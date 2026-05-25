Los videos de los festejos del primer título de Belgrano en su historia

Belgrano venció este domingo a River Plate en la final del Torneo Apertura y desató una serie de festejos en distintos puntos de Córdoba. Luego de que el equipo dirigido por Ricardo Zielinski lograra revertir el resultado en dos oportunidades, el Pirata se consagró campeón y miles de hinchas salieron a las calles para celebrar el título. También compartieron imágenes de las concentraciones en redes sociales.

La final se disputó en el estadio Mario Alberto Kempes, en la ciudad de Córdoba, y poco después del cierre del encuentro comenzaron a multiplicarse las caravanas, reuniones de simpatizantes y demostraciones de festejo en espacios públicos. La Policía de Córdoba difundió distintos registros de video sobre el operativo y las celebraciones que se desarrollaron durante la noche.

La Policía de Córdoba mostró la cantidad de gente que se juntó a festejar en el Patio Olmos

Uno de los videos publicados por la fuerza de seguridad mostró a la zona del Patio Olmos, uno de los centros comerciales más concurridos y emblemáticos de la capital provincial, colmada por hinchas de Belgrano. En las imágenes se observa una gran concentración de personas, fuegos artificiales y banderas celestes entre la multitud.

Previamente, la Policía también había compartido imágenes captadas por cámaras de seguridad instaladas en distintos sectores de la ciudad. En la publicación, la fuerza señaló algunos de los principales puntos de encuentro donde se registraron celebraciones masivas, entre ellos la intersección de avenida Colón y General Paz, la zona del Patio Olmos y las inmediaciones del estadio Julio César Villagra.

En Villa Carlos Paz también hubo celebraciones por la victoria de Belgrano

A los registros oficiales se sumaron numerosos videos difundidos por usuarios en redes sociales desde diferentes localidades de Córdoba. En La Falda, por ejemplo, se viralizó una grabación en la que se ve una extensa caravana de autos avanzando con bocinazos mientras hinchas con banderas celestes acompañaban el recorrido. En ese mismo video también aparecieron chicos realizando acrobacias con bicicletas cerca de los vehículos.

Otro de los registros mostró a un grupo numeroso de simpatizantes caminando por una avenida de Villa Carlos Paz mientras cantaban canciones vinculadas al club y agitaban banderas de Belgrano. Las imágenes reflejaron un clima de celebración extendido más allá de la capital provincial.

Los festejos incluyeron fuegos artificiales

También circularon videos tomados desde el interior de los festejos, con hinchas mirando espectáculos de fuegos artificiales junto a grandes grupos de personas. En otras grabaciones, el humo celeste de bengalas cubrió parte de las calles mientras los simpatizantes saltaban y cantaban en medio de los festejos por la consagración.

“Volvimos para esto, para ver si podía ayudar a darle un título a Belgrano. Todos quedaron en la historia del fútbol cordobés. Hemos venido para ayudar. ¿Si me voy a quedar varios años acá? Hoy por hoy no es una pregunta que me hago. Es todo muy reciente. No sé si me voy a quedar a vivir a Belgrano. Lo que sí tengo la plena seguridad de que mi corazón sí va a estar siempre en Belgrano", dijo el técnico en la conferencia de prensa posterior a la coronación.

También hubo festejos en otros puntos de Córdoba, como en La Falda

En otra parte de las declaraciones que dio luego del partido agregó: “Belgrano me ha enseñado a valorar a la gente, a querer a la gente de manera maravillosa, y después no tengo idea lo que pueda pasar de ahora en más. Pero siento una gran felicidad porque estos chicos (por los jugadores) entraron en la historia del fútbol cordobés”.

El campeonato sumó otra estrella para Zielinski, quien había logrado el ascenso a la primera división en 2011 en la recordada promoción ante River. También fue quien clasificó al Pirata al primer torneo internacional en la historia del club en 2013 (Copa Sudamericana) y ahora salió campeón del Torneo Apertura 2026, consiguiendo el primer título de primera división de la entidad cordobesa.