Australia vs. Turquía, en vivo, por el Mundial 2026
El equipo oceánico y el de Medio Oriente se estrenan en Vancouver en el grupo D, que tiene por líder a Estados Unidos
La comparación histórica entre Cahill e Irankunda
La FIFA compara a Tim Cahill, histórico jugador y su emblemático festejo realizado en 2006 en un partido contra Japón, a es parte de la historia de la selección de fútbol de Australia, Nestory Irankunda. "Auténtica herencia australiana", escribe la federación internacional junto con una imagen que muestras a ambos jugadores.
True Aussie heritage 🇦🇺#FIFAWorldCup pic.twitter.com/AtmKp63aFu— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 14, 2026
Final del primer tiempo
Luego de los cuatro minutos adicionados por el cuerpo arbitral, termina el primer tiempo. En la primera parte se evidencia que el equipo dirigido por Tony Popovic logra imponer las condiciones de juego: Los australianos logran hacer daño a pesar de la escasa cantidad de juego ofensivo y logrando darle la pelota a la selección de Turquía pero quitándole la capacidad de generar peligro, gracias a que todo el quipo se compromete a colaborar en defensa.
Turquía deberá buscar cambios de ritmo y creatividad para convertir la tenencia de pelota, ampliamente superior a la de su oponente, en peligro real.
Irakunda, protagonista de la primera mitad del partido, vuelve a generar peligro
IRANKUNDA TUVO EL SEGUNDO 🇦🇺— DSPORTS (@DSports) June 14, 2026
⚽ Otra gran jugada individual del australiano que, esta vez, terminó en las manos de Çakır.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/V0a0L7ztHz
Australia se mete atrás y resiste pero sin sufrir en exceso
Los 10 jugaodres de campo de Australia se posicionan en su propio campo de juego, con una línea de cinco defensores. En ese marco, Turquía logra llegar hasta tres cuartos de cancha pero sin hacer daño. Prueba por adentro y por afuera, con remates de afuera y teniendo paciencia para armar la jugada. Sin embargo, faltando apenas minutos para el final del primer tiempo, Australia logra resistir.
El palo que le negó el gol a Turquía
BARDAKCI SACÓ UN TERRIBLE ZAPATAZO, BEACH METIÓ UN ATAJADÓN Y LA PELOTA DIO EN EL PALO 🔒🇦🇺#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/VNHGyzwxPQ— DSPORTS (@DSports) June 14, 2026
Turquía prueba con los centros: Baris Yilmaz gana protagonismo
El equipo turco se apura para buscar la igualdad pero, por el momento, no lo logra. En ese marco, el equipo de conjunto rojo pierde paciencia y circulación de banda a banda y comienza a probar en mayor cantidad de oportunidades con el juego por las bandas. Por eso, el extremo izquierdo Yilmaz toma cada vez más protagonismo con sus centros al área. Por momentos Güler intenta retroceder algunos metros y hacerse cargo del ataque de su equipo.
Dudas en el fondo de Australia
Dudas en el fondo de Australia. Primero, la defensa no despeja y el arquero, Patrick Beach, debe despejar con el riesgo de un quite sobre el área o un blooper peligroso.
Un minuto después, el equipo turco logra apuntar al arco con poca oposición por parte de los de camiseta amarilla. Sin embargo, el intento de los de rojos termina en un intento desviado y no llega a concretar daño.
Palo para Turquía
Después del primer cambia en el marcador, Turquía pone el pie en el acelerador. Abdulkerim prueba desde afuera del área y el palo niega la alegría para el pueblo turco. La pelota sigue en juego y rapidamente llega otro remate. Por su parte, Australia mantiene su estrategia, le da el balón a su rival y busca, ya con más confianza, atacar con corridas y pocos pases.
Gol de Australia
Luego de la pausa de hidratación, vino la primera jugada de verdadero peligro a favor de Turquía. Sin embargo, de una contra vertiginosa llega el primer gol, de Australia. En los pies de Irankunda, desde la izquierda y hacia adentro, y jugando con los espacios, llega el primer tanto del encuentro.
Primer roce del partido
El jugador turco Kökçü recibe la pelota cerca de su área y busca defender la posesión. Burguess, el 3 de Asutralia, marca de manera agresiva y hay un forcejeo y entredicho entre los jugadores.
Falta en ataque y susto para el arquero turco
En un avance de Australia, consigue un corner. De esa situación, llega un centro que cae al área. El arquero sale a cortar el envío pero la salida parece defectuosa y genera un segundo temor entre los de camiseta roja. Sin embargo, la transmisión muestra que el error se debió al empujón de un jugador asustraliano y cobra falta en ataque.
Turquía no profundiza y Australia busca mostrar algo de peligrosidad
Entre los 5 y los 10 minutos del juego, el plantel australiano intenta deshacerse del acecho turco, que se posiciona, en momentos de ataque, con los centrales hasta la mitad de la cancha.
