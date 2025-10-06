El Sub 20 de Argentina ya tiene rival para los octavos de final del Mundial: Nigeria

Tres jugados, tres ganados. Las victorias contra Cuba (3-1), Australia (4-1) e Italia (1-0) posicionaron a la selección argentina Sub 20, que en la noche del domingo, al cerrarse todos los grupos del Mundial, conoció su rival en los octavos de final: será Nigeria, en un encuentro que se jugará este miércoles, desde las 16.30. El conjunto africano terminó en la tercera posición del Grupo F, tras caer 1-0 con Noruega, derrotar por 3-2 a Arabia Saudita y empatar 1-1 con Colombia en la última jornada.

La selección albiceleste que dirige Diego Placente se enfrentará con Nigeria en el estadio Nacional de Santiago. El duelo se transmitirá en vivo por TV a través de DSports y Telefé, canales que se pueden sintonizar online en DGO, Mi Telefé, Flow y Telecentro Play. En LA NACION se podrá seguir el minuto a minuto con toda la información.

En caso de avanzar a los cuartos de final, mantendrá la sede en la capital chilena y esperará al ganador de la llave entre Chile o México. Ese encuentro será el sábado 11, desde las 20.

El cuadro de octavos de final del Mundial Sub 20 Canchallena

El seleccionado argentino se enfrentará con un rival bien conocido por la mayor pero, además, hay un antecedente cercano en la categoría: en el Mundial disputado en 2023, en la Argentina, el adversario en los octavos también fue Nigeria y en aquel entonces pasaron las Super Águilas, que se impusieron por 2-0 en el Bicentenario de San Juan.

Otro antecedente, bastante más lejano en el tiempo, fue la final del Mundial Sub 20 de Países Bajos 2005, el primer título de Lionel Messi con la camiseta celeste y blanca, y con el rosarino como autor de los dos goles para el 2-1 sobre Nigeria en Utrecht.

Ian Subiabre, otra de las cartas de gol de Argentina (AP Foto/Andre Penner) Andre Penner - AP

Jugar con el cuadro permite imaginar una semifinal, pautada para el miércoles 15, frente al sector del cuadro que hoy incluye a Ucrania vs. España y Sudáfrica ante Colombia. La fecha para la final es el sábado 18 de este mes. Los ocho que quedaron al margen de estas instancias fueron: Arabia Saudita, Australia, Brasil, Cuba, Egipto, Nueva Caledonia, Nueva Zelanda y Panamá.

El fixture completo para los octavos es el siguiente:

Martes 7

Chile vs. México, en Santiago, a las 16.30

Ucrania vs. España, en Valparaíso, a las 20

Miércoles 8

Argentina vs. Nigeria, en Santiago, a las 16.30

Colombia vs. Sudáfrica, en Talca, a las 16.30

Paraguay vs. Noruega, en Talca, a las 20

Japón vs. Francia, en Santiago, a las 20

Jueves 9

Estados Unidos vs. Italia, en Rancagua, a las 16.30

Marruecos vs. Corea del Sur, en Rancagua, a las 20