La crisis de San Lorenzo: el plantel no se entrenó por la deuda que mantienen los dirigentes

San Lorenzo ya no compite en el torneo Clausura: el equipo fue perjudicado por los fallos arbitrales en la victoria de Central Córdoba por 2-1, en Santiago del Estero, y su sueño deportivo finalizó en los octravos de final, luego del penal mal sancionado para el local y la injusta expulsión de Jhohan Romaña. Se había puesto en ventaja con un golazo de Facundo Gulli, pero no le alcanzó. Y los jugadores sumaron interrogantes en medio de la crisis institucional. Si bien la idea original se mantiene, seguir entrenando hasta el 5 de este mes, cuando empezarán las vacaciones, este lunes decidieron poner en marcha una medida de fuerza por incumplimiento en los pagos: no se entrenaron.

Cuando el plantel se juntó para entrenarse esta mañana, tomaron la decisión de no salir a la cancha auxiliar del Nuevo Gasómetro. Cansados de no cobrar los premios y sueldos adeudados luego de una nueva promesa incumplida de que esta semana se cancelaría parte de esa deuda, los futbolistas tomaron la decisión de no entrenarse y se la comunicaron a Damián Ayude, más que entrenador un piloto de tormentas desde hace meses.

Justo antes de jugar ante Central Córdoba, la AFA le había aportado a las cuentas de San Lorenzo un salvataje económico. Eso se utilizó para abonar el atraso salarial hace algunas semanas, pero aún hay deudas de sueldo y premios por clasificarse a los playoff del certamen local. Y eso, claro, le corresponde abonarlo al club, y la responsabilidad es de los dirigentes. Lo que sucede es que además se mantiene una acefalía dirigencial que no tiene fin, por más que -en los papeles- Marcelo Moretti se mantiene como presidente.

El equipo titular de San Lorenzo que salió a jugar ante Central Córdoba en Santiago del Estero, en el último partido oficial de 2025 Prensa San Lorenzo

No es la primera vez que los futbolistas manifiestan esta disconformidad por la situación. Incluso hubo declaraciones públicas de cansancio durante los últimos meses, pedido de inhibiciones y más de una vez habían pensado en no concentrarse antes a un partido del certamen local, pero ahora que la competencia terminó, sintieron la necesidad de expresarse de esa manera.

Los jugadores, charlando este lunes entre ellos en el vestuario, pretenden saber qué va a pasar políticamente en el club de una vez por todas. Hace semanas que escuchan que se va a realizar una reunión de Comisión Directiva para intentar ¿normalizar? la situación, donde podría decretarse la acefalía nuevamente y ese ser el fin de Marcelo Moretti como presidente. Pero todo sigue sin resolverse, ni siquiera luego del pedido de Claudio Tapia en el cónclave organizado en el predio de la AFA en Ezeiza, donde les pidió unidad y que solucionen las cosas de una vez por todas. Dadas todas estas circunstancias es que muchos piensan en irse y no jugar en 2026 en San Lorenzo.

Si bien hasta el momento el club de Boedo no recibió ninguna oferta formal, los futbolistas que podrían emigrar son Jhohan Romaña (manejaría un interés de Arabia), Alexis Cuello, Gastón Hernández y Matías Reali. También hay contratos que finalizan el 31 de diciembre: Andrés Vombergar, Emanuel Cecchini, Nery Domíngez y Ezequiel Cerutti. Lo que está claro es que, en este contexto, ningún futbolista tiene muchas ganas de quedarse. Y mientras continúen las deudas y la incertidumbre dirigencial, el malestar se potencia.