En ese marco, los australianos buscan, con jugadas de pocos pases y rápida transición alcanzar el arco rival y buscar el disparo.
Turquía busca manejar el partido, en los primeros minutos del encuentro
La selección de Turquía busca hacerse cargo del partido. Con Çalhanoğlu como director de la ofensiva, el equipo de camiseta roja avanza en el campo de juego. En ese marco, Arda Güler, jugador del Real Madrid, logra patear al arco por primera vez en este debut mundialista.
Comenzó el partido entre Turquía y Asutralia
Australia y Turquía ya se enfrentan por la fase de grupos del Mundial 2026. El encuentro se disputa en el estadio BC Place, en la ciudad de Vancouver, que cuenta con una capacidad para 54.405 espectadores.
El árbitro designado para el partido es Jesús Valenzuela, de Venezuela. El duelo corresponde al Grupo D, que también integran Estados Unidos y Paraguay.
El equipo turco mostró su camino hasta el estadio donde debutarán
La cuenta oficial de las selecciones de fútbol de Turquía subió un video en el que se ve a los jugadores saliendo de la concentración. Luego se muestra el camino del micro que los llevó hasta el estadio y la gente que se amontonó en la puerta de la concentración para saludar a los jugadores. Por último se puede ver la llegada de los jugadores para dar el presente en el debut de la cita mundialista.
A Millî Takımımız, Avustralya maçı için stadyuma giriş yaptı.— Türkiye #BizimÇocuklar 🇹🇷 (@MilliTakimlar) June 14, 2026
#BizimÇocuklar | #AUSTUR | #TürkÖndeTürkİleri pic.twitter.com/0qiEwm5Wl8
Las alineaciones
Ya están oficializadas ambas formaciones. Por Australia actuarán Patrick Beach; Jacob Italiano, Alessandro Circati, Harry Soutar (capitán), Cameron Burgess y Jordan Bos; Connor Metcalfe, Paul Okon-Engstler, Aiden O’Neill y Nestory Irankunda; Mohamed Toure. Los titulares turcos serán Uğurcan Çakır; Mehmet Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı y Ferdi Kadıoğlu; Hakan Çalhanoğlu (capitán) e İsmail Yüksek; Arda Güler, Orkun Kökçü y Barış Alper Yılmaz; Kerem Aktürkoğlu.
Antecedentes mundialistas
El de Norteamérica es el séptimo mundial para Australia, y el sexto seguido, ya que participa ininterrumpidamente desde Alemania 2006. Llegó al certamen de 2026 con 11 triunfos en la eliminatoria asiática, y sus mejores producciones por la Copa del Mundo se dieron en 2006 y en Qatar 2022, cuando llegó a los octavos de final (en este último caso, fue eliminado por Argentina con un 2-1). En la tabla histórica de los mundiales, que reúne a 84 federaciones, figura en el puesto 41, con 4 éxitos, 4 empates, 12 caídas, 17 goles propios y 37 ajenos, en 20 partidos. Por su parte, Turquía está una posición arriba en ese escalafón, la 40ª, gracias a 5 victorias, 1 igualdad, 4 reveses, 20 tantos conseguidos y 17 recibidos, en 10 encuentros. Hasta ahora disputó dos veces el trofeo y su mejor actuación se dio en Corea del Sur/Japón 2002, cuando obtuvo el tercer lugar.
Los últimos amistosos
En sus últimos amistosos Australia fue irregular en cuanto a resultados. En noviembre cayó frente a Colombia por 3 a 0 en Nueva York; en marzo venció a Camerún por 1-0 en Sydney y por 5-1 a Curazao en Melbourne, y en mayo perdió por 1-0 a manos de México en Pasadena y rescató un 1-1 con Suiza en San Diego. En cambio, Turquía ha cosechado muy buenos números: 2-2 contra España en Sevilla en noviembre, 1-0 a Rumania en marzo en Estambul, 1-0 a Kosovo en Pristina el mismo mes, 4-0 a Macedonia del Norte en junio en Estambul y 2-1 a Venezuela en Fort Lauderdale pocos días después.
Un grupo que empezó con un impacto
La zona D se puso en marcha el viernes, con un resultado llamativo. En la segunda jornada de la Copa del Mundo se estrenó uno de los anfitriones, Estados Unidos, con un impensado 4-1 sobre Paraguay que generó repercusiones fuertes en el país, incluido un llamado de felicitación del presidente Donald Trump al director técnico argentino, Mauricio Pochettino.
Australia vs. Turquía al instante
Bienvenidos a la cobertura en directo de Australia vs. Turquía, el segundo partido del grupo D del Mundial Canadá-Estados Unidos-México 2026. El encuentro tendrá lugar en el estadio BC Place, de Vancouver, Canadá, y comenzará a la 1 de la madrugada del domingo de Argentina, con televisación de Paramount+, DSports (1610), Flow (109) y TyC Sports, y arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela Sáez.
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