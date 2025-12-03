San Lorenzo acumula problemas, deudas y noticias insólitas en medio de una crisis sin solución a la vista

El despojo futbolístico sufrido por San Lorenzo en Santiago del Estero ante Central Córdoba, por los octavos de final de los playoffs, cuando perdió 2-1 con un muy polémico arbitraje de Nazareno Arasa, ya quedó muy lejos aunque solo pasaron 10 días. Pero ese tiempo, en un club arrasado como el que por ahora preside Marcelo Moretti, es mucho.

Es que luego de algunos días libres tras perder ante el conjunto santiagueño, hace exactamente una semana, el plantel se reencontró en la Ciudad Deportiva para la última etapa de entrenamientos antes de las vacaciones, de cara a un 2026 que tendrá como exigencias deportivas la participación en los torneos locales, en la Copa Argentina y en la Copa Sudamericana.

En aquella práctica se dio una charla entre el plantel y el cuerpo técnico, que llegó con la idea de liberarlos a las pocas horas, pero los futbolistas querían una respuesta dirigencial para intentar despejar el horizonte. “Entendían que, si no tomaban medidas, no cobraban más, sobre todo aquellos que tienen la posibilidad de irse. Así no se puede seguir, sin saber quién va a ser el presidente, dilatando todo”, le confió a LA NACION una persona influyente en el club. Por eso se consensuó que los futbolistas se entrenarían hasta el viernes 5 de diciembre, y volverían a verse el sábado 27 para abrir una pretemporada.

Gastón Hernández, Cuello y Cerutti: los jugadores de San Lorenzo están intranquilos

Al inicio de esta semana, los jugadores tomaron una medida aún más fuerte: decidieron no entrenarse ante la deuda de 200.000 dólares en concepto de premios y parte de sueldos que el club mantiene con ellos (que no va de la mano con lo que la AFA les pagó en las últimas semanas). Ese monto fue el acordado por clasificarse a la Copa Sudamericana y la decisión fue tajante, a tal punto que no volverían a hacer trabajos de campo hasta que se les pagase el total.

Mientras tanto, el cuerpo técnico del DT Damián Ayude rediseñó la semana y decidieron avanzar con algunos estudios médicos cuyos resultados iban a estar listos en el momento de volver para la pretemporada. Por eso, en las últimas horas del lunes se les avisó a los jugadores que hicieran ayuno de 12 horas para realizarse diversos chequeos de laboratorio durante este martes. Pero falló el plan y otro problema desnudó el vacío operativo de la institución: no se le pagó al laboratorio, que sabiendo a qué club iban a tomar las muestras, decidió no montar todo para realizar los estudios y se suspendieron los chequeos. A última hora del lunes el plantel recibió un mensaje que les “levantaba” el ayuno y los esperaba el martes para entrenarse.

En el entrenamiento, otra vez los jugadores no realizaron trabajos de campo porque todavía no se les canceló el 100% del monto, pese a que nuevamente la marca que viste el club, Atomik, tiró una soga para un mini-salvataje. Esta vez fueron 120 millones de pesos que sirvieron para achicar la deuda con el plantel, y estirar una deuda con la firma de indumentaria que ya asciende a 720 millones de pesos, en concepto de regalías por adelantado que recibe el club de las diversas ventas de camisetas y ropa en general.

Los jugadores de San Lorenzo decidieron no entrenarse ante la falta de respuestas de la dirigencia

La diferencia entre lo abonado y lo que aún no se depositó no se sabe de dónde va a salir. El club asegura no tener más dinero (ni a quién más pedirle), por lo que se agrava el escenario.

“Lo que molesta es la mentira”, dijo Miguel Ángel Russo cuando San Lorenzo eliminaba a Argentinos Juniors y llegaba a las semifinales el torneo pasado. Y eso sienten todos en San Lorenzo: que Marcelo Moretti les promete e incumple siempre. Lógicamente el fútbol es donde más se visibiliza la crisis azulgrana, pero el básquet y el futsal también viven situaciones críticas: varios jugadores del básquetbol podrían ser desalojados por falta de pago.

La dirigencia de San Lorenzo no abonó los alquileres de los deportistas y en algunos casos recibieron la notificación de desalojo. Incluso el capitán, Lucas Pérez, evalúa dejar la institución ante las innumerables promesas de pago hechas (e incumplidas) por el club. El futsal, por ejemplo, jugará una final este sábado en Caballito ante Ferro, pero decidió no entrenarse porque hace tres meses que no les pagan los sueldos. Y así, varios ejemplos más. ¿Otro? Ante la necesidad de obtener dinero fresco de cualquier manera, el club convocó a varios dueños de palcos para apresurarlos con la renovación de los mismos bajo la amenaza de “vendérselos a otras personas porque hay lista de espera”, según le confiaron a este medio. De esa manera se “recaudaron” bajo presión más de 150.000 dólares.

Marcelo Moretti y Claudio Chiqui Tapia, presidente de la AFA

En el campo político y dirigencial, San Lorenzo es un caos. Después de varias reuniones con Claudio Tapia, el presidente de la AFA, en Ezeiza, se habría acordado avanzar sobre una nueva acefalía, tras la generada el 16 de septiembre y que detuvo la Justicia luego de un pedido del propio Moretti.

Según averiguó LA NACION, finalmente la acefalía se haría realidad, pero nadie se anima a gritar a viva voz que estarán los votos para garantizarla. Tampoco está la fecha para esa reunión de la comisión directiva: por agenda de la AFA, que es prácticamente un garante a esta altura, sería recién la semana próxima, una vez que Tapia regrese del sorteo del Mundial en los Estados Unidos. La Asamblea Extraordinaria, en caso de haber acefalía, será convocada y allí se determinará un gobierno de transición que manejará el club hasta que haya elecciones anticipadas: por lo bajo, los conocedores de los pasillos de la sede en la Avenida La Plata, dicen que sería justamente después de la final de la Copa del Mundo… por julio de 2026.

La situación parece inmanejable y asoma como irreversible en el Ciclón. Mientras tanto, un grupo de jugadores y su cuerpo técnico no saben con quién hablar para tratar sus temas: hay una oferta desde Arabia Saudita por Jhohan Romaña, y por otro lado, Hernández y Cuello podrían marcharse de un club que necesita hacer caja cuanto antes, para paliar tantas deudas y levantar más de 14 inhibiciones por cuatro millones de dólares.