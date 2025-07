El sorteo del Mundial 2026: la FIFA lo realizará en Las Vegas, ciudad que no será sede durante el torneo

Por más que no recibirá ni un solo partido durante el torneo, Las Vegas será el centro del fútbol mundial por una noche. En una decisión que mezcla espectáculo y estrategia comercial, la FIFA confirmó que el sorteo del Mundial 2026 se celebre en la Ciudad del Pecado, en Nevada, el próximo viernes 5 de diciembre de 2025.

El escenario elegido no es casual. The Sphere, el estadio-esfera de última generación con capacidad para 17.500 personas y pantallas LED envolventes, será el teatro perfecto para un show que cada vez se aleja más de los viejos salones de conferencias y se acerca al universo del entretenimiento global. Será la primera vez que el sorteo de una Copa del Mundo se celebre en un escenario tan futurista.

El circuito del GP de Las Vegas de Fórmula 1 pasa por al lado de The Sphere Rick Scuteri - FR157181 AP

Que Las Vegas se quede con un evento de esta magnitud tiene un sabor particular. No solo porque no fue elegida como una de las 16 sedes del Mundial, sino porque su ausencia fue uno de los debates más intensos en la previa de la designación.

¿La razón? El estadio Allegiant, casa de los Raiders en la NFL y uno de los más imponentes del país, no cumple con los estándares FIFA para el fútbol. Las reformas necesarias para adaptarlo habrían implicado cerrar el complejo durante varios meses, algo inviable en una ciudad con calendario deportivo y de entretenimiento muy cargado. A eso se suma un motivo más económico: los responsables del turismo local consideraron que el Mundial no garantizaba el retorno suficiente en comparación con la inversión requerida.

Aun así, la ciudad del neón se quedó con un premio consuelo de lujo: ser la vidriera del primer sorteo de una Copa del Mundo con 48 equipos.

El escenario más espectacular del mundo

Inaugurado en septiembre de 2023 por la banda irlandesa U2, The Sphere es considerado una joya de la arquitectura tecnológica: una esfera gigante recubierta de LED por fuera y por dentro, capaz de ofrecer experiencias inmersivas con sonido 3D y efectos visuales envolventes. Un ícono del nuevo entretenimiento.

Para la FIFA, que desde hace años busca transformar cada instancia del Mundial en un espectáculo globalizado, la elección del lugar tiene lógica estratégica. Allí se reunirán representantes de las 48 federaciones clasificadas, medios de todo el mundo, exjugadores, entrenadores, sponsors y dirigentes.

Un Mundial más largo y masivo

La Copa del Mundo 2026 será la primera con 48 selecciones, un salto histórico desde las 32 que se mantuvieron durante siete ediciones consecutivas. El nuevo formato implicará una fase de grupos con 12 zonas de 4 equipos cada una. De allí se clasificarán los dos mejores de cada grupo más los ocho mejores terceros, para conformar así unos dieciseisavos de final.

Esto hará que el torneo aumente de 64 a 104 partidos, alargándose en duración y ofreciendo más oportunidades para equipos que antes tenían que ver el Mundial por televisión. El campeón, a diferencia del formato anterior, deberá jugar ocho partidos para levantar la copa.

Infantino, presidente de la FIFA Lynne Sladky - AP

La pelota empezará a rodar el jueves 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca, donde México será local en el partido inaugural. Pero el verdadero inicio simbólico del Mundial se dará seis meses antes, cuando los bombos definan la suerte de los grupos en Las Vegas, una ciudad que —aunque fuera del mapa futbolero— volverá a estar en el centro de la escena global.

La FIFA eligió Las Vegas con un mensaje claro: el fútbol ya no se limita a lo que pasa en el campo de juego. El show importa y el negocio también. Que el sorteo no se celebre en ninguna de las sedes reales del Mundial —como Nueva York, Miami o Los Ángeles— habla de una búsqueda de impacto más allá de lo estrictamente deportivo.

Para los más puristas puede resultar un contrasentido. Pero para los estrategas de la FIFA, es un paso más hacia ese ideal de “evento total”, donde el fútbol es apenas una parte importante de una maquinaria más compleja.