En qué horarios de Argentina juega la selección en el Mundial 2026

El combinado nacional enfrentará en la primera etapa, en el Grupo J, a Argelia, Austria y Jordania
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El Mundial 2026 es diferente a todos los que se realizaron anteriormente porque, entre el 11 de junio y 19 de julio próximos, competirán 48 seleccionados, entre ellos el argentino, en un torneo cuyos partidos se repartirán en tres países: Estados Unidos, México y Canadá.
El sorteo que se realizó en diciembre pasado en Washington ubicó al equipo albiceleste como cabeza de serie del Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania y jugará sus partidos en Kansas y Dallas. Dos de ellos serán en horario nocturno de nuestro país y el restante, por la tarde.
El elenco dirigiro por Lionel Scaloni debutará en el certamen frente a los africanos el martes 16 de junio a las 22 (hora argentina) en el Arrowhead Stadium de Kansas. Luego enfrentará a los europeos el lunes 22 de junio a las 14 y, por último, a los asiáticos el sábado 27 de junio a las 23. Ambos juegos serán en el en el AT&T Stadium de Dallas.
De los tres equipos en cuestión, el más complejo en los papeles es el combinado austríaco, con varias figuras que juegan en las cinco mejores ligas de Europa (Konrad Laimer en Bayern Múnich y Kevin Danso en Tottenham y David Alaba en Real Madrid, entre otros). Jordania es uno de los cuatro debutantes de esta edición mientras que Argelia llegó a cuartos de final en la última Copa Africana de Naciones.
Los rivales no deberían generarle inconvenientes a la Argentina, por lo que apuntará a quedarse con el primer puesto. Con el cambio de formato de la competencia por la participación de 16 seleccionados más que en los últimos siete Mundiales, el primer objetivo del plantel será acceder a los 16avos de final y lo logrará si se ubica primero o segundo o es uno de los ocho mejores terceros entre los 12 grupos. Si se ubica cuarto, quedará eliminado y concluirá su participación.
El rival de la primera ronda de eliminación directa del conjunto albiceleste se determinará de acuerdo a la posición que obtenga en la etapa inicial. Si termina como líder, se enfrentará al segundo de la zona H el viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami. En caso de ser segundo, chocará contra el primero de ese mismo grupo que conforman España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde el jueves 2 de julio en el SoFi Stadium de Los Ángeles.
Todos los partidos del certamen ecuménico contarán con televisación de DSports, mientras que los que involucren al seleccionado dirigido por Lionel Scaloni también se podrán ver a través de Telefé y la TV Pública. El plan premium de Disney+ transmitirá 30 partidos que aún no fueron anunciados, pero entre los cuales probablemente estén los de la Argentina.
Qué se sabe de la lista de convocados de la Argentina
Tal establece la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), la fecha límite para informar los convocados a la Copa del Mundo es el sábado 30 de mayo. Dos días después, el 2 de junio, la FIFA dará a conocer todas las nóminas y las oficializará.
Aunque no hay información oficial, se especula con que es inminente el anuncio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) de la nómina de convocados del seleccionado nacional. En la prelista, el entrenador de la albiceleste, Lionel Scaloni, incluyó el tope de jugadores posibles -55-, más allá de que están definidos los 26 que llevará a Norteamérica.
La prelista de la selección argentina para el Mundial 2026
Arquero
- Emiliano Martínez - Aston Villa
- Gerónimo Rulli - Olympique De Marsella
- Juan Musso - Atlético De Madrid
- Walter Benítez - Crystal Palace
- Facundo Cambeses - Racing Club
- Santiago Beltrán - River Plate
Defensores
- Agustín Giay - Palmeiras
- Gonzalo Montiel - River Plate
- Nahuel Molina - Atlético De Madrid
- Nicolás Capaldo - Hamburgo
- Kevin Mac Allister - Union Saint Gilloise
- Lucas Martínez Quarta - River Plate
- Marcos Senesi - Bournemounth
- Lisandro Martínez - Manchester United
- Nicolás Otamendi - Benfica
- Germán Pezzella - River Plate
- Leonardo Balerdi - Olympique De Marsella
- Cristian Romero - Tottenhman Hotspur
- Lautaro Di Lollo - Boca Juniors
- Zaid Romero - Getafe
- Facundo Medina - Olympique De Marsella
- Marcos Acuña - River Plate
- Nicolás Tagliafico - Olympique De Lyon
Volantes
- Gabriel Rojas - Racing Club
- Máximo Perrone - Calcio Como 1907
- Leandro Paredes - Boca Juniors
- Guido Rodríguez - Valencia
- Aníbal Moreno - River Plate
- Milton Delgado - Boca Juniors
- Alan Varela - Porto
- Ezequiel Fernández - Bayer Leverkusen
- Rodrigo De Paul - Inter De Miami
- Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen
- Enzo Fernández - Chelsea
- Alexis Mac Allister - Liverpool
- Giovani Lo Celso - Real Betis
- Nicolás Domínguez - Nottingham Forest
- Emiliano Buendia - Aston Villa
- Valentín Barco - Racing Club De Estrasburgo
Delanteros
- Lionel Messi - Inter De Miami
- Nicolás Paz - Calcio Como 1907
- Franco Mastantuono - Real Madrid
- Thiago Almada - Atlético de Madrid
- Tomás Aranda - Boca Juniors
- Nicolás González - Atlético de Madrid
- Alejandro Garnacho - Chelsea
- Giuliano Simeone - Atlético de Madrid
- Matías Soulé - Roma
- Claudio Echeverri - Girona
- Gianluca Prestianni - Benfica
- Santiago Castro - Bologna
- Lautaro Martínez - Inter De Milán
- José Manuel López - Palmeiras
- Julián Álvarez - Atlético de Madrid
- Mateo Pellegrino - Parma
En la previa al Mundial 2026, la Argentina disputará dos amistosos en Estados Unidos, ya con el plantel de 26 jugadores definido. Primero, el 6 de junio, se medirá con Honduras en Texas. Posteriormente, el día 9, jugará ante Islandia en Alabama.
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