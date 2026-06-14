Australia vs. Turquía, en vivo, por el Mundial 2026

Luego de los cuatro minutos adicionados por el cuerpo arbitral, termina el primer tiempo. En la primera parte se evidencia que el equipo dirigido por Tony Popovic logra imponer las condiciones de juego: Los australianos logran hacer daño a pesar de la escasa cantidad de juego ofensivo y logrando darle la pelota a la selección de Turquía pero quitándole la capacidad de generar peligro, gracias a que todo el quipo se compromete a colaborar en defensa.

Turquía deberá buscar cambios de ritmo y creatividad para convertir la tenencia de pelota, ampliamente superior a la de su oponente, en peligro real.