Un insólito error ocurrió este sábado por la noche en la previa del amistoso de la selección argentina frente a Honduras a días del comienzo del Mundial 2026. El sonidista se equivocó y, en lugar de reproducir el himno nacional del país sudamericano, puso El Bombón Asesino, icónica canción de Los Palmeras.

El furcio se dio mientras los futbolistas argentinos estaban preparados para entonar las estrofas del himno. En ese momento, comenzó a sonar la emblemática canción de cumbia santafesina y la cara de los futbolistas se tornó de confusión.

Durante la transmisión se percataron del error y alertaron a los televidentes. “Me parece que le erraron. Cortame la música y metele otro track, le erraste”, marcaron.

El sonidista del amistoso de la selección reprodujo una icónica canción de cumbia en lugar del himno argentino

A su vez, cuando por los parlantes empezó a sonar El Bombón Asesino, desde las tribunas del estadio Kyle Field de Texas se comenzaron a escuchar silbidos, mezclados con aplausos.

En tanto, el error fue arreglado unos segundos más tardes y el sonidista reprodujo el himno de la selección argentina. En ese momento, los futbolistas entonaron las estrofas y se dio inicio al amistoso de preparación.

A 10 días de su debut en el Mundial 2026, la selección argentina enfrenta a Honduras, que no participará de la Copa del Mundo, en el estadio Kyle Field de Texas, Estados Unidos. Además, el próximo martes se medirá contra Islandia, en el último amistoso antes de la competencia.

La selección se prepara para el Mundial y Scaloni prueba jugadores RONALDO SCHEMIDT - AFP

Lionel Scaloni, por su parte, armó un equipo inicial que combinó a los jugadores titulares y suplentes, a modo de evaluación para la Copa del Mundo. Además, muchos de los futbolistas se encuentran con molestias físicas, con lo cual el entrenador también busca -en estos dos amistosos- exigirlos para ver si pueden llegar al Mundial o debe buscar algún reemplazo. Entre los que no fueron convocados en la lista de 26, algunos fueron notificados de que podrían entrar en caso de que alguien que sí la integra no reúna las condiciones, entre ellos, Máximo Perrone, Emiliano Buendía y Marcos Senesi.

En el partido, a los 35 minutos del primer tiempo, Lautaro Martínez abrió el marcador desde los 12 pasos, tras un penal que encendió las dudas. Luego, al comienzo del segundo tiempo, Giuliano Simeone extendió la ventaja después de una jugada colectiva.

Una de las buenas noticias que recibió Scaloni fue la vuelta de Cristian “Cuti” Romero, que había sufrido una lesión en Tottenham meses atrás y llegó a la convocatoria en condiciones dudosas. El defensor, en tanto, ingresó en el segundo tiempo, disputó más de 30 minutos y no mostró dolencias.

La albiceleste integra el grupo J del Mundial junto con Argelia, Austria y Jordania. Hará su debut el martes 16 de junio ante el país africano y, el lunes 22 enfrentará a la selección europea y el sábado 27 se medirá ante el combinado asiático. A diferencia de ediciones anteriores, esta será la primera Copa del Mundo con 48 participantes -antes eran 32-, por lo que esta vez la fase de eliminación directa comenzará en los 16avos de final.