El sorteo de la Champions League: Real Madrid vs. Manchester City, el cruce más atractivo de los octavos de final
Además, el PSG, defensor del título tendrá un duelo de alto voltaje contra Chelsea, campeón del Mundial de Clubes; la final será el 30 de mayo, en Budapest
Los playoffs de la Champions League dejaron condimentos para todos los gustos. Desde el picantísimo cruce entre Real Madrid y Benfica, con el affaire Prestianni-Vinícius Jr. que dominó la serie, hasta la dramática eliminación de Juventus, en Turín, a manos de Galatasaray, pasando por la confirmación del humilde Bodo Glimt, de Noruega, que sacó del camino al poderoso Inter. Y ni hablar de la hazaña de Atalanta, que remontó un resultado adverso frente al Borussia Dortmund...
El torneo de clubes más importante de Europa, con los equipos más poderosos del mundo, tendrá su continuidad en los octavos de final, luego del sorteo realizado este viernes en Nyon, Suiza, donde la UEFA determinó los cruces que se vendrán, además del camino hacia la gran final, que tendrá lugar el 30 de mayo próximo, en Budapest, Hungría. Aún no quedaron definidas las fechas de los octavos de final, pero se estima que los encuentros de ida se disputarán el 10 y 11 de marzo, mientras que los de vuelta serán a la semana siguiente (17 y 18).
Cabe recordar que con este nuevo formato, los ocho primeros de la tabla general esperaron en octavos de final -asegurándose definir como local sus series-, mientras que los siguientes 16 equipos se cruzaron en los playoffs para determinar los ocho rivales de la siguiente instancia.
El sorteo
Con el croata Ivan Rakitic como anfitrión -vivió un curioso episodio cuando no pudo desenroscar la primera bolilla y tuvo que ser ayudado-, el primer duelo que surgió del sorteo era el más esperado, casi una final anticipada: Real Madrid será rival de Manchester City, un verdadero clásico de estos tiempos.
El historial entre ambos en la Champions: 15 enfrentamientos, con 6 triunfos para Real Madrid, 5 para el City y 4 empates. El último cruce en fase decisiva fue en los playoffs de la edición 2024/25, en la que los españoles se impusieron en ambos partidos (3-2 y 3-1). El 10 de diciembre chocaron en la fase regular, en Madrid, y terminó con triunfo del City por 2 a 1, con goles de O’Reilly y Haaland (Rodrygo descontó para el Madrid).
Paris Saint Germain, el defensor del título, que no la tuvo sencilla con Monaco, también protagonizará un cruce de alto voltaje frente a Chelsea, el campeón del primer Mundial de Clubes.
Diego Simeone habrá respirado al ver su rival. A priori, Atlético de Madrid tiene las de ganar ante un Tottenham que viene en caída libre en la Premier League, con muchos lesionados y un técnico nuevo, Igor Tudor. Con sus vaivenes, los colchoneros parecen llegar mejor parados al duelo.
Las caras de los representantes de Atalanta fueron elocuentes. Tendrán enfrente al siempre poderoso Bayern Munich, una empresa difícil. Los que mantienen la ilusión son los noruegos de Bodo Glimt, que intentarán continuar su sueño ante Sporting de Lisboa, que marcha segundo en la liga portuguesa.
Arsenal, la sensación de la Premier League, tiene también una gran oportunidad de avanzar: le tocó en suerte Bayer Leverkusen, de andar irregular en la Bundesliga.
Galatasaray, que enmudeció el Stadio delle Alpi cuando en un par de minutos dejó afuera a Juventus en tiempo suplementario, tendrá la oportunidad de dar el gran salto ante un Liverpool que no atraviesa su mejor momento tras la época dorada de Jurgen Klopp.
Newcastle tampoco pasa por su mejor momento en el torneo inglés y deberá fortalecerse y recurrir a lo mejor de sí para afrontar el duelo con Barcelona, que anima desde arriba la liga española.
Los cruces de octavos de final quedaron así
- Real Madrid vs. Manchester City
- Bodo Glimt vs. Sporting de Lisboa
- Paris Saint Germain vs. Chelsea
- Newcastle vs. Barcelona
- Galtasaray vs. Liverpool
- Atlético de Madrid vs. Tottenham
- Bayern Munich vs. Atalanta
- Bayer Leverkusen vs. Arsenal
