tucumano, y cerró: "La verdad que quisimos hacer entender que no había ventajas deportivas y que los jugadores son parte de nuestro patrimonio, tenemos que prevenir lesiones".

River: de la decisión de no jugar a estar a disposición para volver

La institución millonaria fue la primera que tomó una decisión fuerte frente a la pandemia, cuando el 14 de marzo decidió cerrar las puertas del club y, pese a las distintas indicaciones del Ministerio de Salud y el Ministerio de Turismo y Deportes, decidió no presentarse a jugar la primera fecha de una Copa de la Superliga, que luego no continuó. Aquel día, los dirigentes de Atlético Tucumán se acercaron al estadio Monumental horas antes del horario estipulado para el inicio del partido para labrar el acta con la escribana Marisa Galarza, los árbitros y la policía para determinar que el encuentro no se pudo jugar por la decisión de River.

Aquella decisión causó una fuerte polémica y no tuvo demasiado respaldo en el fútbol argentino. Luego, a tres meses del inicio de la cuarentena, el técnico Marcelo Gallardo alzó la voz y apuntó contra la inacción de la AFA, en una reacción que fue apoyada por distintos futbolistas y dirigentes, pero que no cayó bien en el núcleo duro del presidente, Claudio Tapia. "El deseo es poder activarnos con procotolos y cuidados. Quiero que tengamos esa posibilidad cuando nos permitan. Así, el fútbol argentino va en decadencia, camino a entrar a una devaluación total y estoy preocupado. No podemos quedarnos de brazos cruzados", disparó el DT el 17 de junio en Radio La Red.

Hoy, con el calendario de la Copa Libertadores confirmado y sin definiciones de parte de los dirigentes del fútbol argentino, en River apuntan a retornar cuanto antes se permita y respetar los calendarios. "La postura del club hoy es la misma que ha sostenido a lo largo de toda la pandemia. River quiere competir y seguir los calendarios propuestos por las asociaciones y organizaciones, priorizando el cuidado de las personas y la salud pública", le explicaron a LA NACION fuentes del club de Núñez, y agregaron: "Es momento de abordar gradualmente la vuelta a la actividad. Estamos comprometidos y dispuestos a ofrecer nuestra colaboración para una inminente salida que nos permita retomar nuestras actividades sin afectar la salud pública".