Fuente: LA NACION - Crédito: Fernando Massobrio

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de junio de 2019 • 19:17

En San Lorenzo pasó lo de siempre. Se fue un entrenador y después salieron a flote situaciones que parecían escondidas. Jorge Almirón había llegado con mucha ilusión -quizá demasiada- al conjunto de Bajo Flores. Pero después, poco a poco, fue perdiendo fuerza a medida que las victorias no llegaban. ¿Conclusión? Almirón, el director técnico que todos querían, está de vacaciones en México y Juan Antonio Pizzi está a punto de ser presentado como su reemplazante. Claro que las cosas no se arreglan así como así. Y en ese aspecto entran las declaraciones de uno de los referentes del grupo, el goleador Nicolás Blandi.

"No voy a negar que algunas situaciones molestaron en el plantel, pero no solo a mí sino a todos los jugadores. Jorge [por Almirón] sabe bien del esfuerzo que hice para jugar algunos partidos y las consecuencias que eso me trajo", señaló Blandi, en diálogo con Fox Sports. Vale aclarar que Blandi estuvo lesionado durante casi todo el ciclo de Almirón al frente del conjunto de Bajo Flores.

Blandi, consciente o inconscientemente, puso el foco en Almirón. En algunas situaciones que se intuían, pero que nadie se animaba a confirmar. El DT, sabido era, se manejaba con fuerte carácter y rara vez le torcían la opinión. Así le fue bien en Godoy Cruz. Mal Independiente. Muy bien en Lanús. Y mal en Atlético Nacional de Medellín. El entrenador siempre marcó diferencias y casi nunca se llevó bien con los históricos de los plantes. Lanús, un plantel armado, acaso, haya sido la excepción. Y en San Lorenzo fueron muchas más las malas que las buenas. Pero mejor que lo diga Blandi.

"Uno siempre espera que el entrenador defienda a sus jugadores, aún cuando a veces no lo merezcan o no se lo hayan ganado", señaló atacante. Blandi, no obstante, aseguró que el plantel no decidió la salida de Almirón a quien consideró "muy capacitado" en su trabajo.

"Fue un semestre duro. No se dieron los resultados. Tratamos de reflejar la idea en cada entrenamiento y cada vez que salíamos a la cancha. Indudablemente no pudimos lograrlo. Cuando las cosas no salen bien las responsabilidades son compartidas, cada uno tiene que asumir lo que le toca. El grupo se brindó al máximo hasta el último día", añadió el ex atacante de Boca.

Por último, Blandi se refirió a su futuro en San Lorenzo: "Si durante el mercado de pases llega una oferta se verá, pero yo estoy para seguir acá. Me llevé las cosas (sus pertenencias) como lo hago siempre, en cada mercado porque después las regalo?.

Los dirigentes de San Lorenzo deben resolver aún la salida de Almirón con la firma de la rescisión del contrato. Una vez concretado este paso, en principio será ejecutado mañana, Juan Antonio Pizzi acordará su nuevo vínculo con el club, pero ya inició el trabajo para la conformación del plantel.

Almirón hizo una muy mala campaña en el torneo local, pero llevó a San Lorenzo a los octavos de final de la Copa Libertadores, en los que el Ciclón se medirá con Cerro Porteño. De hecho, el Ciclón respiró en los promedios una vez que se conoció la decisión del Tribunal de Apelaciones de la Superliga, que dejó en suspenso la quita de seis puntos por presuntas irregularidades en los pagos a los futbolistas.

TÉLAM