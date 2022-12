“El sueño se acabó”: el mensaje de los diarios portugueses tras la eliminación del Mundial

escuchar

Luego de la inesperada eliminación del selecciónado de Portugal ante Marruecos por 1 a 0 en cuartos de final del Mundial 2022, los principales diarios del país europeo comenzaron a expresar su desilusión tras el resultado del partido. “El sueño se acabó”, lamentaron en sus portadas varios medios locales.

Según publicó el diario Abola en su portada, “El sueño se acabó” para Portugal . En la publicación se destacó que ante el 0-1 contra Marruecos el equipo terminó con la ilusión de alcanzar el primer título mundial de la historia.

“Mientras que la selección africana hizo historia al convertirse en la primera de ese continente en llegar a las semifinales de una Copa del Mundo”, agregaron.

En ese mismo sentido, diario DN tituló: “El sueño se acabó: Portugal fuera del Mundial y Cristiana Ronaldo llorando”. De esta forma, el medio ahondó también en la reacción del exdelantero del Manchester United, quien finalizado el partido se retiró rápidamente al vestuario con lágrimas en sus ojos.

Además de viralizarse en las redes sociales, la imagen de Ronaldo desconsalado rápidamente llegó a los máximos titulares de la prensa portuguesa. Tal es el caso de diario Record que destacó en su portada un artículo que ahonda en las críticas de la mujer de Ronaldo al seleccionador del país europeo.

Por su parte, Correo da Mahna tituló: “‘Pedimos disculpas a todos los portugueses’: la Selección pierde contra Marruecos y se despide del Mundial”. De este modo, el medio de Lisboa citó así al equipo de Santos y luego en su bajada precisó: “Portugal perdió por un balón a cero con Marruecos”.

En tanto, el DT portugués, Fernando Santos, se mostró dolido por la eliminación de su equipo este sábado en cuartos de final a manos de Marruecos (1-0), primer equipo africano en clasificarse a las semifinales de un Mundial.

”Duele igual (haber perdido con Marruecos), salir del Mundial siempre duele”, señaló el entrenador, de 68 años, a la televisión al término del juego disputado en el estadio Al Thumama.

El atacante marroquí Youssef En-Nesyri, en el minuto 42, selló la primera participación de un equipo africano en las semifinales de la Copa del Mundo. Ni con Cristiano Ronaldo en el campo (ingresó en el 51 por Rúben Neves), los portugueses pudieron empatar el partido y se despidieron en cuartos de la Copa del Mundo.

”En el primer tiempo sentimos mucha dificultad, tardamos en meternos en el juego. Los jugadores querían, pero no lo conseguían”, afirmó.

”Siempre hubo mucha voluntad, confianza, pero no pudieron lograrlo. Tuvimos algunas situaciones, pero no lo conseguimos. Los jugadores trabajaron mucho”, agregó.

”En el segundo tiempo mejoramos el juego, queríamos tener más movilidad y ayudar a los jugadores a pasar a través de la defensa. Creamos cuatro o cinco situaciones, pero no marcamos. A veces tienes que tener un poco de suerte y hoy no tuvimos”, agregó el seleccionador. Santos, que dijo no arrepentirse de haber dejado de entrada a Cristiano Ronaldo en el banquillo, rechazó que lo ocurrido en torno al astro portugués en los últimos días haya podido influir.

”Creo que no tuvo ningún impacto. Todo el equipo estuvo muy unido. Probablemente, Cristiano y yo somos las dos personas más tristes por la eliminación”, añadió el seleccionador luso.

