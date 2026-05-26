Lesionados de la selección argentina: esta es la situación de los posibles convocados al Mundial 2026

La selección argentina ya piensa en el Mundial 2026. Con el objetivo de defender el título obtenido en Qatar 2022, el DT Lionel Scaloni ultima detalles para cerrar la lista de 26 convocados que representarán al país en Norteamérica. La mayoría del plantel ya está confirmado, pero el cuerpo técnico aguarda por la recuperación de algunas piezas importantes que están entre algodones.

De los arqueros, Emiliano ‘Dibu’ Martínez se consagró campeón de la UEFA Europa League la semana pasada tras la goleada 3 a 0 de Aston Villa sobre Friburgo, en un partido en el que sufrió una pequeña fractura en el dedo anular de la mano derecha. “Me rompí el dedo en la entrada en calor... Y no hay mal que por bien no venga. Lo hice toda mi vida. Y lo sigo haciendo”, expresó tras la consagración. No estará disponible para los amistosos frente a Honduras e Islandia, pero al no requerir intervención quirúrgica tendría para 20 días de recuperación y llegaría al debut mundialista.

Fracturado y todo, el 'Dibu' atajó en la final de la Europa League; mantuvo la valla invicta y Aston Villa gritó campeón Khalil Hamra - AP

Entre los defensores, la Argentina tiene varios asteriscos. Cristian ‘Cuti’ Romero sufrió un esguince en el ligamento colateral de la rodilla derecha a mediados de abril y está en pleno proceso de recuperación, aunque sería citado. Además, hay tres posibles convocados con lesiones musculares: Nahuel Molina y Gonzalo Montiel (desgarro muscular grado 1 en el muslo izquierdo), y Marcos Acuña (sobrecarga en el isquiotibial derecho). Los laterales derechos llegarían con lo justo al primer partido contra Argelia, mientras que el zurdo, quien no se mantiene como una fija en la nómina definitiva, no acarrea un problema muscular de gravedad.

Cristian Romero junto a Luis García, kinesiólogo de la selección argentina, en plena recuperación Instagram

En el mediocampo, los únicos “tocados” son Nicolás González y Nico Paz. El polifuncional zurdo de Atlético de Madrid se desgarró en un entrenamiento a finales de abril y está en el tramo final de la recuperación, pero llegará sin rodaje. En tanto la estrella de Como 1907, elegido como el mejor volante de la temporada en la Serie A, sufrió un traumatismo y una pequeña fisura en la rodilla izquierda. Sin embargo, ya no tiene dolor y fue preservado en el último partido de Como en la liga italiana para no empeorar la lesión.

Por último, entre los delanteros, Julián Álvarez tiene un esguince leve y una molestia persistente en el tobillo izquierdo por un golpe sufrido en las semifinales de la UEFA Champions League ante Arsenal, pero los estudios médicos descartaron lesiones óseas o musculares graves. Sin embargo, la mayor preocupación pasa por el estado de salud de Lionel Messi.

El domingo pasado, en el último encuentro de Inter Miami antes del inicio de la Copa del Mundo, sintió una molestia en la cara posterior del muslo izquierdo y pidió el cambio a los 23 minutos del segundo tiempo. Los estudios médicos realizados arrojaron que padece una pequeña lesión muscular que, si bien no alcanza la gravedad de un desgarro, lo obligará a frenar alrededor de diez días, algo que altera su puesta a punto y no le permitirá estar en los amistosos del 6 y 9 de junio, ya con la selección instalada en Estados Unidos.

En los últimos meses evitó hablar públicamente sobre su presencia en el Mundial. Prefirió dejar correr el tiempo y evaluar sensaciones en esta etapa final de la temporada, ya con una buena cantidad de partidos encima y un conocimiento absoluto de su físico. Especialmente después de un 2024 y 2025 en el que le costó sostener una regularidad en la selección: acumuló 16 presencias y nueve ausencias, aunque solo una -frente a Perú, en la Copa América- obedeció a una decisión de Lionel Scaloni, que aquella noche optó por preservar a los titulares.