El ranking de los 10 futbolistas más valiosos del fútbol argentino

Con valores que alcanzan los niveles del mercado europeo, el CIES Football Observatory dio a conocer el ranking actualizado de los jugadores con mayor valor estimado de transferencia en el fútbol argentino. El informe considera la proyección financiera de un eventual comprador y establece una estimación de precios “justos” para cada futbolista. La lista está encabezada por Maher Carrizo, juvenil de Vélez nacido en 2006, cuyo precio oscila entre los 18 y los 21 millones de euros.

La herramienta estadística desarrollada por el CIES desde 2013 evalúa múltiples variables deportivas y contractuales. En esta edición, relevó a los talentos más cotizados de 67 ligas del mundo, incluyendo la Primera División de la Argentina, y destacó a un futbolista por cada club. Los diez primeros, con valores superiores a los 9 millones de euros, proyectan protagonismo para la temporada 2026, en la que varios de ellos podrían emigrar al exterior o consolidarse como figuras del torneo local.

Maher Carrizo marcó tres goles y dio una asistencia durante el Mundial Sub 20 en Chile, en la que el equipo se quedó con el segundo puesto RAUL BRAVO - AFP

Maher Carrizo aparece como el activo más valioso del fútbol argentino. Con apenas 19 años, el extremo zurdo firmó contrato profesional hasta 2027 y su irrupción llamó la atención de scouts internacionales. Especialmente, tras su gran Mundial Sub 20, en el que fue una de las figuras del equipo que llegó a la final. Su valor estimado parte desde los 18 millones de euros y puede alcanzar los 21, lo que lo posiciona por encima del resto.

En el segundo lugar se encuentra Lautaro Di Lollo, marcador central de Boca nacido en 2004, que la temporada pasada se afianzó como titular en la defensa xeneize, incluso participando de los partidos del Mundial de Clubes. Tasado entre 14 y 16 millones, Di Lollo fue campeón Intercontinental con la Sub 20 xeneize en 2023 y es seguido de cerca por clubes del exterior tras un gran desempeño en 2025, donde fue destacado como el tercer mejor defensor central sub 23 del mundo en ligas fuera del Top 5 europeo, según un índice de rendimiento elaborado también por CIES.

Con tres goles en 31 partidos, Di Lollo se afianzó como una pieza importante en Boca Gonzalo Colini

La edad promedio de los diez primeros es de apenas 20 años, lo que refleja la capacidad del fútbol argentino para formar talentos con potencial de reventa internacional. Alejo Véliz (Rosario Central), Lautaro Rivero (River) y Juan Ignacio Nardoni (Racing Club) completan el grupo de los cinco primeros, con valores que van desde los 9 a los 16 millones de euros.

Alejo Véliz, delantero nacido en 2003 y a préstamo hasta mitad de año en Rosario desde Tottenham, volvió al club que lo formó en 2025 y ostenta un precio justo entre 13 y 16 millones de euros. Lautaro Rivero, la aparición de River en la defensa en el último semestre que llegó a la selección argentina, lo sigue con una tasación de 12 a 13 millones. Por su parte, Nardoni, mediocampista de Racing surgido en Unión, mantiene un valor de mercado que se sitúa entre los 9 y los 10 millones.

Alejo Véliz volvió en mitad de 2025, a préstamo desde Tottenham NACHO AMICONI

El listado continúa con Felipe Loyola (Independiente), categoría 2000, también con un valor de 9 a 10 millones, y Mateo Mendoza (Godoy Cruz), categoría 2004, cuyo precio justo está estimado entre 7,2 y 8,4 millones de euros. Loyola, mediocampista defensivo, y Mendoza, defensor central, son piezas clave en sus equipos.

Cierran el top 10 Tiago Palacios (Estudiantes), Alan Lescano (Argentinos Juniors) y Agustín Medina (Lanús), todos con valores superiores a los 6,5 millones. Palacios y Lescano nacieron en 2001, mientras que Medina, al igual que Carrizo, es de la generación 2006, lo que marca una nueva camada en ascenso de jóvenes argentinos.

Alan Lescano, talento al servicio de Argentinos Juniors Télam

Según explica el CIES, en el informe actualizado al 16 de diciembre de 2025, los valores establecidos se ajustan dentro de un rango del 10% hacia arriba o hacia abajo respecto del cálculo central, en función de la capacidad económica del potencial comprador. La herramienta se actualiza de forma periódica y es considerada de referencia en el mercado internacional, especialmente en los clubes europeos que buscan talento joven con margen de desarrollo.

En este sentido, la presencia de juveniles como Carrizo o Medina entre los diez primeros anticipa una temporada 2026 con foco en las divisiones formativas, y augura nuevas posibles transferencias importantes, como las que han marcado al fútbol argentino en los últimos años.

